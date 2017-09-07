Как Ирина Оганова с мужем отреставрировали дачу - памятник архитектуры ХХ века в Комарово

Дом 1906 года постройки на участке площадью почти полгектара недалеко от станции Комарово возник в жизни Ирины Огановой и ее мужа-бизнесмена, потомка семьи художников Савиных-Богаевских, случайно — не случайно: оба они петербуржцы во многих поколениях, оба обожают архитектуру модерна и потому с интересом откликнулись на достаточно выгодное предложение приобрести на торгах дачу, в советские времена служившую одним из корпусов пионерлагеря.

Конкурентов у них не было: всякий здравомыслящий человек понимал, что в реставрацию охраняемого государством памятника архитектуры придется вложить средств гораздо больше, чем в строительство нового дома с нуля. Кроме того, на территории дачи запрещено возводить любые новые сооружения — даже от предполагавшейся беседки для обедов на свежем воздухе владельцам пришлось отказаться, заменив ее шатром.

Поначалу сотрудники КГИОПа были настроены воинственно, как будто заранее подозревая новых хозяев во всех злых умыслах сразу и контролируя каждый их шаг, но со временем черствые сердца специалистов дрогнули, когда они увидели, насколько тщательно ведется процесс восстановления постройки.

Двухэтажный дом с башней площадью 400 квадратных метров поднимали на домкратах, разбирали и затем заново собирали, меняя сгнившие бревна. В гранитном фундаменте была найдена закладная табличка с подписью первого хозяина, статского советника Григория Ивановича Сандина, и названием, которое он дал даче в честь своей жены, — «Анечка». Из архивных документов выяснилось, что семья Сандиных осталась жить в своем доме после того, как Финляндия получила независимость в 1917 году, а уехала из него в Хельсинки в 1939 году, когда началась «Зимняя» война и советские войска подошли вплотную к поселку Келломяки.