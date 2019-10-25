Детские мобильные игры — это прогресс или деградация? Комьюнити-менеджер анимационной студии «Паровоз» Екатерина Свиридова объясняет, как не наделать ошибок при выборе приложения и как технологии помогут вам лучше понять вашего ребенка.
«Зомбируют и портят зрение»: как выбрать полезную мобильную игру для ребенка
Реакция родителей на мобильные игры
Для начала можно немого углубиться в историю и вспомнить, когда об интерактивных играх узнали в России: в 1984 году появились «Ну погоди», где волк ловит яйца, и «Тетрис», а в 1996 году вышла игра «Тамагочи». Наверняка многие помнят эти игры и даже играли в них, но что по этому поводу говорили родители? Скорее всего, реакция была неоднозначна. Ведь, когда ребёнок играет, то может вести себя эмоционально, порой даже чересчур: «Волк не ловит яйца! Яйца летят слишком быстро. О боже! Мама, у меня ничего не получается»
Существовало мнение, что играть в «Тамагочи» и вовсе вредно: игрушка пищит ночью, ребенок становится нервным. Многие родители запрещали своим детям такие развлечения и вместо того, чтобы портить себе зрение и осанку, предлагали пойти покататься на велосипеде или провести время с друзьями.
Прошло время: технический прогресс и прогресс в области мобильной индустрии привели нас в 2019-й год с множеством ярких и познавательных игр от разных студий. «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Говорящий Том», о котором, наверное, знают абсолютно все родители, так как игра держится в чартах Google play и App Store примерно с 2012 года.
При этом, сравнив реакцию родителей из 1980-х годов и реакцию родителей из 2019-го года, можно сделать вывод, что по факту ничего не изменилось. Они все также волнуются по поводу того, не вредны ли эти игры, не портят ли они зрение ребенка, не ухудшают ли его социализацию.
Как играть правильно
В 2019 году игры отечественной студии «Интерактивный Мульт» были установлены более 30 миллионов раз. И это данные только по одной студии, а существует множество других. Такие цифры говорят о том, что сейчас почти у каждого ребёнка есть телефон и планшет, а значит, большое число детей играет. Но почему же вопрос игр так беспокоит родителей?
Выдвигаются опасения о том, что игры зомбируют, мешают развитию речи, делают ребёнка жестоким и асоциальным, препятствуют развитию социальных связей, у ребенка, который постоянно со своим телефоном, нет ни друзей, ни знакомых. Есть мнение, что игры формируют эмоциональную связь с несуществующим персонажем, и наконец – портят зрение. Разберёмся, что с этими фактами не так.
Начнём с того, что игры не зомбируют — я уверена, что они, наоборот, делают ребёнка более сосредоточенным. Ведь с помощью специальных заданий можно развивать внимательность, нужно только правильно выбрать игру. Обучающие приложения могут научить ребёнка разговаривать, полюбить природу, лучше общаться с родителями, а это тоже очень важный момент. Игры лучше всего выбирать вместе с малышом и учить его. В данном случае игра будет служить специфическим связующим звеном между ребёнком и родителем.
И точно также игра могут служить связующим звеном между ребёнком и его окружением. Не обязательно, чтобы бы это была какая-то онлайн-игра, в которую он будет играть со своими приятелями, которых никогда не видел. Можно точно также встречаться со своими реальными друзьями и всем вместе играть дома. Игры помогают лучше разобраться в окружающем мире и учат заботе. Можно привести в пример приложения, построенные на механике «Тамагочи»: ребёнок должен выращивать своего питомца, кормить его, гладить и купать. Замечательно, что такие игры есть, ведь они действительно делают ребёнка только добрее.
Но всё хорошо в меру. Даже самое познавательное и подходяще ребёнку приложение может пойти во вред, испортить осанку и зрение, если ребёнок будет проводить за игрой слишком много времени.
