В Петербурге за 7 млн продают авто 1939 года, принадлежавший немцу из СС. Что у него за история?

На сайте «Юла Авто» выставлен на продажу автомобиль Adler Diplomat 1939 года выпуска почти за 7 миллионов. В России таких больше нет, а в мире всего 3 205 подобных экземпляров. В объявлении указано, что раритет полностью восстановлен и исправно работает, а салон перешит под оригинал. «Собака.ru» поговорила с автором объявления петербуржцем Александром об истории автомобиля.

История Это автомобиль моего дяди, он его купил в 1980 году, так что машина находится в одних руках уже больше 30 лет, а последние 20 стоит в теплом паркинге. Сейчас мы пытаемся узнать ее историю, что с ней происходило до приезда в Россию, но пока безуспешно. Ясно одно: на ней явно ездил немец из СС. Возможно, этот автомобиль – трофейный.

Восстановление Восстанавливал машину мой дядя, он туда даже поставил другой мотор: стоковый вытащил, законсервировал, он до сих пор в целости и сохранности. А сейчас внутри стоит двигатель от «Волги» – карбюраторный, потому что он более экономичный и не требует ремонта. Ну и потому что со стоковым двигателем дядя ездил много: не только по городу, но и в Москву.

Причины продажи Все очень просто: продаем, именно потому что это автомобиль с большой историей. Одно дело, когда у вас дома висит картина Фриды Кало, и только вы на нее смотрите, и совсем другое – когда ее может увидеть большое количество людей. Мы не хотим продавать машину какому-нибудь дяде Валере, у которого она в гараже будет стоять. Ищем того, кто будет ухаживать за ней. Было бы здорово отдать ее «Ленфильму», «Мосфильму» или частному коллекционеру.

Зачем нужен этот автомобиль Просто перемещаться по городу на нем неправильно, так не должно быть. Его создали в 1939 году, сейчас на него нельзя найти ни одной детали, все нужно изготавливать вручную. Любое, даже самое малейшее ДТП – и все, автомобиля нет. Поэтому он не для езды, это экономически нецелесообразно. Это коллекционная вещь.