Мигрень, кластерная боль и боль напряжения — голова может раскалываться по разным причинам. Руководитель Центра диагностики и лечения головной боли Первого меда, невролог и профессор Александр Амелин объясняет, как понять причину состояния и помочь себе с ним справляться.
В твоей голове: как понять причину головной боли и стоит ли каждый раз спасаться таблетками?
Первичная и вторичная головная боль
По словам врача, существует два вида головной боли: симптоматическая (вторичная) и первичная. Симптоматическая головная боль возникает на фоне какого-то заболевания или травмы. Каждый врач при общении с пациентом, прежде всего, должен вовремя выявить эту группу головных болей, потому что за ними могут скрываться серьезные, иногда угрожающие жизни болезни. Такая боль бывает, к примеру, при гриппе, кровоизлиянии в мозг, синусите, менингите, воспалении уха, глаукоме (повышенном внутриглазном давлении), дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, после травмы головы. Но несмотря на многообразие вызывающих её заболеваний, распространенность этого вида головных болей невелика – ее испытывают всего 10% из тех, кто мучается от головных болей.
А вот первичная головная боль возникает сама по себе, без особых на то причин. Именно она мучает около 90% пациентов с головной болью. Чаще всего это мигрень, боль напряжения и кластерная боль.
Мигрень
Мигренью по статистике страдают 12-13% населения развитых стран: периодические или систематические боли возникают как «под копирку», часто даже предупреждая о том, что вот-вот «придут», специфическими для конкретного человека «предвестниками» - особыми запахами, шумами, возникающими из ниоткуда. Страдающий мигренью человек стремится к покою, тишине, темному помещению, уединению. Его могут раздражать яркий свет и громкие звуки, а любое движение и минимальная физическая нагрузка усиливают боль.
То, что мигрень проявляется исключительно односторонней болью или только пульсирующей - миф. Такие признаки встречаются примерно у каждого второго пациента. У других она запросто может быть двусторонней (когда болит сразу и в правой и в левой части головы). Еще один важный критерий – интенсивность боли. При мигрени она бывает умеренной и очень сильной, вплоть до рвоты. Дебют мигрени случается, как правило, в подростковом возрасте, а сама болезнь сохраняется на протяжении всей жизни. Диагностика мигрени не сложная. Для этого не нужны какие-то специальные инструментальные или лабораторные методы обследования – врачу достаточно грамотно провести опрос пациента, чтобы убедиться в диагнозе. Если доктор хоть немного сомневается в том, что это мигрень, он обязательно должен назначить дополнительное обследование. Из всех методов в этом случае нужна только МРТ - никаких электроэнцефалограмм, дуплексного сканирования или допплерографии не требуется.
Что может насторожить врача? Например, исключительно односторонняя головная боль на протяжении определенного времени. Такое бывает как при мигрени, так и, например, при сосудистой мальформации (аномалия развития сосудов), аневризме.
В России отношение к мигрени чиновников от здравоохранения очень легкомысленное, считает невролог. Тому, кто никогда не испытывал приступа мигрени, трудно понять, насколько он может «выбивать» из колеи. Среди причин, сильнее всего влияющих на работоспособность сотрудников в течение года, мигрень занимает 7-е место. Во многих странах, например, в Дании, Великобритании, Франции открыты специальные клиники по лечению мигрени, страдающим такой головной болью дают больничный и даже госпитализируют.
Примерно на одного мужчину с мигренью приходится 4-5 женщин с этим заболеванием. Кроме того, у женщин она протекает тяжелее. Между тем, влияние женских половых гормонов на развитие мигрени прослеживается у немногих. Такие пациентки страдают так называемой менструальной мигренью, когда головная боль возникает в определенные моменты цикла. Обычно это 1-2 дня до начала менструации, во время и 1-2 дня после окончания. Почему у других женщин болит голова вне периода снижения уровня эстрогенов, ученые ответа пока не нашли. Это просто констатация факта.
