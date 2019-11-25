В IKEA стартовали продажи лимитированной коллекции Markerad

Сам Абло прокомментировал свои идеи так: «Суть коллекции заключается в том, чтобы знакомые всем предметы, обычно безликие, приобрели яркий характер. Такие простые вещи, как стул, стол или ковер, могут уподобиться произведению искусства, если выполнить их на высоком художественном уровне. Именно об этом я думал, создавая новую коллекцию». Хенрик Мост, креативный директор ИКЕА, подчеркнул, что современные молодые люди, которые только обзавелись своим жильем, совсем иначе выстраивает концепцию дома: у них нет привычных функциональных зон, они избегают тривиальных решений и хотят индивидуальности – для них и создана Markerad.