Вице-президент холдинговой компании «Адамант» Аркадий Теплицкий на даче в стилистике фильма Тима Бертона «Алиса в Стране чудес» катает внуков на карусели с Чеширским Котом и птицей Додо и угощает гостей стейками собственного приготовления: для июльского гастрономического номера мы побывали на загородных застольях своих друзей-ньюсмейкеров.
Как вице-президент «Адаманта» Аркадий Теплицкий построил дачу в стиле «Алисы в Стране чудес»
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На Анне: платье Emilio Pucci шляпа Dsquared2 (все — ДЛТ)
Хозяин усадьбы недалеко от побережья Финского залива изначально предполагал сделать ее неповторимой и строго индивидуальной — он давно понял, что не видит себя ни в неоклассических особняках «а-ля Палладио», ни, тем более, в кирпичных замках с башнями и бойницами, какими обильно обрастали пригороды Петербурга в 1990-е. Так, свою городскую квартиру с прозрачным потолком и огромной бильярдной комнатой Теплицкий еще восемнадцать лет назад построил, отталкиваясь от атмосферы полотен Сальвадора Дали.
Идея для загородной резиденции пришла в голову Аркадия Юрьевича, когда в 2010-м он увидел экранизацию Тима Бертона «Алиса в Стране чудес». Разумеется, он не ставил перед собой задачу закопипастить фильм с Джонни Деппом и Мией Васиковской — дом и сад оформлены по мотивам голливудского блокбастера. Последовательность и размеры комнат, их высотность и дизайн владелец продумал сам, для разработки фасадов он привлек своего друга, архитектора Александра Супоницкого, а инженерно-техническую часть работ выполняли профессионалы из многочисленных компаний, опыт работы с которыми Теплицкий приобрел в процессе строительства торгово-развлекательных комплексов холдинга «Адамант» и собственной ресторанной сети Maximilian Brauhaus.
Друзья и коллеги Аркадия говорят, что этот дом площадью 1450 квадратных метров, в котором много воздуха и света, с непривычными для петербургского климата огромными окнами от пола до потолка, очень похож на своего создателя — человека открытого и гостеприимного. Одолженное у фильма Бертона смешение реального и фантасмагоричного прослеживается во всем: мраморный пол в главном холле напоминает шахматную доску, у колонн с классическими капителями здесь металлические цоколи, закругляющаяся лестница с одной стороны обрамлена обычными перилами, а с другой — стеклянными, на вычурных диванах распускаются огромные цветы.
Для создания «Страны чудес» на участке в полгектара бизнесмен пригласил специалистов из ландшафтного бюро, которые решили въездную зону в виде круглой площади с фонтаном, реагирующим на движения гостей, дополнили ее площадкой для коктейлей и сценой для проведения концертов и праздников, а также прудом, через который переброшена дорожка из «плывущих» по воде бетонных плит. Сразу за домом находится караоке-бар, к которому ведут арки из лип. На поляне перед фасадом установлена сделанная на заказ карусель с фигурами близнецов Труляля и Траляля, Мартовского Зайца и других персонажей Льюиса Кэрролла — разумеется, она пользуется предсказуемым успехом у внуков Аркадия, детей его дочери Анны, преподавателя факультета журналистики СПбГУ. А дальше начинается сказочный лабиринт: аллея из формованных шаровидных яблонь приводит к садику с дубом и прозрачным столом для безумных чаепитий, затем дорожка из песчаника сужается и поднимается вверх, а окружающие ее перголы уменьшаются в размерах — можно на себе прочувствовать, что испытывала Алиса, когда откусила пирожок с надписью «Съешь меня» и превратилась в великаншу.
Пригнувшись и протиснувшись в соседний сад, оказываешься в пространстве с кирпичным мощением, низкими липами со стрижеными кронами, психоделическими грибами-светильниками и кривыми зеркалами. Карточные партии можно проводить в классической ротонде посреди соседнего сада с белыми розами, а завершается лабиринт гранитной шахматной доской с гигантскими ферзями и конями, окруженной зелеными ладьями и пешками из формованной туи. Все это великолепие, за которым несколько раз в месяц приезжают ухаживать садовники из ландшафтного бюро, вызывает неизменный восторг у гостей и приносит удовольствие заказчику — Теплицкий говорит, что каждое утро, просыпаясь, ловит кайф от того, что видит вокруг.
Стейк
- Охлажденное мясо освободить от вакуумной упаковки и оставить на пару часов, чтобы оно вобрало комнатную температуру.
- Затем на одну сторону куска толщиной 2,5–3 сантиметра выжать дольку чеснока, положить кусочек сливочного масла и тимьян.
- Одну сковородку разогреть до 180 градусов, а другую — до 120. На первой по полторы минуты с каждой стороны обжарить мясо, чтобы его закупорить — должна образоваться корка, через которую не вытечет сок. А затем на второй сковородке по 4–4,5 минуты с обоих боков довести стейк до готовности.
- Можно использовать аргентинский способ, при котором мясо готовят на наклонной решетке над мангалом: сначала внизу, а затем постепенно поднимая его. Маринованный в вине виноград станет отличным дополнением к сочному стейку.
Аркадий Юрьевич называет себя гурманом, но, объездив сотни ресторанов по всему миру, главными специалитетами дачного стола он по-прежнему считает шашлык и стейк, которые любит делать сам, хотя его домашний повар Диля — профессионал широкого профиля. Она идеально готовит узбекские блюда, от мамы хозяина дома в свое время переняла рецепты одесско-еврейского стола, а тайской и мексиканской кухням научилась у шефов ресторанов Теплицкого. С нами вице-президент холдинга «Адамант» поделился самым важным секретом отличного стейка — вы его еще не знаете? Вот он: для хорошего стейка прежде всего требуется хорошее мясо.
Фото: Валентин Блох
Текст: Виталий Котов
Стиль: Джейн Сытенко
Ассистент стилиста: Анастасия Столбнева
Визаж и прическа: Мария Сурикова
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