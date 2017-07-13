Модернизированный мотор нового Q5 2.0 TFSI развивает мощность 249 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 6,3 секунды при расходе 6,8 литра бензина на 100 км. Комплектации дополнены ассистентами последнего поколения, которые уверенно ведут модель к практически полному автопилотированию. Так, улучшенная система безопасности Audi pre sense в пакете «Город» на скорости 85 км/ч контролирует дорожный поток и появление других автомобилей или пешеходов, а пакет Parking позволяет автомобилю парковаться самостоятельно. Кроме этого, в список помощников включена виртуальная приборная панель Audi Virtual Cockpit и умная навигация, которая отслеживает пункты назначения и предлагает оптимальные маршруты. Дилеры на российском рынке предлагают три основные комплектации — Basis, Sport, Design — по цене от 2 980 000 рублей.