Артем Барышев снимает на iPhone 6 — это его любимая камера. По словам Артема, «снимок — это случай, а камера — инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон». «Этим мне хочется показать, что камера, которая всегда с собой, может дать тебе высокий уровень в фотографии. Из других смартфонов я пробовал камеру в Pixel, но не понял прикола — это совсем другая картинка, нет той ламповости, которую дает iPhone», — говорит он.

Два года назад Артем решил больше не публиковать снимки в Instagram — фотограф начал их печатать и раздавать людям. Также Барышев не гонится за лайками — ему важно лично делиться эмоциями. «Мне кажется, что люди стали воспринимать свою жизнь через призму соцсетей – многие ценят лайк, а не то что за снимком скрыто. Мне это не очень близко. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в победе на 2020 iPhone Photography Awards, поскольку одно из правил конкурса — номинированный снимок не должен быть опубликован в соцсетях», — считает фотограф.