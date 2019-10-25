«Зомбируют и портят зрение»: как выбрать полезную мобильную игру для ребенка

Реакция родителей на мобильные игры

Для начала можно немого углубиться в историю и вспомнить, когда об интерактивных играх узнали в России: в 1984 году появились «Ну погоди», где волк ловит яйца, и «Тетрис», а в 1996 году вышла игра «Тамагочи». Наверняка многие помнят эти игры и даже играли в них, но что по этому поводу говорили родители? Скорее всего, реакция была неоднозначна. Ведь, когда ребёнок играет, то может вести себя эмоционально, порой даже чересчур: «Волк не ловит яйца! Яйца летят слишком быстро. О боже! Мама, у меня ничего не получается»

Существовало мнение, что играть в «Тамагочи» и вовсе вредно: игрушка пищит ночью, ребенок становится нервным. Многие родители запрещали своим детям такие развлечения и вместо того, чтобы портить себе зрение и осанку, предлагали пойти покататься на велосипеде или провести время с друзьями.

Прошло время: технический прогресс и прогресс в области мобильной индустрии привели нас в 2019-й год с множеством ярких и познавательных игр от разных студий. «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Говорящий Том», о котором, наверное, знают абсолютно все родители, так как игра держится в чартах Google play и App Store примерно с 2012 года.

При этом, сравнив реакцию родителей из 1980-х годов и реакцию родителей из 2019-го года, можно сделать вывод, что по факту ничего не изменилось. Они все также волнуются по поводу того, не вредны ли эти игры, не портят ли они зрение ребенка, не ухудшают ли его социализацию.