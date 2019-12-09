Видео дня: Илон Маск прокатился на новом Tesla Cybertruck по Лос-Анджелесу. И показал пикап Эдварду Нортону!

В конце ноября глава космической компании SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck — бронированный и вдоновленный фильмом о Джеймсе Бонде. Несмотря на то, что в производство новый автомобиль запустят только в 2021 году, его автор уже успел прокатиться на пикапе по Лос-Анджелесу. И даже похвастаться новинкой перед актером Эдвардом Нортоном (да-да!).
Пикап Tesla Cybertruck заметили вечером 7 декабря — Илон Маск подъехал на нем к японскому ресторану Nobu в курортном местечке Малибу. Как пишет издание Electrek, сам Маск был за рулем, а в машине, помимо канадской певицы Клер Буше, находился главный дизайнер компании Франц Хольцхаузен.
Несмотря на то, что на машине присутствовал номерной знак, подтверждающий регистрацию транспортного средства в Калифорнии, журналисты издания обратили внимание на отсутствие у Cybertruck боковых зеркал и стандартизированной светотехники.
После ужина в Nobu Маск показал пикап Эдварду Нортону. Как пишет издание TMZ, актер и новоявленный режиссер (его фильм «Сиротский Бруклин» в Брюсом Уиллисом, Уиллем Дефо и Алеком Болдуином вышел в широкий прокат на прошлой неделе, — прим. ред.) заинтересовался Tesla Cybertruck.
Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
Напомним, в конце сентября неподалеку от офиса космической компании SpaceX появился билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. Спустя несколько дней Маск ответил на приглашение и согласился, что билборд все-таки привлек его внимание. Позже Маск даже принял участие в форуме — правда, через видеосвязь.
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