Как сохранить качество молодой кожи и о каких процедурах стоит задуматься при появлении возрастных изменений? «Собака.ru» попросила пятерых врачей-косметологов из Петербурга дать рекомендации для 20-, 30- и 40-летних.
Лицевой счет: 14 универсальных советов от косметологов по уходу за лицом в 20, 30 и 40 лет
Врачи-эксперты:
- Инна Макарова, косметолог-дерматолог, специалист по prevent age медицине инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort»
- Суна Казиханова, Главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
- Ульяна Глобина, дерматолог-венеролог Американской Медицинской Клиники
- Анна Пантюхова, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники высшей категории «ГрандМед»
- Вероника Государская врач-косметолог, дерматовенеролог клиники высшей категории «ГрандМед».
От 20 до 30 лет:
1. Тщательно очищать кожу
Ульяна Глобина. Главное правило очень простое — грамотно ухаживать за кожей дома, а к дерматологу или косметологу имеет смысл обратиться хотя бы ради подбора подходящих средств. Можно сразу выбрать несколько комбинаций: косметику необходимо периодически менять, это актуально при смене сезона. Два основных шага домашнего ухода — очищение и увлажнение. К первому стоит отнестись особенно тщательно, в том числе использовать мягкие пилинги.
Суна Казиханова. Даже если вы заботитесь об очищении кожи дома, рекомендую приходить к косметологу на ультразвуковой пилинг раз в две-четыре недели. Это как гигиена полости рта, которая показана всем без исключений.
2. Быть аккуратнее с филлерами
Инна Макарова. Иногда многочисленные походы к косметологу могут только навредить — если вы злоупотребляете филлерами для контурной пластики. Любители частого внутрикожного введения препаратов красоты плотной консистенции к 40 годам рискуют получить «пластмассовое», натянутое, неэластичное лицо. Постоянно насыщаясь гиалуроновой кислотой (ГК), кожа начинает лениться — клетки, которые должны вырабатывать собственную ГК, досрочно «выходят на пенсию».
3. Не бояться ботокса при наличии показаний
Суна Казиханова. Инъекции ботокса до 30 лет — абсолютно нормальная практика, которая при наличии показаний позволит отсрочить появление грубых эстетических изменений на лице. Типичные для вашего лица морщины проявляют себя уже в этом возрасте и с годами без принятия мер будут становиться только глубже. У каждого из нас своя ахиллесова пята, о существовании которой стоит знать, а также примеры того, как менялась архитектоника лица родителей.
4. Снимать усталость массажем
Инна Макарова. Из-за офисного образа жизни и постоянной погруженности в гаджеты страдают не только спина и шейно-воротниковая зона — также нарушается кровоснабжение лица. Убрать застойные явления, повысить тонус кожи помогает ручной массаж головы и лица. Можно попробовать и аппаратные методики — например, массаж лица на аппарате LPG.
5. Увлажнять лицо мезотерапией
Инна Макарова. Что выбирать для увлажнения лица — мезотерапию или биоревитализацию? Пациентам до 30 лет, а тем более до 25 лет стоит остановиться на мезококтейлях с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и витаминами в составе. А биоревитализация подойдет пациентам постарше.
От 30 до 40 лет:
6. Активнее защищаться от ультрафиолета
Ульяна Глобина. Средства ухода обязательно должны содержать SPF — фактор защиты от солнца, вещество, поглощающее УФ-лучи. Действие ультрафиолета накапливается, даже если поначалу вы не замечаете последствий, и в итоге приводит к фотостарению: пигментации кожи, сухости, мелкой сеточке морщин и капилляров. Для профилактики купероза также стоит обратить внимание на косметику, укрепляющую сосудистую стенку.
7. При появлении возрастного акне обращаться к дерматологу
Ульяна Глобина. Угревая болезнь — не только подростковая проблема. Она может внезапно развиться на фоне гормональных изменений даже у тех, кто не жаловался на проблемы с кожей. Возрастное акне (acne tarda) встречается, например, у женщин после рождения детей, часто — у мужчин, использующих анаболические стероиды для создания рельефных мышц. Таким пациентам мы назначаем комплексное обследование, чтобы выявить гормональные нарушения. Очистить кожу помогают лечебные наружные средства и таблетированные лекарства.
