Работает ли с имплантатами зубов правило «чем дороже, тем лучше»? Изнашиваются ли они с годами? Каковы риски, что искусственные корни вообще приживутся? Будут ли они явно отличаться от натуральных зубов? Вместе с петербургскими стоматологами развенчиваем основные заблуждения об имплантации.
5 мифов и фактов об имплантации зубов — рассказывают стоматологи
Миф 1. Имплантаты зубов выглядят неестественно
Вероника Третьякова
главный врач стоматологической клиники DK Dent
Сами имплантаты не могут выглядеть неестественно, так как скрыты от глаз. Это имитация корня зуба, основа будущей реставрации. Новый зуб собирается как конструктор: имплантат — абатмент — коронка. Самыми эстетичными и функциональными для протезирования на имплантатах считаются коронки из диоксида циркония. Они обладают высокой светопроницаемостью и цветовыми характеристиками, обеспечивая сходство с естественными зубами. А еще материал биосовместим со слизистой оболочкой полости рта. На время приживления имплантата мы устанавливаем временные пластмассовые коронки, которые тоже максимально похожи на настоящие зубы.
Успех работы при восстановлении зубов зависит от тандема ортопеда, занимающегося протезированием, и хирурга, осуществляющего имплантацию. Врачи должны иметь единые представления о цели лечения и конечном результате. На помощь приходят и цифровые технологии — например, предварительное 3D-планирование предстоящей имплантации.
Миф 2. Главное — выбрать самые лучшие и дорогие имплантаты
Антон Герасимов
к. м. н., врач — стоматолог-хирург, имплантолог Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ)
«Самых лучших имплантатов» попросту не существует. За разумным вопросом пациента — какие именно системы будут использоваться во время лечения — должен последовать развернутый ответ врача. Но что делать с этой информацией? Все имплантаты производятся из биосовместимого медицинского титана и, по правде говоря, различия между ними чаще всего гомеопатические, то есть минимальные. Конечно, если это сертифицированное, а не привезенное на развес из Китая (что тоже бывает) изделие.
Работает ли правило «чем дороже, тем лучше»? Не думаю. Цена лечения складывается не только из стоимости самого имплантата, но и сопутствующих материалов, оборудования, оплаты персонала. Даже если пациент будет иметь эти цифры перед глазами, они укажут скорее на эффективность бизнес-модели, чем на гарантии для здоровья. От чего тогда отталкиваться? От доверия к клинике или конкретному врачу. Попросите его составить основной и альтернативный план лечения, уточните прогнозы по каждому из них. При необходимости обратитесь за вторым мнением. Также отличный, но редко использующийся лайфхак — попросите стоматолога познакомить вас с пациентом, который проходил через аналогичную операцию, чтобы тот поделился личным опытом.
Миф 3. Неизвестно, сколько прослужит имплантат. А еще высоки риски, что он вообще не приживется
Мурат Гучетль
к. м. н., врач — хирург-имплантолог, пародонтолог стоматологической клиники «ГрандМед»
Уже сейчас есть данные о 50-летнем сроке службы имплантатов. Но грамотный врач не станет обещать такие цифры, чтобы не вводить пациентов в заблуждение. Я всегда привожу аналогию с зубами, подаренными природой: сможет ли человек ответить на вопрос, сколько они ему прослужат? Вряд ли. Можно точно сказать, что шансы на долгую и счастливую жизнь с имплантатами повышаются, если вы ухаживаете за ними, как за полноценными зубами, и регулярно появляетесь у стоматолога.
Всех пугает слово «неприживаемость», но почти никто не знает, как она проявляется. Неприжившийся имплантат не приносит боли и страданий, но на очередном осмотре врач определяет, что искусственный корень подвижен, хотя должен быть стабилен. Извлечь такой имплантат легче, чем удалить зуб, — это дело нескольких секунд. После мы ждем заживления и проводим повторную бесплатную операцию. По моим наблюдениям, это требуется в 1 случае из 100.
Миф 4. Нужно приготовиться к тому, что будет сложно и страшно
Елена Шмайн
заведующая отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Американской Медицинской Клиники
Сама по себе имплантация — несложная манипуляция. При благоприятных условиях мы можем провести моментальную установку искусственного корня сразу после удаления зуба, и все займет не больше 20 минут. Другое дело, что часто встречаются условия неблагоприятные, которые требуют объемных пластических вмешательств, — например, когда у пациента не хватает собственной костной ткани или атрофирована десна. В самом кресле стоматолога больно, конечно же, не будет — современная анестезия исключает такую ситуацию. Но на сложное лечение организм отреагирует острее — возможны болезненные ощущения, отеки, небольшие синячки на лице. Реакция каждого пациента индивидуальна, но даже самые тяжелые случаи к концу недели приходят в норму. Настрой серьезно влияет на самочувствие, поэтому чтение отрицательных отзывов перед операцией — не лучшее решение.
Миф 5. Без исправления прикуса перед имплантацией можно обойтись
Константин Ронкин
президент Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ)
Готовясь к имплантации, мы не должны пропустить состояния, которые навредят организму не меньше, чем отсутствие зубов. От того, что человек с возрастом потерял зубы, проблема неправильного прикуса не исчезает, а только усугубляется. По моему опыту, 80 % пациентов, которые приходят за имплантатами, нуждаются в восстановлении положения челюстей, лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), избавлении от апноэ, которое вызывает остановки дыхания во сне и отнимает 15–20 лет жизни.
Тут есть две проблемы. Первая — многие стоматологи по-прежнему лечат следствие, не имея возможности докопаться до причины. Вторая — сами пациенты недооценивают важность комплексного подхода. Но если сделать все правильно, повысится не только срок эксплуатации новых зубов, которые перестанут стираться от неправильного движения челюстей, но и шансы на здоровое долголетие. Одно дело — сколько будут стоять имплантаты, другое — сколько человек будет с ними жить.
коллаж: Алексей Дмитриев
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