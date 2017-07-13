Новый кроссовер по сравнению со своим предшественником стал легче на 90 кг, мощнее на 10%, разгоняется до сотни за 6,3 секунды, а его система управления нового привода quattro с технологией ultra использует функцию прогнозирования.
Изучаем новый Audi Q5, который уже появился в России
Audi Q5 второго поколения стал более спортивным. Об этом свидетельствуют светодиодные фары клиновидной острой формы и решетка радиатора Singleframe со скульптурным обрамлением. Экстерьер автомобиля отличается плавными и обтекаемыми изгибами кузова, развитыми очертаниями колесных арок и сужающейся зоной остекления. Горизонтальные линии передней и задней части машины визуально ее расширяют и создают ощущение устойчивости. Несмотря на то что все габаритные размеры нового Audi Q5 были увеличены, конструкция стала легче на 90 кг за счет сочетания высокопрочных сортов стали и алюминия. Инженеры проработали и интерьер кроссовера: построили горизонтальную архитектуру внутри машины и расширили салон на уровне плеч и локтей.
Модернизированный мотор нового Q5 2.0 TFSI развивает мощность 249 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 6,3 секунды при расходе 6,8 литра бензина на 100 км. Комплектации дополнены ассистентами последнего поколения, которые уверенно ведут модель к практически полному автопилотированию. Так, улучшенная система безопасности Audi pre sense в пакете «Город» на скорости 85 км/ч контролирует дорожный поток и появление других автомобилей или пешеходов, а пакет Parking позволяет автомобилю парковаться самостоятельно. Кроме этого, в список помощников включена виртуальная приборная панель Audi Virtual Cockpit и умная навигация, которая отслеживает пункты назначения и предлагает оптимальные маршруты. Дилеры на российском рынке предлагают три основные комплектации — Basis, Sport, Design — по цене от 2 980 000 рублей.
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Руперт Штадлер, председатель правления Audi AG
Audi Q5 первого поколения на протяжении многих лет был самым продаваемым кроссовером в своем классе. Создание достойного преемника было непростой задачей, но именно поэтому новинка и получилась поистине впечатляющей. Этот кроссовер второго поколения позволяет поднять планку на новую высоту. К числу самых значительных инноваций относится полный привод quattro с технологией ultra, высокоэффективные двигатели, пневматическая подвеска с регулируемым демпфированием и полный набор информационно-развлекательных функций и ассистирующих систем».
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