Шведская компания Ikea воссоздала интерьеры из сцен известных книг с помощью актеров и видео в формате 360 градусов.

В роликах актеры читают отрывки из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, «Удивительного волшебника страны ОЗ» Лаймана Фрэнка Баума, «Снежной королевы» Ганса Христиана Андерсена, «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака.

Помимо этого, на сайте компании дизайнер рассказывает, как воссоздать интерьеры комнат по мотивам произведений с помощью продукции Ikea.