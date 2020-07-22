Объявлены победители независимого конкурса iPhone Photography Awards-2020, в котором представила лучшие снимки, сделанные на iPhone фотографами со всего мира. Среди лауреатов премии — авторы из более чем 20 стран, фотографом года признан петербуржец Артем Барышев.
Apple объявила победителей iPhone Photography Awards-2020. Первое место — у петербуржца Артема Барышева
«Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто Wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом», — рассказывает Барышев о снимке-победителе.
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Артем Барышев
Артем Барышев снимает на iPhone 6 — это его любимая камера. По словам Артема, «снимок — это случай, а камера — инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон». «Этим мне хочется показать, что камера, которая всегда с собой, может дать тебе высокий уровень в фотографии. Из других смартфонов я пробовал камеру в Pixel, но не понял прикола — это совсем другая картинка, нет той ламповости, которую дает iPhone», — говорит он.
Два года назад Артем решил больше не публиковать снимки в Instagram — фотограф начал их печатать и раздавать людям. Также Барышев не гонится за лайками — ему важно лично делиться эмоциями. «Мне кажется, что люди стали воспринимать свою жизнь через призму соцсетей – многие ценят лайк, а не то что за снимком скрыто. Мне это не очень близко. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в победе на 2020 iPhone Photography Awards, поскольку одно из правил конкурса — номинированный снимок не должен быть опубликован в соцсетях», — считает фотограф.
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Второе место. Geli Zhao, Китай. Снято на iPhone XS Max
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Третье место. Saif Hussain, Ирак. Снято на iPhone X
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Первое место в категории "Абстракция". Tu Odnu, Китай. Снято на iPhone 7 Plus
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Первое место в категории "Животные". Xiaojun Zhang, Китай. Снято на iPhone X
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Первое место в категории "Архитектура". Haiyin Lin, Китай. Снято на iPhone X
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Первое место в категории "Дети". Ekaterina Varzar, США. Снято на iPhone 6
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