Какими бывают детские мобильные игры
Условно, детские мобильные игры можно поделить на следующие жанры:
- Развлекательные игры – созданы для того, чтобы приятно проводить время. Например, при авиаперелете с помощью игры можно помочь ребёнку не заскучать.
- Образовательные игры — обучают ребенка чему-то новому: истории, биологии, географии.
- Головоломки – тренируют мышление и память.
- Развивающие игры – помогают знакомиться с миром, то есть помогают даже самым маленьким игрокам соотносить явления, в том числе предметы или цвета.
Платные и бесплатные игры
В Google Play или App Store есть большой выбор и бесплатных, и платных игр. Рука сразу тянется загрузить бесплатную игру: «Ну а чего они платные?» Но как лучше быть? Главный плюс платных игр – это отсутствие рекламы и высокое качество контента. Если вы устанавливаете платное приложение, скорее всего, в нем будет хорошая озвучка, качественная графика и проверенный текст. Скорее всего, над этой игрой поработали психологи вместе с разработчиком, что указывает на ее безопасность. Главный же минус платных игр в том, что они платные.
Плюсы бесплатных приложений заключаются в свободном доступе, но все игры так или иначе монетизируются, разработчики в любом случае получают деньги за свою работу. И вероятно, что она будет монетизироваться при помощи рекламы, которая в итоге начнет нервировать как ребёнка, так и родителей. И вы никогда не знаете, что это будет за реклама — есть риск попасть на какой-ниюудь трешачок. Поэтому я рекомендую скачивать платные приложения, чтобы избежать беспокойства за своего ребенка.
Как выбрать для ребёнка игру
Основных пунктов не так много. Стоит учитывать возрастной рейтинг. Он может быть 0+, 4+, 9+, 16+, 18+. Если вашему ребенку три года, можно подобрать игру категории 0+ и до 6+ — скорее всего, она не будет содержать каких-либо запрещенных сцен. Для маленьких детей устанавливайте игры с озвучкой — играть будет проще, чем самостоятельно читать что-либо на экране.
Перед установкой приложения рекомендую ознакомиться с сайтом разработчика или его витриной игр. Если вы видите достаточное количество выпущенных игр, если о них говорят и пишут в положительном ключе, можно спокойно загрузить приложение и дать поиграть в него своему ребёнку. Неплохо почитать отзывы об игре, чтобы в целом понять ее структуру, достоинства, то, с какими проблемами там можно столкнуться. И, конечно, учитывайте интересы ребёнка. Если ему до безумия нравятся «Фиксики», не нужно из принципа загружать приложение с другими персонажами. Индустрия игр настолько разнообразна, что позволяет подобрать мобильную игру строго под любые предпочтения и пожелания ребёнка.
Что принесёт гаджет в жизнь ребёнка
Во-первых, это освоение новых технологий. На дворе 2020-й год, поэтому ребёнку будет полезно наравне с книгами и мультфильмами развиваться в сторону освоения альтернативной реальности. Это общение с друзьями, общение с родителями. Это, наконец, веселье. Играми можно поощрять ребёнка, выделять на игры какое-то определённое время. Также это эффективное обучение и многостороннее развитие. В конце концов – это просто занятость. Вспомним тот самый полет в самолете, когда нужно увлечь малыша, чтобы тот вел себя тихо и дал всем спокойно добраться до пункта назначения.
Как избежать неприятностей, связанных с играми
Первое и самое главное правило – это играйте вместе с ребёнком, наблюдайте за его реакциями и действиями, отвечайте на все его вопросы. Даже детские психологи рекомендуют родителям чаще играть вместе со своими детьми. По словам психолога центра МГУ Максима Прохорова, это замечательное совместное времяпрепровождение. Помогайте ребёнку с выбором. Контролируйте и обговаривайте время игры, чтобы избежать проблем со здоровьем. Ну и, конечно, не забывайте просить вашего ребёнка поделиться его впечатлениями.
Лекция прошла в рамках Geek Piknic-2019.
Текст: Екатерина Гончарова.
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