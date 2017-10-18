Бюро подарков «Мохито» выпустило подарочные наборы на Новый год

Команда креативного бюро «Мохито» начала подготовку к Новому году не по российским традициям (то есть в последний момент), а по американским, уже выпустив подарочные наборы к празднику. В первый — «Зимняя весточка» — вошли стеклянная кружка, новогодний декор, имбирное печение, набор чайных пакетиков и снегирь на деревянной прищепке, который помогает заваривать горячие напитки. Второй — «Пряности-радости» — сделан для тех, кто под «горячими напитками» подразумевает глинтвейн: он включает бокал, специи для приготовления пунша, а также вкусные пряники в виде звезды. Третий, самый сладкий набор, собрал в себе все бабушкины запасы: клюкву и орехи в сахарной пудре, домашний мед и баночку варенья с предсказанием (поэтому спешить с желанием под бой курантов теперь не обязательно).