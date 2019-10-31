Skoda выпустила обновленную версию флагмана Superb

Еще одно нововведение коснулось дизайна. Увеличенная решетка радиатора заходит на передний бампер. Теперь с ней соединяются узкие фары, которые в стандартной комплектации имеют светодиодный ближний и дальний свет, ходовые огни и указатели поворота. В задней части появилась хромированная полоса, которая визуально объединяет фонари и крупную надпись Škoda на крышке багажника. Светодиодный проектор – часть атмосферной подсветки – отображает логотип на землю, когда двери открыты. Диаметр новых колесных дисков – 18 дюймов. Кроме того, теперь кузов доступен в двух цветах: черный Crystal Black и синий Race Blue.