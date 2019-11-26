Команда городского образовательного проекта iD Club от компании Euroinvest Development 28 ноября ждет гостей на мастер-класс по созданию новогодних украшений. Спикером станет дизайнер и декоратор интерьеров Маша Гончарова, которая расскажет, как своими руками создать небольшие праздничные элементы для дома – настольные и стенные инсталляции.
В Петербурге пройдет мастер-класс по новогоднему декору от дизайнера Маши Гончаровой
Участие бесплатное, количество мест строго ограничено
Обязательна предварительная регистрация по ссылке по промокоду #IDSOBAKA и подписка на группу проекта в VK. Зарегистрироваться необходимо до 14:00 27 ноября. Количество мест ограничено, поэтому в тот же день в 15.00 будет проведен розыгрыш в группе проекта в VK: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.
Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.
Мария Гончарова: создатель общественных и частных интерьеров в России, Англии, Франции. Коллекционер, куратор художественных проектов. Разработала коллекцию сувениров «Малевич» для Русского музея, основала и возглавляла школу декора «Ультрамарин». Неоднократно являлась участником профессиональных выставок (в том числе, лондонской 100%Design), конкурсов, телевизионных и радиопроектов.
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