8. Попробовать плазмотерапию
Инна Макарова. Мезококтейль с богатым составом можно создать из собственной плазмы — жидкой и прозрачной части крови. Тут и тромбоциты, которые содержат факторы роста тканей, и противовоспалительный компонент, а еще микроэлементы и аминокислоты. Лайфхак, который повышает эффективность плазмотерапии: накануне сдачи крови пропить витаминный комплекс. Например, комбинацию для красоты кожи, волос и ногтей. Чтобы достичь максимальных результатов, рекомендую сочетать курс инъекций плазмы с пилингами — миндальным, молочным или стимулирующим PRX-T33.
9. Освежить веки RF-лифтингом
Суна Казиханова. Веки одними из первых откликаются на возрастные изменения в организме — это гормонозависимая зона. Подтянуть и осветлить кожу вокруг глаз помогает игольчатый RF-лифтинг: ультратонкие, покрытые золотом иголочки проникают в дерму, сокращая ее и стимулируя выработку нового коллагена. С одной стороны, это профилактическая процедура, и я часто назначаю ее даже первичным пациентам, с другой — результат всегда заметен.
От 40 до 50 лет
10. Питать и стимулировать кожу
Вероника Государская. Инъекции ботокса и контурная пластика — по-прежнему самые популярные процедуры у косметолога. Все любят то, что дает видимый результат здесь и сейчас. Однако нужно думать и об инвестициях в качество кожи: с возрастом обменные процессы в ней замедляются. Например, биоревитализацию имеет смысл проходить и после 40, и после 50 лет — это дает клеткам необходимое питание. Также обратите внимание на лазерные процедуры — они стимулируют образование дефицитных коллагена и эластина.
11. Подобрать нутриенты
Анна Пантюхова. В синтезе коллагена — главного белка нашей кожи — участвуют магний, медь, кремний, цинк, различные витамины и аминокислоты. С помощью спектрального анализа волос мы можем узнать, какие микроэлементы находятся в дефиците, а затем восполнить их уровень с помощью нутрицевтических добавок.
12. Подтянуть лицо ультразвуком
Вероника Государская. Альтеротерапия или ультразвуковой лифтинг на аппарате Ulthera — косметологический маст-хэв после 40 лет. Процедура позволяет укрепить «каркас» лица, то есть мышечно-апоневротический слой SMAS, который с возрастом ослабевает. Опущенные брови и уголки губ, размытый овал лица, второй подбородок и глубокие носогубные складки — все это показания к альтеротерапии. Она, кстати, может проводиться и в более раннем возрасте для профилактики возрастных изменений. Эффект нарастает в течение 3–6 месяцев после процедуры и сохраняется до 1,5–2 лет.
Анна Пантюхова. Ультразвуковую подтяжку мы часто сочетаем с введением стимулирующего препарата «Радиесс» — это удачная комбинация при деформационном типе старения, которая позволяет усилить эффект лифтинга.
13. Контролировать уровень эстрогенов
Анна Пантюхова. Почему состояние кожи стремительно ухудшается в период пременопаузы и менопаузы? Потому что в организме снижается уровень эстрогенов — женских половых гормонов — а вместе с ним и количество белков в дерме, ответственных за упругость и гладкость. Но этот процесс можно контролировать.
Вероника Государская. Я всегда предупреждаю, что эффект от косметологических процедур будет выше, если они сочетаются с гормонозаместительной терапией. И направляю пациенток на консультацию к гинекологу-эндокринологу. А после 50 лет можно использовать косметику для лица с фитоэстрогенами, то есть растительными аналогами женских половых гормонов. Они действуют на нужные рецепторы в клетках дермы, активизируя обменные процессы. Такой омолаживающий концентрат есть у Institut Esthederm, курс его использования составляет 21 день — именно столько длится цикл полного обновления кожи.
14. Бланшировать мелкие морщины
Анна Пантюхова. При благородном мелкоморщинистом типе старения — вспоминаем лица Одри Хепберн или Мерил Стрип — хорошие результаты показывает техника бланширования. Нет, я не про кулинарию, а про заполнение сеточки поверхностных морщин препаратом Belotero Soft. Этот филлер легкой консистенции на основе гиалуроновой кислоты предназначен специально для работы с мимическими заломами в зоне межбровья, лба, с «гусиными лапками» вокруг глаз, «кисетными» морщинами в области верхней губы.
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