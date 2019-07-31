Появилась карта всех камер фиксирования нарушений на российских дорогах

Главное управление Госавтоинспекции МВД России впервые опубликовало карту расположения всех камер фото и видеофиксации нарушений на российских дорогах. Проект запущен для того, информировать водителей, а также отмечается, что данные смогут помочь разработчикам карт.

Для нового сервиса на сайте ГИБДД был запущен интерактивный раздел — его работа пока осуществляется в тестовом режиме, однако уже сейчас можно найти все места, в которых установлены работающие в автоматическом режиме фото и видеокамеры.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — отметила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли закон об ужесточении наказания за препятствие скорой помощи на дороге. Кроме того, по новым правилам, если по вине водителя погиб человек, ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет. Дорожные знаки в России также станут меньше, а в в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов водители обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет.