Бюро подарков «Мохито» выпустило подарочные наборы на Новый год
Команда креативного бюро «Мохито» начала подготовку к Новому году не по российским традициям (то есть в последний момент), а по американским, уже выпустив подарочные наборы к празднику. В первый — «Зимняя весточка» — вошли стеклянная кружка, новогодний декор, имбирное печение, набор чайных пакетиков и снегирь на деревянной прищепке, который помогает заваривать горячие напитки. Второй — «Пряности-радости» — сделан для тех, кто под «горячими напитками» подразумевает глинтвейн: он включает бокал, специи для приготовления пунша, а также вкусные пряники в виде звезды. Третий, самый сладкий набор, собрал в себе все бабушкины запасы: клюкву и орехи в сахарной пудре, домашний мед и баночку варенья с предсказанием (поэтому спешить с желанием под бой курантов теперь не обязательно).
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«Зимняя весточка»: стеклянная кружка, снегирь на деревянной прищепке – 1 шт., набор чайных пакетиков – 5 шт., имбирное печенье – 3 шт., декор (шишка или еловая ветка), упаковка в деревянную коробку с гравировкой логотипа, 1750 рублей.
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«Пряности-радости»: бокал для глинтвейна, специи для приготовления напитка, имбирные пряники «звезды», свеча новогодняя, новогодний шар на елку, упаковка в крафт-коробку с декоративной снежинкой из фетра, 1230 рублей
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«Клюковка»: чайная пара (цвет на выбор), клюква в сахарной пудре 100 г, орехи в сахарной пудре 100 г, варенье или мед 130 г с предсказанием, новогодний декор на выбор (шишка или еловая ветка), упаковка в гофрокоробку в корпоративном шубере и с фетровой снежинкой, 1690 рублей
Все предметы «Мохито» заботливо упакует в деревянную, гофрированную или крафт-коробку — на выбор заказчика. За качество наборов отвечает Международная ассоциация презентационной продукции — недавно она наградила бюро в трех номинациях, одной из которых была «Новогодний подарок». Купить титулованную продукцию в Санкт-Петербурге можно по адресу ул.Лисичанская, д.11, офис 2 или на сайте проекта mojito-spb.ru.
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