Глава космической компании SpaceX, американский предприниматель, миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck. Бронированный и вдохновленный фильмом о Джеймсе Бонде, он будет выпускаться в трех вариантах, а главное — обеспечивать максимальную защиту пассажиров благодаря сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали.
Tesla Cybertruck представлен в трех вариациях — с дальностью хода на одной зарядке в 400, 480 и 800 километров. Также модели отличаются количеством двигателей — в разной комплектации их от одного до трех. Новый электропикап от Tesla выполнен в футуристическом исполнении и частично создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» — его корпус сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по собственной технологии компании.
Стоимость Tesla Cybertruck начинается от 39 900 долларов, самая продвинутая модель обойдется в 69 900. Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки. Tesla Cybertruck уже сейчас можно приобрести на сайте компании по предзаказу, однако производство начнется только в 2021 году.
Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
Напомним, в конце сентября неподалеку от офиса космической компании SpaceX появился билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. Спустя несколько дней Маск ответил на приглашение и согласился, что билборд все-таки привлек его внимание. Позже Маск даже принял участие в форуме — правда, через видеосвязь.
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