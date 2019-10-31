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Skoda выпустила обновленную версию флагмана Superb

Спустя три с половиной года после старта продаж автомобиля третьего поколения флагман чешского бренда полностью модернизировали. Так, кроме светодиодных матричных фар у модели появились динамические указатели поворота на задних фонарях. Обновилась и система помощи водителю – теперь Side Assist может мониторить слепые зоны на дистанции до 70 м. 

Еще одно нововведение коснулось дизайна. Увеличенная решетка радиатора заходит на передний бампер. Теперь с ней соединяются узкие фары, которые в стандартной комплектации имеют светодиодный ближний и дальний свет, ходовые огни и указатели поворота. В задней части появилась хромированная полоса, которая визуально объединяет фонари и крупную надпись Škoda на крышке багажника. Светодиодный проектор – часть атмосферной подсветки – отображает логотип на землю, когда двери открыты. Диаметр новых колесных дисков – 18 дюймов. Кроме того, теперь кузов доступен в двух цветах: черный Crystal Black и синий Race Blue.

Интерьер просторного салона отличается хромированными элементами, отсеками для хранения в дверях с подсветкой, новой обивкой сидений и контрастной строчкой. С помощью системы бесключевого доступа Kessy можно открыть первой любую из четырех дверей автомобиля. Впервые модель оснащена кнопкой запуска двигателя. Салон выполнен из искусственной замши черного цвета, в спортивные передние сиденья интегрированы подголовники. Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью и тремя мультимедийными системами на выбор, одна из которых может даже распознавать жесты и голосовые команды.

Ольга Угарова,
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