В твоей голове: как понять причину головной боли и стоит ли каждый раз спасаться таблетками?

Мигрень

Мигренью по статистике страдают 12-13% населения развитых стран: периодические или систематические боли возникают как «под копирку», часто даже предупреждая о том, что вот-вот «придут», специфическими для конкретного человека «предвестниками» - особыми запахами, шумами, возникающими из ниоткуда. Страдающий мигренью человек стремится к покою, тишине, темному помещению, уединению. Его могут раздражать яркий свет и громкие звуки, а любое движение и минимальная физическая нагрузка усиливают боль.

То, что мигрень проявляется исключительно односторонней болью или только пульсирующей - миф. Такие признаки встречаются примерно у каждого второго пациента. У других она запросто может быть двусторонней (когда болит сразу и в правой и в левой части головы). Еще один важный критерий – интенсивность боли. При мигрени она бывает умеренной и очень сильной, вплоть до рвоты. Дебют мигрени случается, как правило, в подростковом возрасте, а сама болезнь сохраняется на протяжении всей жизни. Диагностика мигрени не сложная. Для этого не нужны какие-то специальные инструментальные или лабораторные методы обследования – врачу достаточно грамотно провести опрос пациента, чтобы убедиться в диагнозе. Если доктор хоть немного сомневается в том, что это мигрень, он обязательно должен назначить дополнительное обследование. Из всех методов в этом случае нужна только МРТ - никаких электроэнцефалограмм, дуплексного сканирования или допплерографии не требуется.

Что может насторожить врача? Например, исключительно односторонняя головная боль на протяжении определенного времени. Такое бывает как при мигрени, так и, например, при сосудистой мальформации (аномалия развития сосудов), аневризме.

В России отношение к мигрени чиновников от здравоохранения очень легкомысленное, считает невролог. Тому, кто никогда не испытывал приступа мигрени, трудно понять, насколько он может «выбивать» из колеи. Среди причин, сильнее всего влияющих на работоспособность сотрудников в течение года, мигрень занимает 7-е место. Во многих странах, например, в Дании, Великобритании, Франции открыты специальные клиники по лечению мигрени, страдающим такой головной болью дают больничный и даже госпитализируют.