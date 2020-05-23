Компания Hertz, которая занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Об говорится в заявлении компании, передает РБК.
Один из крупнейших мировых сервисов аренды машин Hertz подал заявление о банкротстве
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Фото: Shutterstock
«Hertz Global Holdings сегодня объявила, что вместе с некоторыми своими дочерними компаниями в США и Канаде подала добровольные ходатайства о реорганизации в соответствии с главой 11 в Суд США по делам о банкротствах округа Делавэр», — сообщается в заявлении компании.
Из-за распространения COVID-19 упал спрос на аренду машин и это привело к резкому снижению выручки. По данным компании, они предприняли срочные меры по защите здоровья сотрудников, а также с целью снизить несущественные расходы и сохранить ликвидность. При этом сообщается, что неопределенность, в которой находится рынок, а также отсутствие четкого понимания сроков восстановления доходов на прежнем уровне привели к такому решению.
Hertz добавляет, что основные операционные регионы, в том числе Европа, Австралия и Новая Зеландия, а также франчайзинговые структуры не включены в процедуры по главе 11. На момент подачи заявления в распоряжении компании было более $1 млрд наличными на поддержание текущей деятельности. В ходе реорганизации компания может искать дополнительные средства, например, через новые заимствования, дополняется в сообщении.
Компанию Hertz открыли в 1918 году в США. Согласно информации с сайта компании, сейчас под ее брендом действуют 10,2 тыс. пунктов проката в Северной Америке, Европе, странах Карибского бассейна, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. Hertz Global Holdings располагается на 1583-ю строчке в рейтинге крупнейших публичных компаний Forbes 2020 года. Рыночная стоимость компании оценивается в $575 млн.
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