Проект iD Club от компании Euroinvest Development приглашает 23 декабря декоратора Светлану Осики провести мастер-класс по плетению новогодних венков и сервировке праздничного стола. Основательница петербургской студии флористики и декора Life in Flowers расскажет, как правильно украсить дом в канун Нового года. Участники встречи получат пошаговую инструкцию создания рождественского венка: от подбора и сочетания материалов до рекомендаций по креплению изделия на стену или двери. Помимо этого, дизайнер научит дополнять растениями сервировку и поделится несколькими хитростями, которые помогут накрыть стол, как на фото из глянцевых каталогов.
В Петербурге пройдет мастер-класс по плетению новогодних венков
Участие бесплатное, количество мест строго ограничено
Обязательна предварительная регистрация по ссылке по промокоду #IDSOBAKA и подписка на группу проекта в VK. Зарегистрироваться необходимо до 15:00 20 декабря. Количество мест ограничено, поэтому в тот же день в 16.00 будет проведен розыгрыш в группе проекта в VK: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.
Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.
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