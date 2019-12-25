Отзыву подлежат автомобили BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), проданные в России с сентября 2017 года. В данных моделях выявлены проблемы с креплением детских кресел. «Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно», — сообщили в Росстандарте.

Владельцев машин, подлежащих отзыву, проинформируют уполномоченные лица официального представителя BMW в России — с помощью писем или телефонных звонков. Кроме того, список VIN-кодов автомобилей с выявленной неисправностью опубликован на сайте Росстандарта. Владельцев попросят приехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Напомним, в 2018 году официальный представитель Bentley в России отозвал145 автомобилей модели New Continental GT. Причиной послужили выявленные проблемы с аккумуляторной батареей — они могли привести к отказу блока переключателей центральной консоли автомобиля.