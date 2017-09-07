Искусствовед Ирина Оганова c супругом рискнула и приобрела на торгах старую деревянную дачу, в советские времена служившую одним из корпусов пионерлагеря, а по совместительству — охраняемый государством памятник архитектуры начала ХХ века в Комарово. Дальше — два с половиной года реставрации под контролем КГИОПа, во время которых дом перебрали буквально по бревну, в фундаменте нашли закладную табличку с подписью первого хозяина, статского советника, а потолки в гостиной по уцелевшим эскизам пригласили расписать художника-реставратора из Эрмитажа.
Как Ирина Оганова с мужем отреставрировали дачу - памятник архитектуры ХХ века в Комарово
Дом 1906 года постройки на участке площадью почти полгектара недалеко от станции Комарово возник в жизни Ирины Огановой и ее мужа-бизнесмена, потомка семьи художников Савиных-Богаевских, случайно — не случайно: оба они петербуржцы во многих поколениях, оба обожают архитектуру модерна и потому с интересом откликнулись на достаточно выгодное предложение приобрести на торгах дачу, в советские времена служившую одним из корпусов пионерлагеря.
Конкурентов у них не было: всякий здравомыслящий человек понимал, что в реставрацию охраняемого государством памятника архитектуры придется вложить средств гораздо больше, чем в строительство нового дома с нуля. Кроме того, на территории дачи запрещено возводить любые новые сооружения — даже от предполагавшейся беседки для обедов на свежем воздухе владельцам пришлось отказаться, заменив ее шатром.
Поначалу сотрудники КГИОПа были настроены воинственно, как будто заранее подозревая новых хозяев во всех злых умыслах сразу и контролируя каждый их шаг, но со временем черствые сердца специалистов дрогнули, когда они увидели, насколько тщательно ведется процесс восстановления постройки.
Двухэтажный дом с башней площадью 400 квадратных метров поднимали на домкратах, разбирали и затем заново собирали, меняя сгнившие бревна. В гранитном фундаменте была найдена закладная табличка с подписью первого хозяина, статского советника Григория Ивановича Сандина, и названием, которое он дал даче в честь своей жены, — «Анечка». Из архивных документов выяснилось, что семья Сандиных осталась жить в своем доме после того, как Финляндия получила независимость в 1917 году, а уехала из него в Хельсинки в 1939 году, когда началась «Зимняя» война и советские войска подошли вплотную к поселку Келломяки.
Реставрация дачи, продолжавшаяся два с половиной года, признана КГИОПом не имеющей аналогов в Петербурге по качеству: приведены в идеальное состояние сохранившиеся печи, потолки в гостиной по уцелевшим эскизам расписал художник-реставратор из Эрмитажа, не подлежавшие восстановлению окна заменены новыми с точным соблюдением исторической расстекловки, а витражи для веранды один в один воспроизведены в Эстонии.
В восстановительных работах было задействовано множество компаний и специально найденных умельцев, понимающих, как нужно обращаться с деревом. Использованные новейшие технологии по обработке древесины при правильной эксплуатации здания гарантируют практически бесконечный срок его службы. Зимой в доме удивительно тепло, в летние жаркие дни — прохладно. Полностью сохраненную планировку помещений Ирина считает крайне продуманной — в течение дня все комнаты так или иначе востребованы ею, ее мужем и их дочерьми.
Дачу, которую изначально предполагалось сдавать, семья настолько полюбила, что сделала ее своей главной резиденцией, хотя по соседству все это время возводится большой современный дом. Архитектором обоих проектов выступает Владислав Валовень, который на решение заказчицы выбрать для стен бордово-красный или васильково-синий цвет реагировал с сомнением в голосе: «Вы думаете? В общем, смело. Но я не против, я не против». Ирина такое сотрудничество считает общением на одном языке.
Друзей на эту дачу созывают спонтанно, и барбекю устраивают экспромтом — по словам Ирины, она не любит заранее продумывать списки приглашенных и тщательно формировать меню вечера. Но гости неизменно засиживаются допоздна и даже стремятся задержаться на даче на несколько дней (и мы их понимаем!). Сама Оганова прекрасно готовит, но скорее по наитию, без точного соблюдения рецептов — получается всегда вкусно. Особенным успехом пользуется ее коронное блюдо, баранина с айвой.
фото: Евгения Мурашова
стиль: Джейн Сытенко
ассистент стилиста: Анастасия Столбнева
визаж и прическа: Анастасия Шевелева
Благодарим Цветочное Место JOY за помощь в организации съемки
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