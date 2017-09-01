Диван-маршмеллоу, сердитая кружка и другие предметы интерьера из магазина LID в «Бутылке»

идеолог LID

«Занимаясь интерьерным дизайном в России, мы постоянно получаем запросы от друзей и клиентов на предметы, которые используем в работе. Отсюда и появилась мысль открыть LID. Каждую вещь из магазина, вне зависимости от ее происхождения (известный это бренд или молодой локальный дизайнер), будет объединять идея соединения комфорта, эргономики и дизайна вне времени. Мы выбрали те марки, которые считаем стилеобразующими: например, Vitra, на который ориентируются многие дизайнеры. Их объекты легко узнают даже те, кто от дизайна интерьера далек: вспомните черных птиц или известных деревянных кукол, классику с 1950-х. Hay – очень модный продукт: яркий и легкий, например, их золотые ножницы или фарфоровая посуда с металлической стружкой. Artek и Muuto для нас также якори скандинавского дизайна. Что касается российских промышленных дизайнеров, то мы хотели бы популяризировать их работы, ведь у нас не меньше талантливых ребят, чем за рубежом: Максим Максимов, Максим Щербаков, Анастасия Кащеева, Леша Галкин, Копытина Екатерина. В каждом из них мы видим большой потенциал».