Президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт перечислил основные причины, которые приводят к летальным исходам на российских дорогах, пишет «РИА Новости».
В ООН перечислили основные причины смертности при ДТП на российских дорогах
Так, на высокую смертность при ДТП в России повлияли недостатки в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в нетрезвом виде, использование водителями телефонов и изъяны в правовом преследовании нарушителей. Жан Тодт назвал еще одну проблему на российских дорогах – водители часто не пристегиваются.
«У вас чрезвычайно много людей гибнут на дорогах или получают увечья», – отметил Жан Тодт. Однако, по его мнению, Россия «всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности».
Тодт добавил, что о правилах дорожного движения и о последствиях их несоблюдения нужно рассказывать в школе. Как он считает, молодые люди «легче впитывают эту информацию» и могут ее передавать даже родителям. С пьянством за рулем спецпосланник также предлагает бороться образовательными мерами. «Надо объяснять людям, какими могут быть последствия, начиная со школы», – сказал он. При этом Тодт признался, что поддерживает строгие меры против пьяных водителей. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», – считает спецпосланник.
Тодт также поднял проблему травматизма велосипедистов и водителей самокатов на дорогах. Он считает необходимым регулирование этого вопроса. «Я призываю: когда вы едете на велосипеде или самокате, вы должны быть в шлеме. Любой участник дорожного движения должен придерживаться определенных правил», – добавил представитель ООН.
Сегодня, в воскресенье, проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. Согласно информации ГИБДД, только в 2018 году на российских дорогах произошло более 168 тысяч аварий, при которых более 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч пострадали.
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