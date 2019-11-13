Новая практика из Кремниевой долины под названием «дофаминовое голодание» (dopamine fasting) завещает временно обходиться без вкусной еды, алкоголя, порно и даже Instagram — все ради того, чтобы жизнь засияла новыми красками. Сторонники подхода уверены, что современная жизнь избаловала человека доступными удовольствиями, мы стали зависимы от них и подвержены депрессии. Чтобы понять, стоит ли всерьез относиться к дофаминовому голоданию, «Собака.ru» обратилась к петербургскому ученому Раулю Гайнетдинову, который на протяжении десятилетий изучал нейромедиатор дофамин.
Сторонники «дофаминового голодания» отказываются от интернета, развлечений и даже еды. Зачем?
«Дофаминовое голодание» — практика, которая подразумевает временный отказ от привычных (и приятных) вещей и предлагается в качестве противоядия от невнимательности, выгорания и депрессии. Мы живем в очень стимулирующие времена. Непрекращающаяся бомбардировка информацией и бонусами современной жизни превратили нас в нуждающихся, зависимых от удовольствий искателей острых ощущений. Во всяком случае, так считают (и с этим борются) сторонники «дофаминового голодания». Один из них, психолог Кэмерон Сепах из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовал вирусную статью на LinkedIn с призывом прекратить чрезмерную стимуляцию мозга доступными повседневными радостями, ведь мы стали от них зависимы.
— Наш мозг постоянно ищет новые порции дофамина — это нейромедиатор, отвечающий за мотивацию и вознаграждение. Чтобы понять механизм работы, обратимся к дофаминергическим препаратам: например, стимуляторы вроде кокаина действуют на дофаминовые рецепторы как ключ, открывающий замок. Но с течением времени подавляют их, делая нас менее чувствительными к стимуляции. В итоге развивается толерантность — человеку требуется все больше и больше веществ, чтобы добиться того же эффекта эйфории, появляется цикл зависимости. Суть в том, что не только наркотики, но даже онлайн-игры или регулярный просмотр порно могут стать проблемой и вызвать привыкание из-за того подкрепления приятными эмоциями, которое приносит дофамин. Я не демонизирую дофамин, это важный химический компонент для мозга. Но хочу сказать, что он может закреплять поведение, которое на самом деле вредит психике и не соответствует нашим ценностям.
Кэмерон Сепах и другие практики «дофаминового голодания» предлагают осуществлять «нейрохимический сброс». Для этого нужно на время отказываться от поведения, в особенности повторяющегося, которое вызывает сильное высвобождение дофамина. Это позволит мозгу восстанавливаться, а вам получать больше удовольствия от жизни. В список запрещенного на время «дофаминового голодания» могут входить:
- онлайн-игры, интернет-общение.
- азартные игры, покупки.
- порно и мастурбация.
- еда, доставляющая особое удовольствие, фаст-фуд.
- поиск новых и острых ощущений
- рекреационные наркотики.
Устраивать дофаминовое голодание предлагается ежедневно (1-4 часа в к конце дня, в зависимости от работы и потребностей семьи); один день в неделю; один полный уикенд раз в 3 месяца; одну неделю в году, например, во время отпуска.
Мы обратились к петербургскому ученому Раулю Гайнетдинову — он возглавляет не только Институт трансляционной биомедицины СПбГУ, но и номенклатурный комитет по дофаминовым рецепторам Всемирного общества фармакологов. И предупреждает, что мы вряд ли сможем повлиять с помощью «дофаминового голодания» на сам дофамин.
Рауль Гайнетдинов
директора института трансляционной биомедицины СПбГУ
Мне, конечно же, очень приятно, что сейчас все явления в жизни объясняются дофамином, изучением которого я занимаюсь всю жизнь. Но сам нейромедиатор имеет примерно такое же отношение к явлению под названием «дофаминовое голодание», как Силиконовая долина к силиконовым прелестям некоторых красавиц.
Конечно, в концепции прослеживается определенная логика. Дофамин — это гормон удовольствия, и, когда происходит его резкий выброс, мы чувствуем эйфорию. Уместно предположить, что большое количество таких выбросов будет снижать чувствительность рецепторов. А если уменьшить количество моментов эйфории, то рецепторы вернут чувствительность. И ты теоретически будешь больше радости от простых повседневных вещей. Проблема в том, что дофамин — не единственный нейромедиатор в мозге, их огромное количество. В нашем мозге происходит очень сложная игра, которую нельзя сводить до таких простых правил.
Кроме того, дофамин — не только медиатор удовольствия, но, например, еще и движения. Со снижением уровня дофамина связана болезнь Паркинсона — у людей, столкнувшихся с заболеванием, возникают трудности с контролем своих движений. Если бы у нас в организме проходили серьезные колебания дофамина из-за еды или стресса, мы бы попросту цепенели, переставали двигаться. Представьте себе, мы первобытные люди, за нами гонится саблезубый тигр, у нас падает уровень дофамина, и мы замираем. Мы бы эволюционно исчезли как вид...
Дофамин — это достаточно стабильный нейромедиатор. Его не поднимешь особой диетой, да и опустить его достаточно сложно. Да, психостимуляторы влияют на дофамин. Но эйфория достигается путем резкого выброса дофамина в синаптическую щель. И из-за той же самой вкусной еды, от которой предлагают на время отказываться сторонники «дофаминового голодания», подобных быстрых реакций происходить не будет.
Могу сказать, что эта гипотеза слишком упрощена, поэтому всерьез воспринимать ее мне тяжело. А вот в самой идее временного воздержания от удовольствий я не вижу ничего плохого, она разумна и к тому же близка человечеству на протяжении тысяч лет. Вспомним Великий Пост у христиан, Рамадан у мусульман или практики из йоги. По сути, тут добавились только гаджеты и новое модное определение.
О том, что современный человек сам загнал себя в ловушку из-за доступных удовольствий, пишет в своей книге «Мозговодство. Путь к счастью и удовлетворению» колумнист Собака.ru, врач-терапевт и автор популярного блога «Доктор Фил» Филипп Кузьменко. Лимбическая система нашего мозга была запрограммирована на выживание в дикой природе, где попросту не существовало возможности получать удовольствие с помощью легкодоступных калорийных продуктов, алкоголя, наркотиков, курения, простой в обработке информации, социальных сетей и ложного признания. Сейчас она воспринимает эти стимулы как выполнение направленных на выживание действий, так как они приносят удовлетворение, хотя происходит все совсем наоборот. Подобные вещи ухудшают качество жизни, вредят здоровью, ухудшают умственные способности. Нейромедиаторы удовольствия можно получать другими, более сложными способами, отмечает Филипп Кузьменко. Например, освоить новую профессию или начать лучше и эффективнее работать, попробовать экстремальные виды спорта, начать больше времени проводить с любимыми людьми, детьми или друзьями.
Врач видит в идее «дофаминового голодания» здравый смысл: «Багодаря дню или неделе отказа от стимулов вы получите неплохую перезагрузку. Но лучше вводить адекватные и разумные ограничения в свой повседневный образ жизни, особенно если к речь идет о зависимостях, приносящих вред здоровью».
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