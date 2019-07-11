«Яндекс» продемонстрировал прототип беспилотного автомобиля в действии. Он создан на базе новой модели Hyundai Sonata, однако разработчики компании заявляют — это лишь первый шаг в создании технологии, которую можно будет внедрить в систему любой машины.

Пока беспилотник уверенно маневрирует только на полигоне, но в скором времени появится и на дорогах Москвы. В ближайших планах «Яндекса» — создать автопарк из 100 автомобилей до конца 2019 года. При этом технология беспилотного управления автомобилем в будущем может быть внедрена в сервисы каршеринга и такси.

«Яндекс» заключил партнерство с Hyundai Mobis в марте 2019 года, благодаря которому рассчитывает ускорить развитие сервиса беспилотного такси. «Наши технологии беспилотного вождения уникальны и уже доказали свою масштабируемость. Беспилотники Яндекса успешно катаются по Москве, Тель-Авиву и Лас-Вегасу, а значит, их можно научить ездить где угодно. Всего за два года мы перешли от первых испытаний к запуску полноценного сервиса беспилотного такси. Теперь благодаря партнерству с Hyundai Mobis мы надеемся двигаться еще быстрее», — рассказал тогда глава «Яндекса» Аркадий Волож.

Напомним, о том, что компания «Яндекс» и южнокорейский производитель автозапчастей Hyundai Mobis создадут программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей, стало известно в марте этого года — тогда компания планировала работать над беспилотниками четвертого и пятого уровней автономности. Кроме того, в России планируют разработать проект первого образца беспилотного медицинского трамвая.