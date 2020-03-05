В Петербурге вручат премию Architect Today

В пространстве Hyper Port в Ленэкспо 9 марта пройдет выставка «Искусство архитектуры и дизайна 2020», где соберутся специалисты индустрии, которые покажут посетителям свои проекты для жизни и бизнеса. Каждый участник автоматически станет номинантом премии Architect Today, а победителей выбирает экспертное жюри от журнала «Собака.ru» вместе с посетителями.