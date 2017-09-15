Бетонные контейнеры и деревянные подсвечники в коллекции дизайн-студии SESSTRA

Дизайн-дуэт из Нью-Йорка и Санкт-Петербурга SESSTRA был основан Марианной и Ульяной Ломсинко, которые оставили балетное прошлое ради дизайна интерьеров и искусствоведения. Теперь сестры выпускают предметы для дома: деревянные подсвечники, свечи в монолитных контейнерах из бетона, геометричные керамические чаши и минималистичные подставки для благовоний. Хотя душистые травы помещать в них не обязательно — медитативную атмосферу создает сам вид дизайнерских изделий, а если расставить их по фэншую, можно открыть седьмую космическую чакру.