Как тренировать память: методики чемпионов мира и римских ораторов

Пять советов по запоминанию от Нельсона Деллиса

В детстве Нельсон Деллис был обычным ребёнком. Он забывал даты дней рождения, списки покупок, имена и тому подобное. Если что-то можно было забыть, он обязательно забывал. Как-то раз его отец вернулся с работы и нашёл дымящийся на плите хот-дог. Нельсон забыл о нём. Но через много лет тридцатилетний Нельсон попал на чемпионат мира по памяти и добрался до последнего тура. В утреннем этапе Нельсон продул безжалостным конкурентам, молниеносно запоминавшим карты и цифры. Однажды Нельсону даже удалось побить мировой рекорд — он запомнил 201 имя за пятнадцать минут, но он все ещё отставал. В финальном туре Нельсону нужно было задействовать абсолютно все свои способности по запоминанию, чтобы у него был хоть малейший шанс на победу. Он должен был запомнить две колоды карт (104 карты!) в правильном порядке.

У Нельсона Деллиса прекрасная память, потому что он много трудился над её развитием — он знает толк в том, как запомнить стихи, даты, речи, слова на иностранном языке и вообще что угодно. Мы попросили Нельсона поделиться с нами толикой своего мастерства, и он дал нам пять советов о том, как поместить информацию в память и надолго её запомнить. Вот они.

Сконцентрируйтесь, будьте внимательны! Звучит банально, но штука именно в напоминании себе об этом. Скажите себе, что то, что вы собираетесь запомнить, важно. Это очень помогает. Как можно сильнее сосредоточьтесь на том, что собираетесь запомнить. Чем больше вы тренируетесь контролировать фокусировку внимания, тем лучше сможете сосредоточиться!

Практика. Как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Это касается абсолютно всего на свете. Так что тренируйте память: запоминайте факты из курса биологии, списки дел, номера телефонов (людей это может порядком удивить, ведь почти никто больше этого не делает!) и тому подобное.

Представляйте факты в виде образов. Запомнить образы намного проще, чем абстрактные факты. Превратите всё, что вы запоминаете, в образ. «Ваш мозг впитывает всё это словно губка», — говорит Нельсон. Если представите, что образ двигается, он запомнится вам ещё лучше. Одно дело — горилла, а совсем другое — горилла, танцующая танго.

Храните информацию. Найдите способ привязать информацию к тому, что вы уже знаете. Найдите зацепку. Так вы сможете поместить образы в ту часть мозга, откуда их можно будет легко извлечь. Даже такая мелочь, как связывание имени нового человека с внешним видом вашего знакомого, уже станет хорошей зацепкой (к примеру, «его зовут Дэн — так же как моего дядю, хотя тот намного ниже ростом»). Есть и другие способы хранения информации, которые позволят вам её легко вспомнить. Мы приведём некоторые из них ниже.

Вспоминайте. Вспоминайте. Вспоминайте. Все предыдущие шаги позволяют запросто поместить информацию в мозг. Но именно последний шаг — активное вспоминание (то есть повторное мысленное воспроизведение информации) — помогает надежно закрепить всё в долговременной памяти. Поначалу вам придётся вспоминать достаточно много, но со временем всё меньше и меньше. Тут вам помогут дидактические карточки. Их можно сделать самостоятельно, а можно воспользоваться приложением вроде Quizle (в нём также есть диктанты, переводы, тесты и игры для тренировки памяти). Как говорит сам Нельсон, если вам трудно сосредоточиться, практикуйтесь в запоминании. Это улучшит вашу способность фокусировать внимание и запоминать! Фокусировка и запоминание дополняют друг друга.