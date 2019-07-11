Bentley отзывает в России 145 автомобилей модели New Continental GT

Официальный представитель Bentley в России отзывает 145 автомобилей модели New Continental GT. Причиной послужили выявленные проблемы с аккумуляторной батареей — они могут привести к отказу блока переключателей центральной консоли автомобиля.

Отзыв автомобилей происходит на добровольной основе и согласован с Росстандартом. Согласно программе, которую проводит официальный представитель Bentley в России, ООО «Фольксваген Груп Рус», отзыву подлежат 145 автомобилей, проданных в 2018-2019 годах. Выявленная причина неисправности — низкое напряжение аккумуляторной батареи, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли.

Представители автомобильной компании проинформируют владельцев New Continental GT, попавших под программу отзыва, о необходимости предоставить автомобили в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ — а именно обновления ПО блока переключателей центральной консоли или его замены. Кроме того, список VIN-кодов автомобилей с выявленной неисправностью опубликован на сайте Росстандарта.