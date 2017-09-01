Рядом с магазинами «Garage Bookshop», «Musthave», «Перемена» и «Птенцы Market» на втором этаже «Бутылки» открылся настоящий рай для дизайнеров интерьеров и хантеров за необычными предметами. Каждый гость магазина «Live in Design» непременно задается вопросом «Можно ли на этом сидеть?» или «Как это использовать?», на что идеолог проекта Анна Маслова подкидывает ему еще пару-тройку неопознанных объектов. Среди них — табуретка-слоник от дизайнеров Чарльза и Рэя Имзов, декоративная голова медведя от Александра Каныгина и кресло, напоминающее вип-зону клуба, работы Вернера Пантона. Команда LID объединила в одном помещении детища зарубежных и российских дизайнеров, которые очень хочется приютить: это светильники, стулья, столы, мягкая мебель и предметы интерьера в виде человекообразных фигурок и бессмысленных (но это только на первый взгляд!) указателей.
Диван-маршмеллоу, сердитая кружка и другие предметы интерьера из магазина LID в «Бутылке»
Анна Маслова
идеолог LID
«Занимаясь интерьерным дизайном в России, мы постоянно получаем запросы от друзей и клиентов на предметы, которые используем в работе. Отсюда и появилась мысль открыть LID. Каждую вещь из магазина, вне зависимости от ее происхождения (известный это бренд или молодой локальный дизайнер), будет объединять идея соединения комфорта, эргономики и дизайна вне времени. Мы выбрали те марки, которые считаем стилеобразующими: например, Vitra, на который ориентируются многие дизайнеры. Их объекты легко узнают даже те, кто от дизайна интерьера далек: вспомните черных птиц или известных деревянных кукол, классику с 1950-х. Hay – очень модный продукт: яркий и легкий, например, их золотые ножницы или фарфоровая посуда с металлической стружкой. Artek и Muuto для нас также якори скандинавского дизайна. Что касается российских промышленных дизайнеров, то мы хотели бы популяризировать их работы, ведь у нас не меньше талантливых ребят, чем за рубежом: Максим Максимов, Максим Щербаков, Анастасия Кащеева, Леша Галкин, Копытина Екатерина. В каждом из них мы видим большой потенциал».
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DESIGN FROM RUSSIA, дизайнер Александр Каныгин, 5600 рублей
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Vitra, дизайнер Джордж Нельсон, 157 500 рублей
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Vitra, дизайнер Мартен Ван Северен, 535 500 рублей
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Фигурки Vitra, дизайнер Александр Жирар, 9870 рублей за каждую
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Часы Vitra, дизайнер Джордж Нельсон, 10 920 рублей
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Кресло Hay, дизайнер Лейф Йоргенсен, 78 960 рублей
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Mutto, дизайнер Харри Коскинен, 22 890 рублей
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Табурет Vitra, дизайнер Фрэнк Гери, 23 450 рублей
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Softline, дизайнер Токе Тай Олссон, 72 030 рублей
Раньше магазин LID работал только онлайн и предоставлял бесплатную доставку мебели жителям Санкт-Петербурга. Теперь малогабаритные вещи с сайта можно найти прямо внутри «Бутылки» по ценам от 500 рублей.
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Vitra, дизайн Ронан & Эрван Буруллек, 297 500 рублей
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Mutto, дизайнер Томас Бентцен, 20 510 рублей
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Указатель DESIGN FROM RUSSIA, дизайнер Максим Максимов, 1400 рублей
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DESIGN FROM RUSSIA, дизайнер Катерина Копытина, 12 250 рублей
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Vitra, дизайнер Александр Жирар, 1330 рублей
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Кресло Hay, дизайн Foersom & Hiort-Lorenzen, 94 920 рублей
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Mutto, дизайнер FORM US WITH LOVE, 14 910 рублей
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Vitra, дизайнер Александр Жирар, 7700 рублей
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Vitra, Ронан & Эрван Буруллек, 206 500 рублей
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