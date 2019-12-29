Вечером 28 декабря петербургские водители устроили флешмоб в Выборгском районе. Его суть заключалась в том, чтобы расставить машины в форме новогодней елки.
В Петербурге водители устроили флешмоб – они выстроили машины в форме новогодней елки
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Сообщество: "Автоелка Питер 2019-10"
Всего во флешмобе приняли участие 527 автомобилей. На построение ушло пять часов. После владельцы транспортных средств включили фары, и ёлка «загорелась». Мероприятие завершилось салютом.
Добавим, что этот флешмоб ежегодно устраивает сообщество водителей, которые занимаются взаимопомощью на дорогах Петербурга и Ленобласти.
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