В ООН перечислили основные причины смертности при ДТП на российских дорогах

Тодт добавил, что о правилах дорожного движения и о последствиях их несоблюдения нужно рассказывать в школе. Как он считает, молодые люди «легче впитывают эту информацию» и могут ее передавать даже родителям. С пьянством за рулем спецпосланник также предлагает бороться образовательными мерами. «Надо объяснять людям, какими могут быть последствия, начиная со школы», – сказал он. При этом Тодт признался, что поддерживает строгие меры против пьяных водителей. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», – считает спецпосланник.