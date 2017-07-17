6 предметов для дома по выгодным ценам

Текстильный бренд Togas объявил сезонную распродажу коллекций Togas House of Textiles и Togas Couture Interiors. На «сейл» выставлены постельное белье из элитного хлопка, бамбукового волокна или сатина, подушки и одеяла с наполнителем из пуха, шелка или синтетических волокон, комплекты штор, покрывала, а также текстиль для ванной и столовой со скидками до 40 процентов. С выгодой от 30 до 60 процентов можно купить модели из избранных коллекций ткани, аксессуаров, карнизов и текстильных покрытий студии Togas Couture Interiors. Акция проводится во всех бутиках бренда в Санкт-Петербурге, а также интернет-магазине Togas в период с 3 по 31 июля.

  • Комплект постельного белья «Люсиль», 13 490 рублей (вместо 22 390 рублей)

  • Халат женский «Эмилия», 4790 рублей (вместо 7990 рублей)

  • Комплект постельного белья «Бернард», 12 090 рублей (вместо 18 690 рублей)

  • Полотенце «Графит», 1590 рублей (вместо 2290 рублей)

  • Халат мужской «Лестер», 8590 рублей (вместо 14 290 рублей)

  • Комплект постельного белья «Уильям», 14 690 рублей (22 690 рублей)

Напомним, бренд Togas был основан в Греции в 1926 году. Используя ткани и материалы высочайшего качества, он создает уникальные коллекции текстиля для дома, которые меняют представление о текстильном декоре. Почти за вековую историю компания Togas стала признанным международным экспертом со штаб-квартирами в Греции, России, Китае, ОАЭ, Турции и Индии. Продукция компании производится по всему миру c соблюдением строжайших требований экологического контроля и современных стандартов производства.

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