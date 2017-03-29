Архитектор Соня Белле из бюро Sonja Belle Interiors написала для нас колонку о том, как превратила офис создателей искусственного интеллекта в типичном бизнес-центре Петербурга в дико симпатичное место с современным дизайном.
Интерьер недели: офис IT-компании Segmento
Я нечасто берусь за дизайн офисов, но эта работа стоит для меня особняком. Весной прошлого года я приняла предложение от основателей компании Segmento. Ребятам нужно было вдохнуть новую жизнь в свои офисы в Москве и Петербурге. Segmento — необычная молодая компания, которая создаёт технологии искусственного интеллекта и машинного обучения и применяет их в маркетинге. Ребята строят самообучающихся роботов, которые следят за миллионами людей в сети и офлайне, и помогают делать рекламные предложения суперточными.
Первым стал петербургский офис. Моей главной идеей было принести больше красок и света в место, где работают программисты, специалисты по данным и менеджеры проектов. Они не проводят встреч с клиентами, но офис для них это почти как второй дом, а если это в Петербурге, то за окном чаще всего ты видишь серое небо и дождь.
Офис Segmento находится в стандартизированном типовом бизнес-центре. Мы начали с полной замены всей мебели. На свалку полетел старожил большинства российских офисов стандартная мебель цвета «орех». Замену мы смогли найти в «Икее» и купили минималистичные белые столы сразу в два города. Проблемой стало то, что столы попросту заканчивались во всех «Икеях» — так много их нам понадобилось!
Мы убедили руководство офиса в необходимости группировать людей внутри отделов для удобного зонирования. Мы создали чёткую планировку офиса, где каждая команда сидела вместе и при этом все получали достаточное количество дневного света от окон.
Пространство нужно было зонировать и возвести переносимые перегородки. Это была одна из самых сложных задач — я ненавижу стандартные офисные пластиковые конструкции! По-моему, они обычно создают невыносимую тоску. Сменив 7 компаний, нам наконец удалось найти ребят, которые возвели конструкции из лёгкого металла и стекла. Мы поместили яркие цветные жалюзи между стёкол и это позволило создать визуальное зонирование — жёлтый цвет для кухни, лёгкий оливковый для комнаты отдыха. При этом мы не делали стекла цветными: естественный дневной свет не искажался и не раздражал.
Мебель для столовой зоны мы заказывали уже дизайнерскую — пришлось поискать подрядчика, который был бы доступен и в Москве и в Петербурге. Особое внимание я уделила зоне ресепшен и в обоих офисах появились необыкновенные футуристичные столы Гексагон от ребят из «Архполя». Они так понравились сотрудникам, что руководитель московского офиса поставил себе такой же в свой рабочий кабинет. В завершении нашли флориста, которая помогла нам оформить пространство зелёными пальмами. Даже в программистах, обычно не замечающих происходящее вокруг, они нашли живой отклик.
В итоге, проект мы завершили за пару месяцев. При этом работа офиса не прерывалась ни на один день — даже перегородки мы монтировали утром, поздним вечером и по выходным. Мне приходилось контролировать работы из Москвы и здесь безумно помогли ребята на месте.
Выделю главные сложности, которые пришлось решить по пути:
1) В обычных бизнес-центрах возведение перегородок почти всегда связано с переносом и переделкой вентиляции. Закладывайте расходы на это, и часто такие работы могут оказаться дороже самих перегородок.
2) Никто не будет стремиться вам быстро согласовывать такие изменения. Понадобится кто-то на месте, кто всегда сможет лично договориться с управляющим — иначе никак.
3) Не опускайте руки в поиске тех, кто сделает вам перегородки за адекватные деньги и из современных материалов. К сожалению, сейчас рынок «забит» теми, кто делает дорого и скучно.
4) Даже в Икее кончается мебель — и это может стать непоправимой катастрофой, поставки там бывают редко.
5) Не забудьте найти флориста, который поможет вам с подбором зелени и будет ухаживать за ней. Стоит это не так дорого, а эффект потрясающий!
Дизайнер: Соня Белле
Фотограф: Дима Цыренщиков
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