6 предметов для дома по выгодным ценам

Текстильный бренд Togas объявил сезонную распродажу коллекций Togas House of Textiles и Togas Couture Interiors. На «сейл» выставлены постельное белье из элитного хлопка, бамбукового волокна или сатина, подушки и одеяла с наполнителем из пуха, шелка или синтетических волокон, комплекты штор, покрывала, а также текстиль для ванной и столовой со скидками до 40 процентов. С выгодой от 30 до 60 процентов можно купить модели из избранных коллекций ткани, аксессуаров, карнизов и текстильных покрытий студии Togas Couture Interiors. Акция проводится во всех бутиках бренда в Санкт-Петербурге, а также интернет-магазине Togas в период с 3 по 31 июля.