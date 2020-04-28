В Петербурге начнут продавать автомобили с доставкой на дом

Как пишет РБК, о перезапуске своего онлайн-автодилера Carmart объявил автомобильный холдинг «Максимум». Два года назад сервис уже был запущен, однако спросом не пользовался — далеко не все были готовы приобретать дорогую машину без посещения салона.

«Сделав несколько попыток получить от проекта существенный результат в виде большого количества проданных автомобилей, мы осознали, что наиболее правильным решением будет немного подождать, когда рынок «созреет»», — рассказал директор по развитию дилерского бизнеса автохолдинга Александр Кустов.

В настоящий момент, используя режим самоизоляции, модель продаж автомобилей онлайн будет пользоваться большим спросом — до конца года планируется реализовать около 1 тысячи автомобилей как новых, так и с пробегом. При пессимистичном сценарии — 500 машин до конца 2020 года. Этот объем сопоставим с продажами стандартного дилерского центра.

Согласно плану, первая сделка пройдет до 15 мая — забронировали машины уже 10 покупателей. Оплатить покупку можно будет как на сайте, так и по выставленному счету или QR-коду через мобильный банк. В дальнейшем оплата также будет возможно за наличный расчет, а в случае необходимости покупку можно будет вернуть в течение 7 дней после сделки.

«Рынок изменился из-за внешних факторов последних месяцев. И сейчас те, кто опробуют покупку онлайн, могут как раз стать некими амбассадорами такой модели. Онлайн-покупка может заинтересовать также жителей удаленных городов Ленобласти и потребителей, которые даже в «мирное время» не желали тратить силы на поиски конкретной комплектации автомобиля в автосалонах», — считают эксперты.

Напомним, ранее автомобильные дилеры Петербурга обратились к правительству города с просьбой оказать поддержку отрасли в период пандемии коронавируса. Они говорят о необходимости включения автомобильного бизнеса в список отраслей, пострадавших от принятых против распространения инфекции в стране мер.