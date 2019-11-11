Какими правилами руководствуются победители чемпионатов мира по памяти, какая техника помогала запоминать речи римскому оратору Цицерону и почему в запоминании действительно важен творческий подход. На эти вопросы отвечают Барбара Оакли и Терри Сейновски — американские ученые, создатели популярного курса «Как учиться: мощные умственные инструменты, помогающие освоить сложные предметы», а также авторы книги «Уроки на отлично. Как научить ребенка заниматься самостоятельно и с удовольствием», вышедшей в издательском доме «Питер».
Как тренировать память: методики чемпионов мира и римских ораторов
Пять советов по запоминанию от Нельсона Деллиса
В детстве Нельсон Деллис был обычным ребёнком. Он забывал даты дней рождения, списки покупок, имена и тому подобное. Если что-то можно было забыть, он обязательно забывал. Как-то раз его отец вернулся с работы и нашёл дымящийся на плите хот-дог. Нельсон забыл о нём. Но через много лет тридцатилетний Нельсон попал на чемпионат мира по памяти и добрался до последнего тура. В утреннем этапе Нельсон продул безжалостным конкурентам, молниеносно запоминавшим карты и цифры. Однажды Нельсону даже удалось побить мировой рекорд — он запомнил 201 имя за пятнадцать минут, но он все ещё отставал. В финальном туре Нельсону нужно было задействовать абсолютно все свои способности по запоминанию, чтобы у него был хоть малейший шанс на победу. Он должен был запомнить две колоды карт (104 карты!) в правильном порядке.
У Нельсона Деллиса прекрасная память, потому что он много трудился над её развитием — он знает толк в том, как запомнить стихи, даты, речи, слова на иностранном языке и вообще что угодно. Мы попросили Нельсона поделиться с нами толикой своего мастерства, и он дал нам пять советов о том, как поместить информацию в память и надолго её запомнить. Вот они.
Сконцентрируйтесь, будьте внимательны! Звучит банально, но штука именно в напоминании себе об этом. Скажите себе, что то, что вы собираетесь запомнить, важно. Это очень помогает. Как можно сильнее сосредоточьтесь на том, что собираетесь запомнить. Чем больше вы тренируетесь контролировать фокусировку внимания, тем лучше сможете сосредоточиться!
Практика. Как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Это касается абсолютно всего на свете. Так что тренируйте память: запоминайте факты из курса биологии, списки дел, номера телефонов (людей это может порядком удивить, ведь почти никто больше этого не делает!) и тому подобное.
Представляйте факты в виде образов. Запомнить образы намного проще, чем абстрактные факты. Превратите всё, что вы запоминаете, в образ. «Ваш мозг впитывает всё это словно губка», — говорит Нельсон. Если представите, что образ двигается, он запомнится вам ещё лучше. Одно дело — горилла, а совсем другое — горилла, танцующая танго.
Храните информацию. Найдите способ привязать информацию к тому, что вы уже знаете. Найдите зацепку. Так вы сможете поместить образы в ту часть мозга, откуда их можно будет легко извлечь. Даже такая мелочь, как связывание имени нового человека с внешним видом вашего знакомого, уже станет хорошей зацепкой (к примеру, «его зовут Дэн — так же как моего дядю, хотя тот намного ниже ростом»). Есть и другие способы хранения информации, которые позволят вам её легко вспомнить. Мы приведём некоторые из них ниже.
Вспоминайте. Вспоминайте. Вспоминайте. Все предыдущие шаги позволяют запросто поместить информацию в мозг. Но именно последний шаг — активное вспоминание (то есть повторное мысленное воспроизведение информации) — помогает надежно закрепить всё в долговременной памяти. Поначалу вам придётся вспоминать достаточно много, но со временем всё меньше и меньше. Тут вам помогут дидактические карточки. Их можно сделать самостоятельно, а можно воспользоваться приложением вроде Quizle (в нём также есть диктанты, переводы, тесты и игры для тренировки памяти). Как говорит сам Нельсон, если вам трудно сосредоточиться, практикуйтесь в запоминании. Это улучшит вашу способность фокусировать внимание и запоминать! Фокусировка и запоминание дополняют друг друга.
