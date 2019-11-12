От 20 до 30 лет:

1. Тщательно очищать кожу

Ульяна Глобина. Главное правило очень простое — грамотно ухаживать за кожей дома, а к дерматологу или косметологу имеет смысл обратиться хотя бы ради подбора подходящих средств. Можно сразу выбрать несколько комбинаций: косметику необходимо периодически менять, это актуально при смене сезона. Два основных шага домашнего ухода — очищение и увлажнение. К первому стоит отнестись особенно тщательно, в том числе использовать мягкие пилинги.

Суна Казиханова. Даже если вы заботитесь об очищении кожи дома, рекомендую приходить к косметологу на ультразвуковой пилинг раз в две-четыре недели. Это как гигиена полости рта, которая показана всем без исключений.

2. Быть аккуратнее с ­филлерами

Инна Макарова. Иногда многочисленные походы к косметологу могут только навредить — если вы злоупотребляете филлерами для контурной пластики. Любители частого внутрикожного введения препаратов красоты плотной консистенции к 40 годам рискуют получить «пластмассовое», натянутое, неэластичное лицо. Постоянно насыщаясь гиалуроновой кислотой (ГК), кожа начинает лениться — клетки, которые должны вырабатывать собственную ГК, досрочно «выходят на пенсию».

3. Не бояться ботокса при наличии показаний

Суна Казиханова. Инъекции ботокса до 30 лет — абсолютно нормальная практика, которая при наличии показаний позволит отсрочить появление грубых эстетических изменений на лице. Типичные для вашего лица морщины проявляют себя уже в этом возрасте и с годами без принятия мер будут становиться только глубже. У каждого из нас своя ахиллесова пята, о существовании которой стоит знать, а также примеры того, как менялась архитектоника лица родителей.

4. Снимать усталость массажем

Инна Макарова. Из-за офисного образа жизни и постоянной погруженности в гаджеты страдают не только спина и шейно-воротниковая зона — также нарушается кровоснабжение лица. Убрать застойные явления, повысить тонус кожи помогает ручной массаж головы и лица. Можно попробовать и аппаратные методики — например, массаж лица на аппарате LPG.

5. Увлажнять лицо мезотерапией

Инна Макарова. Что выбирать для увлажнения лица — мезотерапию или биоревитализацию? Пациентам до 30 лет, а тем более до 25 лет стоит остановиться на мезококтейлях с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и витаминами в составе. А биоревитализация подойдет пациентам постарше.