В России изменились правила получения водительских прав

C 14 октября в России вступили новые правила проведения экзаменов и получения водительских прав. Об изменениях сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Гражданин теперь обязан пройти верификацию медосмотра и предоставить свидетельство об обучении в автошколе. Изменения прежде всего коснутся тех, кто привозит справки из других регионов. Таким образом, власти планируют уменьшить оборот фальшивых документов.

Сдача самого экзамена на площадке также усложнится. Мотоциклистам придется показать инструктору свое умение выполнять скоростное маневрирование: упражнения «змейка», разгон, торможение и объезд препятствия. Автомобилисты, в свою очередь, должны будут с первой попытки заехать в бокс задним ходом и без повторного включения задней передачи. Напомним, ранее число попыток в правилах не было прописано. Помимо прочего, заезжать колесом и выступающими частями машины теперь тоже запрещено.

Изменения в правилах также коснулись процедуры оформления водительских прав. Потерянное удостоверение россияне смогут получить за 15 дней, а международные права – оформить через МФЦ.

По материалам «ДП».