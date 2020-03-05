В пространстве Hyper Port в Ленэкспо 9 марта пройдет выставка «Искусство архитектуры и дизайна 2020», где соберутся специалисты индустрии, которые покажут посетителям свои проекты для жизни и бизнеса. Каждый участник автоматически станет номинантом премии Architect Today, а победителей выбирает экспертное жюри от журнала «Собака.ru» вместе с посетителями.
В Петербурге вручат премию Architect Today
Среди участников – архитекторы и дизайнеры из России, США, Италии, Австрии и Германии. В списке экспонентов – архитектурно-строительное бюро Ingmar, финская строительная компания Lumi Рolar, студия художника Торба Юлии по декору стен Murs de Fantaisie, «дизайн-студия Бобровой и Павловой Partners Architect Bureau».
Вход на выставку по приглашениям.
Получить приглашение можно зарегистрировавшись на сайте architect.today
9 марта
Hyper Port, павильон 4, Ленэкспо
Фото: Antireality
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