директора института трансляционной биомедицины СПбГУ

Мне, конечно же, очень приятно, что сейчас все явления в жизни объясняются дофамином, изучением которого я занимаюсь всю жизнь. Но сам нейромедиатор имеет примерно такое же отношение к явлению под названием «дофаминовое голодание», как Силиконовая долина к силиконовым прелестям некоторых красавиц.

Конечно, в концепции прослеживается определенная логика. Дофамин — это гормон удовольствия, и, когда происходит его резкий выброс, мы чувствуем эйфорию. Уместно предположить, что большое количество таких выбросов будет снижать чувствительность рецепторов. А если уменьшить количество моментов эйфории, то рецепторы вернут чувствительность. И ты теоретически будешь больше радости от простых повседневных вещей. Проблема в том, что дофамин — не единственный нейромедиатор в мозге, их огромное количество. В нашем мозге происходит очень сложная игра, которую нельзя сводить до таких простых правил.

Кроме того, дофамин — не только медиатор удовольствия, но, например, еще и движения. Со снижением уровня дофамина связана болезнь Паркинсона — у людей, столкнувшихся с заболеванием, возникают трудности с контролем своих движений. Если бы у нас в организме проходили серьезные колебания дофамина из-за еды или стресса, мы бы попросту цепенели, переставали двигаться. Представьте себе, мы первобытные люди, за нами гонится саблезубый тигр, у нас падает уровень дофамина, и мы замираем. Мы бы эволюционно исчезли как вид...

Дофамин — это достаточно стабильный нейромедиатор. Его не поднимешь особой диетой, да и опустить его достаточно сложно. Да, психостимуляторы влияют на дофамин. Но эйфория достигается путем резкого выброса дофамина в синаптическую щель. И из-за той же самой вкусной еды, от которой предлагают на время отказываться сторонники «дофаминового голодания», подобных быстрых реакций происходить не будет.

Могу сказать, что эта гипотеза слишком упрощена, поэтому всерьез воспринимать ее мне тяжело. А вот в самой идее временного воздержания от удовольствий я не вижу ничего плохого, она разумна и к тому же близка человечеству на протяжении тысяч лет. Вспомним Великий Пост у христиан, Рамадан у мусульман или практики из йоги. По сути, тут добавились только гаджеты и новое модное определение.