Смешные образы и мнемотика
Допустим, Нельсону нужно запомнить три вещи.
- «Грейпфрут» по-французски — pamplemousse (произносится «памплюмусс»).
- Нейроны состоят из аксонов и дендритов.
- Глотать мышьяк не к добру.
Нельсон может придумать следующие аналогии.
- Папа приходит с работы домой уставший и, желая взбодриться, готовит себе в блендере мусс из сочного грейпфрута (pamplemousse — папин мусс, по-моему, вполне похоже!).
- У зомби расстройство: он обнаружил, что его топор затупился. В печали он пишет у себя в дневнике: «Ах! Он не бритва!» (Аксон и дендрит. Как вам?)
- Человек, которого вывернуло наизнанку. Проглотите мышьяк — и рвота вам обеспечена, не сомневайтесь!
По сути, Нельсон придумывает простецкие смешные образы, которые помогают ему вспомнить необходимое. Вы удивитесь, насколько легко запомнить что-то, если у вас найдётся для этого дурацкий образ. А уж как весело их придумывать.
Вот пример из занятий Ала химией. Есть такое понятие, как «электрохимический ряд активности металлов»: некоторые химические вещества более взрывоопасны, чем другие. Всегда ведь неплохо знать, что взрывается, а что — нет, как считаете? Ал должен был выучить этот список для контрольной.
Кроме того, металлы нужно было запомнить ещё и в правильном порядке.
- Калий
- Натрий
- Литий
- Кальций
- Магний
- Алюминий
- Цинк
- Железо
- Медь
- Серебро
- Золото
Вот одиннадцать металлов, расположенные в правильном порядке. Довольно сложно так вот взять и запомнить! Можете бесконечно повторять их вслух, но все равно нет-нет да упустите какой-нибудь или перепутаете местами. Здесь нужен какой-нибудь трюк. И Ал его придумал: он представлял себе строгого, но справедливого учителя математики, который говорит своему ученику, страстно желающему изучать химию: «Коли Нет Любви к Математике, Алхимия Цепляет, Желательно Металлы Сии Знать!» Первая буква каждого слова та же, что и первая буква каждого металла. Это называется мнемоника. Придуманное Алом мнемоническое правило помогло с ходу написать все металлы в правильной последовательности на экзамене. В дальнейшем он мог бы использовать это для решения задач по химии. Пришлось, конечно, переименовать «химию» в «алхимию», но что уж поделать!
Методика чертогов разума
На соревнованиях по памяти Нельсон Деллис придумывает разные безумные образы. Но этим дело не ограничивается. Чтобы победить, Нельсону нужно запоминать кучу разных дурацких вещей. Сотни. А ещё уметь расположить их в правильном порядке. Для этого он применяет методику чертогов разума, в которой в качестве инструмента запоминания используется знакомое вам место. Этой технике около 2500 лет. Известный римский оратор Цицерон пользовался ею для запоминаний своих речей. Современные исследования показали, что применение этой техники меняет ваш мозг и помогает улучшить память.
Представьте себе место, которое вам хорошо знакомо, например свой дом. Представьте предметы, которые нужно запомнить, и мысленно разложите их по всему дому. Представьте, что каждый предмет обладает каким-нибудь нелепым (или, может, жутким) свойством. Не забудьте: неплохо, чтобы он ещё и двигался. Затем представьте, как вы идёте по дому и всё это рассматриваете. Может быть, даже говорите с предметами.
Допустим, вам нужно запомнить список продуктов: молоко, хлеб и яйца. Представьте, что вы встретили гигантскую бутылку молока, которая расплывается в улыбке, когда вы входите в дверь: «Приветствую, любезное Молоко. Сегодня ты выглядишь особенно огромным», — говорите вы. В гостиной вы находите буханку хлеба, загорающую на диване: «Господин Хлеб, ну вы даёте! Неужели вам больше нечем заняться, как только праздно жариться на солнце? (жариться — поняли? Двойное попадание!)»
Вы направляетесь на кухню. Как только вы открываете дверь, на голову падает коробка с яйцами. Из-за угла доносится сдавленное хихиканье вашего брата — он устроил вам засаду. Что было после? Пожалуй, оставлю это на ваше усмотрение. Уловили суть? Чем ярче и нелепее образы, тем лучше!
