Как вице-президент «Адаманта» Аркадий Теплицкий построил дачу в стиле «Алисы в Стране чудес»

Хозяин усадьбы недалеко от побережья Финского залива изначально предполагал сделать ее неповторимой и строго индивидуальной — он давно понял, что не видит себя ни в неоклассических особняках «а-ля Палладио», ни, тем более, в кирпичных замках с башнями и бойницами, какими обильно обрастали пригороды Петербурга в 1990-е. Так, свою городскую квартиру с прозрачным потолком и огромной бильярдной комнатой Теплицкий еще восемнадцать лет назад построил, отталкиваясь от атмосферы полотен Сальвадора Дали.

Идея для загородной резиденции пришла в голову Аркадия Юрьевича, когда в 2010-м он увидел экранизацию Тима Бертона «Алиса в Стране чудес». Разумеется, он не ставил перед собой задачу закопипастить фильм с Джонни Деппом и Мией Васиковской — дом и сад оформлены по мотивам голливудского блокбастера. Последовательность и размеры комнат, их высотность и дизайн владелец продумал сам, для разработки фасадов он привлек своего друга, архитектора Александра Супоницкого, а инженерно-техническую часть работ выполняли профессионалы из многочисленных компаний, опыт работы с которыми Теплицкий приобрел в процессе строительства торгово-развлекательных комплексов холдинга «Адамант» и собственной ресторанной сети Maximilian Brauhaus.

Друзья и коллеги Аркадия говорят, что этот дом площадью 1450 квадратных метров, в котором много воздуха и света, с непривычными для петербургского климата огромными окнами от пола до потолка, очень похож на своего создателя — человека открытого и гостеприимного. Одолженное у фильма Бертона смешение реального и фантасмагоричного прослеживается во всем: мраморный пол в главном холле напоминает шахматную доску, у колонн с классическими капителями здесь металлические цоколи, закругляющаяся лестница с одной стороны обрамлена обычными перилами, а с другой — стеклянными, на вычурных диванах распускаются огромные цветы.