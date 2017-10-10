IKEA представила первую коллекцию мебели и аксессуаров для питомцев

Шведская компания IKEA представила первую коллекцию мебели и аксессуаров для домашних животных, в которую вошли 75 предметов: миски, лежанки, когтеточки, изысканные тумбочки-домики и даже пакетики для экскрементов. Есть даже мини-версии «человеческих» диванов, которые также раскладываются.

Новая коллекция уже продается в США, Канаде, Японии и Франции. В остальных странах, где есть магазины IKEA ее завезут в 2018 году.