Вы также можете использовать чертоги для запоминания своей речи, которую собираетесь произнести, при этом вам нужно запомнить всего несколько основных слов. Чертоги разума можно использовать для того, чтобы запомнить длинные цифры или масти карт, которые уже появлялись в течение игры.
Вы можете построить огромное количество чертогов разума, например, представив карту своего города или страны, план школы, любимую дорожку для прогулок или локации вашей любимой видеоигры. Методика чертогов разума — один из лучших способов развития памяти. Ещё один приятный момент заключается в том, что когда вам скучно, то можно отправиться в какую-то часть чертога, чтобы укрепить его. Запомните, кстати, что количество дверей в чертог не ограничено, так что можно даже вспоминать список в обратном порядке!
Почему методика работает?
Эта древняя методика работает, потому что ваш мозг отлично запоминает места и направления. Это всё часть «картинки» вашей долговременной памяти. Учёные называют её зрительно-пространственной памятью. Её объёмы громадны! Кому-то может потребоваться чуть больше практики, чтобы всё получилось, но не сомневайтесь — она есть у всех без исключения!
Эта часть нашей памяти намного лучше запоминает места и направления, чем случайные факты. Подумайте о людях, живших в каменном веке. Им важно было понимать, где и что расположено. Тогда этот вопрос был гораздо более насущным, чем давать названия камням. «Это что, кварц? Да какая разница. Где же моя пещера?»
Если вы пытаетесь запомнить неструктурированную информацию, свяжите её c хорошо известными вам предметами. Например, с маршрутом вокруг вашего дома. Так легче вспомнить. Как сказал Нельсон, нужно сосредоточиться на случайных предметах, когда помещаешь их в свой чертог разума. Поначалу это сложно, но потом быстро привыкаешь.
Еще несколько способов упростить запоминание сложной информации
Сочините песенку о том, что хотите запомнить. Иногда можно найти уже готовые. Скажем, если загуглить «песню о химических элементах», то вы найдёте и старую добрую песенку Тома Лерера 1959 года, и более современные музыкальные опыты (главное, не пойте вслух на контрольной!).
Придумайте метафоры для того, что пытаетесь запомнить. Вы же знаете, мы любим метафоры. Подумайте, что общего между объектом или мыслью, которую хотите запомнить, и тем, что вам уже знакомо. Попробуйте нарисовать. На рисунке показаны химические связи бензола в виде мартышек, сцепившихся лапами и хвостами.
Записывайте. Дальше мы расскажем об этом подробнее. Запомните, что именно записывание, а не печатание того, что вы хотите выучить, помогает информации осесть в мозге.
Представьте, что вы и есть то, что вы пытаетесь понять и запомнить. Каково это — быть звездой? Или континентом? Или ледником? Или растущим под солнцем деревом? Возможно, это звучит глупо, но это работает! Проявите творческий подход и напишите о жизни муравья или о том, что вы изучаете.
Некоторые считают, что если ассоциировать цифры с определёнными людьми или любимыми героями фильмов, то цифры становятся более приветливыми и реальными. Например, 5 и 6 могут быть вашими любимыми супергероями, а 7 и 8 — любимыми комиками. Каким-то образом «оживление» цифр помогает запомнить взаимосвязь между ними (в следующей главе вы как раз найдёте такой пример).
Учите кого-то ещё. Отличный способ научиться чему-то — это объяснить другому объекту то, что вы пытаетесь выучить. Резиновый утёнок, к примеру, и правда хороший слушатель. Объясните ему или ещё чему-нибудь то, что вы изучаете. Так вам будет легче понять сложные темы. Метод резинового утёнка настолько эффективен, что им пользуются программисты. Строчка за строчкой они докладывают резиновой уточке, что и как должен делать их код. Таким образом им удаётся эффективно находить баги в коде.
Не забывайте о том, как важен сон для закрепления новых знаний!
Некоторые предложенные нами в этой главе методы требуют от вас творческого подхода. Кто-то скажет: «Но я не творческий человек!» Быть может, сейчас так и есть. Но как и во всём, чем больше вы вкладываете сил во что-либо, чем усерднее тренируетесь, тем лучше у вас получается.
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