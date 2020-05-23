Один из крупнейших мировых сервисов аренды машин Hertz подал заявление о банкротстве

Из-за распространения COVID-19 упал спрос на аренду машин и это привело к резкому снижению выручки. По данным компании, они предприняли срочные меры по защите здоровья сотрудников, а также с целью снизить несущественные расходы и сохранить ликвидность. При этом сообщается, что неопределенность, в которой находится рынок, а также отсутствие четкого понимания сроков восстановления доходов на прежнем уровне привели к такому решению.