Интерьер недели: офис IT-компании Segmento

Я нечасто берусь за дизайн офисов, но эта работа стоит для меня особняком. Весной прошлого года я приняла предложение от основателей компании Segmento. Ребятам нужно было вдохнуть новую жизнь в свои офисы в Москве и Петербурге. Segmento — необычная молодая компания, которая создаёт технологии искусственного интеллекта и машинного обучения и применяет их в маркетинге. Ребята строят самообучающихся роботов, которые следят за миллионами людей в сети и офлайне, и помогают делать рекламные предложения суперточными.

Первым стал петербургский офис. Моей главной идеей было принести больше красок и света в место, где работают программисты, специалисты по данным и менеджеры проектов. Они не проводят встреч с клиентами, но офис для них это почти как второй дом, а если это в Петербурге, то за окном чаще всего ты видишь серое небо и дождь.

Офис Segmento находится в стандартизированном типовом бизнес-центре. Мы начали с полной замены всей мебели. На свалку полетел старожил большинства российских офисов стандартная мебель цвета «орех». Замену мы смогли найти в «Икее» и купили минималистичные белые столы сразу в два города. Проблемой стало то, что столы попросту заканчивались во всех «Икеях» — так много их нам понадобилось!