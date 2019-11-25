Запуск коллаборации шведского бренда с дизайнером Вирджилом Абло в России уже можно считать успешным — в первые дни продаж почти все было раскуплено. Но кое-что еще можно поймать в магазинах — мы считаем, поохотиться стоит.
В IKEA стартовали продажи лимитированной коллекции Markerad
Markerad, одна из самых ожидаемых коллекций IKEA за последние два года, сразу была заявлена как минималистичная, ироничная, креативная и адресованная по большей части миллениалам. Иначе быть не могло, ведь за дело взялся сам Вирджил Абло.
Узнаваемый почерк создателя Off-White и теперь уже креативного директора мужской линии Louis Vuitton прослеживается в каждой вещи. Например, его фирменные кавычки появились на сумке “SCUPLTURE”, ковре “WET GRASS” и часах “TEMPORARY”) — так дизайнер учит нас не относиться слишком серьезно к себе и к окружающим нас вещам. Эти же кавычки, кстати, IKEA использовали при оформлении выставки В Москве, посвященной Markerad, и даже обрамили ими свой лого в день запуска коллекции в Штатах.
Сам Абло прокомментировал свои идеи так: «Суть коллекции заключается в том, чтобы знакомые всем предметы, обычно безликие, приобрели яркий характер. Такие простые вещи, как стул, стол или ковер, могут уподобиться произведению искусства, если выполнить их на высоком художественном уровне. Именно об этом я думал, создавая новую коллекцию». Хенрик Мост, креативный директор ИКЕА, подчеркнул, что современные молодые люди, которые только обзавелись своим жильем, совсем иначе выстраивает концепцию дома: у них нет привычных функциональных зон, они избегают тривиальных решений и хотят индивидуальности – для них и создана Markerad.
Мы вам тоже рекомендуем по-новому взглянуть на привычные вещи. Зачем вам цифры на часах, если все временно? Почему бы не постелить на пол зеленый ковер с надписью «влажная трава»? Поскольку выставка в Москве продлилась всего три дня, увидеть творения Абло воочию вы сможете только в магазине — а там уже, мы уверены, не сумеете удержаться от покупки.
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