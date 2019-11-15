Жизнь в конце жизни: как в Петербурге устроена помощь тем, кого уже нельзя вылечить

А дома можно?

Помимо хосписов и паллиативных отделений при больницах в Петербурге существуют выездные бригады и кабинеты паллиативной помощи при поликлиниках. Они нужны для того, чтобы человек мог получить полный объем помощи на дому – если ему так удобнее.

По данным ВОЗ 70% людей хотят получать паллиативную помощь дома. В Петербурге это практически невозможно. По мнению Екатерины Овсянниковой, выездных бригад в городе пока недостаточно, а качество оказываемой на дому помощи – низкое.

«Что значит паллиативная помощь на дому? Это не просто доктор приехал, посмотрел и констатировал: «Вам в хоспис». – говорит Екатерина, - На самом деле дома должна оказываться вся та же помощь, что и в стационаре. При этом врач должен быть на связи с семьей больного круглые сутки».

В экстренных ситуациях, например, при резких болях к больному можно вызвать «неотложку». Но лучше сразу предупредить диспетчера, что может потребоваться опиоидное обезболивающее средство. Тогда не возникнет ситуация, что к вам пришлют бригаду без нужных препаратов.

Примечательно, что до сих пор в российских медвузах не учат правильному обезболиванию.

«Чисто технически выписать анальгетик – это одно дело, а подобрать правильную схему обезболивания – другое, более высокий уровень, - говорит Екатерина Овсянникова. - Сейчас мы видим, что выписка обезболивающих препаратов облегчается. С 2015 года она значительно упростилась: срок действия рецепта на опиоидные обезболивающие увеличен с 5 до 15 дней, больше не нужно сдавать использованные ампулы и пластыри. Хотя некоторые врачи до сих пор об этом не знают и потому не торопятся назначать страдающим от болей людям опиоидные анальгетики. В некоторых медучреждениях до сих пор врачи собирают медкомиссии каждый раз, когда нужно выписать такой препарат, хотя федеральное законодательство также уже давно этого не требует. Но постепенно уровень информированности врачей растет, и ситуация улучшается».