Видео дня: Илон Маск прокатился на новом Tesla Cybertruck по Лос-Анджелесу. И показал пикап Эдварду Нортону!

Пикап Tesla Cybertruck заметили вечером 7 декабря — Илон Маск подъехал на нем к японскому ресторану Nobu в курортном местечке Малибу. Как пишет издание Electrek, сам Маск был за рулем, а в машине, помимо канадской певицы Клер Буше, находился главный дизайнер компании Франц Хольцхаузен.

Несмотря на то, что на машине присутствовал номерной знак, подтверждающий регистрацию транспортного средства в Калифорнии, журналисты издания обратили внимание на отсутствие у Cybertruck боковых зеркал и стандартизированной светотехники.

После ужина в Nobu Маск показал пикап Эдварду Нортону. Как пишет издание TMZ, актер и новоявленный режиссер (его фильм «Сиротский Бруклин» в Брюсом Уиллисом, Уиллем Дефо и Алеком Болдуином вышел в широкий прокат на прошлой неделе, — прим. ред.) заинтересовался Tesla Cybertruck.