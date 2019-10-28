Почему не стоит все успевать — отвечает президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов

7. Давать подчиненным возможность высказаться первыми

Также я борюсь с привычкой выступать первым на совещаниях. Начиная с себя, ты создаешь неэффективную ситуацию — большая часть людей воспринимает сказанное тобой в качестве готового решения. Тебе кажется, что ты участвуешь в обсуждении и высказываешь свои мысли, а подчиненным кажется, что начальник уже все сказал. Лучше вообще не говорить, если не получается — говорить последним. Чтобы люди, не оглядываясь на твою точку зрения, могли спокойно поделиться своим мнением. Поступая так, ты, во-первых, можешь найти решение, которого не видел. Для этого и существуют коллегиальность. Во-вторых, лучше узнаешь своих подчиненных и их потенциал.

8. Участвовать в совещаниях дистанционно

Я стараюсь не растягивать совещания на привычные получасовые и часовые форматы или проводить их в формате конференц-колла. Если есть возможность не присутствовать на выездном обсуждении, а, подготовив свое мнение по проблеме, озвучить его дистанционно — я поступлю именно так. Некоторые относятся к этому спокойно, некоторые, в особенности чиновники, воспринимают как оскорбление. Экономия времени на дорогу — очевидный лайфхак, которым пользуются во всем мире. Но для России он пока в новинку.

9. Использовать время в дороге для работы

Услугами личного водителя я пользуюсь около 30 лет. И это не показатель статуса, а рабочая необходимость. Если бы не личный водитель, то моя продуктивность упала если не в разы, то на десятки процентов. У меня много переездов в течение дня, дорога занимает большое количество времени, и все это время я могу работать. Мой рабочий день начинается в машине, там я читаю, пишу, совершаю необходимые звонки. Даже пробки не заставляют меня нервничать, так как я могу потратить время с пользой. Да, работать в автомобиле менее комфортно, чем в своем кабинете, но я привык. В метро иногда тоже спускаюсь — это единственный способ гарантированно попасть в нужное место в нужное время.

10. Адекватно планировать количество дел

Чем моложе я был, тем больше событий пытался уместить в один день. Эффективность оценивалась исключительно по количественным показателям: если я запланировал 15 дел, то все они должны были быть исполнены. А если сделаны только 13 — это уже повод для расстройства. Часто я откладывал задачи на выходные — незавершенные рабочие дела, что-то связанное с моим личным развитием или семьей. Это все нагромождалось и, к сожалению, чаще всего в ситуации проигрывала именно семья. Чтобы исправить ситуацию, пытался совмещать личное и рабочее — например, брать близких с собой на профессиональные мероприятия. Потом, довольно поздно, я пересмотрел свой взгляд на ситуацию: стал сокращать списки задач, перестал испытывать удовлетворение от этой гонки, научился смотреть философски на ситуации, когда ты чего-то не успел. Жить стало легче.

11. Отказываться от задач, в которых не видите смысла

На какие дела я отказываюсь тратить время? На те, по которым не могу ответить на вопрос: «Зачем мне это нужно?». Раньше я думал, что постоянное откладывание какой-либо из задач — это вопрос неорганизованности. Затем я понял, что это вопрос мотивации. Иногда ты не можешь приступить к делу не потому, что у тебя нет времени или ты в плохой форме. Ты неосознанно отодвигаешь его потому, что оно не представляет для тебя ценности. И вопрос уже не в том, как найти время, а в том, чтобы оценить реальный смысл задачи.