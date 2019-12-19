В Петербурге пройдет мастер-класс по плетению новогодних венков

Участие бесплатное, количество мест строго ограничено

Обязательна предварительная регистрация по ссылке по промокоду #IDSOBAKA и подписка на группу проекта в VK. Зарегистрироваться необходимо до 15:00 20 декабря. Количество мест ограничено, поэтому в тот же день в 16.00 будет проведен розыгрыш в группе проекта в VK: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.