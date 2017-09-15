Бетонные контейнеры и деревянные подсвечники в коллекции дизайн-студии SESSTRA

Дизайн-дуэт из Нью-Йорка и Санкт-Петербурга SESSTRA был основан Марианной и Ульяной Ломсинко, которые оставили балетное прошлое ради дизайна интерьеров и искусствоведения. Теперь сестры выпускают предметы для дома: деревянные подсвечники, свечи в монолитных контейнерах из бетона, геометричные керамические чаши и минималистичные подставки для благовоний. Хотя душистые травы помещать в них не обязательно — медитативную атмосферу создает сам вид дизайнерских изделий, а если расставить их по фэншую, можно открыть седьмую космическую чакру.

Марианна и Ульяна Ломсинко

основатели дизайн-студии SESSTRA 

«Дизайн-студия SESSTRA — это кульминация нашей любви к дизайну и творческим процессам в целом. Помимо профессиональной реализации, эта коллаборация позволяет нам всегда быть вместе, даже на расстоянии. С рождения окруженные холодной, советской архитектурой и неброской, спокойной сибирской природой, мы продолжили поиск гармоничного сочетания контрастных форм и материалов в своем творчестве. Вдохновением неразрывно служит ушедшая советская эпоха с ее глухой архитектурной утилитарностью, утопическая любовь к космонавтике и русскому северу».

Пока предметы для дома SESSTRA представлены только в московском шоу-руме «Moussa Project». В Петербурге их можно купить онлайн на сайте sesstra.com. Стоимость необычных дизайн-объектов — от 58 до 180 долларов. 

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