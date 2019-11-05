к. м. н., врач — стоматолог-хирург, имплантолог Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ)

«Самых лучших имплантатов» попросту не существует. За разумным вопросом пациента — какие именно системы будут использоваться во время лечения — должен последовать развернутый ответ врача. Но что делать с этой информацией? Все имплантаты производятся из биосовместимого медицинского титана и, по правде говоря, различия между ними чаще всего гомеопатические, то есть минимальные. Конечно, если это сертифицированное, а не привезенное на развес из Китая (что тоже бывает) изделие.

Работает ли правило «чем дороже, тем лучше»? Не думаю. Цена лечения складывается не только из стоимости самого имплантата, но и сопутствующих материалов, оборудования, оплаты персонала. Даже если пациент будет иметь эти цифры перед глазами, они укажут скорее на эффективность бизнес-модели, чем на гарантии для здоровья. От чего тогда отталкиваться? От доверия к клинике или конкретному врачу. Попросите его составить основной и альтернативный план лечения, уточните прогнозы по каждому из них. При необходимости обратитесь за вторым мнением. Также отличный, но редко использующийся лайфхак — попросите стоматолога познакомить вас с пациентом, который проходил через аналогичную операцию, чтобы тот поделился личным опытом.