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В Петербурге вручат премию Architect Today

В пространстве Hyper Port в Ленэкспо 9 марта пройдет выставка «Искусство архитектуры и дизайна 2020», где соберутся специалисты индустрии, которые покажут посетителям свои проекты для жизни и бизнеса. Каждый участник автоматически станет номинантом премии Architect Today, а победителей выбирает экспертное жюри от журнала «Собака.ru» вместе с посетителями.

Среди участников – архитекторы и дизайнеры из России, США, Италии, Австрии и Германии. В списке экспонентов – архитектурно-строительное бюро Ingmar, финская строительная компания Lumi Рolar, студия художника Торба Юлии по декору стен Murs de Fantaisie, «дизайн-студия Бобровой и Павловой Partners Architect Bureau».

Вход на выставку по приглашениям.

Получить приглашение можно зарегистрировавшись на сайте architect.today

9 марта

Hyper Port, павильон 4, Ленэкспо

 

Фото: Antireality

Ольга Угарова,
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