Мигрень – наследственное заболевание. Вероятность её развития у девочки выше, чем у мальчика. Если у девочки оба родителя страдают этим видом головной боли, вероятность её наследования приближается к 100%. Если мигренью мучилась только мама - к 70%, если папа – к 30%. Для мальчиков такой четкой закономерности нет, но возможность передачи головной боли по наследству от родителей, бабушек и дедушек тоже сохраняется. Что именно наследуется, неизвестно, – предполагается, что это некий тип реагирования мозга на внутренние и внешние факторы, запускающие болезнь.
Боли напряжения
Боль напряжения испытывает хотя бы раз в жизни любой человек. Она, как правило, возникает на фоне психоэмоционального или интеллектуального напряжения – иначе говоря, переутомления. Механизм её возникновения до конца непонятен, но сейчас её относят к сложным болевым синдромам – дисфункциональным. К ним же относятся синдром раздраженной кишки или фибромиалгия (комплексное расстройство с распространенной мышечно-скелетной болью, депрессией, нарушением сна, утренней скованностью - Прим. ред.).
Головная боль напряжения, как и мигрень, – отражение нашей жизни. Чем хуже жизнь, тем чаще болит голова, уверен врач. Вывод простой – победить такую головную боль можно правильным, хотя и скучным для многих, образом жизни, или, к примеру, сменой работы. Если не получается, попытаться изменить свое отношение к жизни и событиям. В противном случае, головная боль будет приходить все чаще и чаще и может даже стать ежедневной.
Кластерная боль
Кластерная боль – самая тяжелая по интенсивности головная боль, бывает эпизодической и хронической. Ею страдают в основном мужчины. Многие специалисты считают, что она характерна для определенного типа мужчин – с так называемой внешностью льва. И хотя это не всегда так, но, как показывает наблюдение, среди пациентов с кластерной болью такие встречаются, действительно, чаще. Это крупные высокорослые мужчины, с крупными чертами лица, со складкой гордеца между бровей, поперечными складками на лбу и шевелюрой волос наподобие гривы льва.
Кластерная боль бывает настолько сильной, что её относят даже к суицидальным синдромам. Она всегда односторонняя, а эпицентр боли по ощущениям находится в ретроорбитальной области – за глазом. Пациенты её описывают «как будто в глаз раскаленную кочергу засунули». Если при мигрени человек боится пошевелиться, чтобы не усилить боль, то при кластерной поведение совсем другое – человек беспокоен, мечется, кричит, иногда наносит себе физические увечья. Кластерная боль сопровождается покраснением глаза со стороны, где болит, опусканием века, выделениями из носа по типу небольшого насморка, иногда локальным гипергидрозом – потливостью на половине лица. Часто приступы возникают ночью, в определенные часы – такую боль еще называют будильниковой. Научно обоснованных доказательств, почему она случается, нет - все гипотезы остаются только гипотезами. Как ни странно, помогает пациентам с такой головной болью вдыхание через маску кислорода под определенным давлением и с определенной скоростью – для этой процедуры есть специальные аппараты.
Стоит ли пить таблетки?
Если у человека эпизодическая мигрень и таблетки ему помогают, лучше сразу при появлении первых симптомов выпить лекарство. Чем раньше от начала приступа человек примет таблетку, тем больше вероятность, что головная боль быстро пройдет. Для других случаев скоропалительный прием лекарств может навредить.
У каждого человека свой болевой порог. У некоторых он настолько низок, что они при малейшей «тяжести» в голове сразу принимают лекарство, хотя им могла бы помочь небольшая прогулка, смена занятия, еда или просто сладкий чай. Увлечение анальгетиками при некоторых видах мигрени может, наоборот, усугубить её и даже вызвать лекарственно-индуцированную (вызванную лекарством) головную боль. Согласно рекомендациям, нельзя принимать обезболивающие чаще трех дней в неделю. Анальгетики далеко небезобидные препараты. И не только с точки зрения влияния на почки, печень или формулу крови. Надо помнить о том, что в принципе все лекарства — яд. Умелое их использование по показаниям, в нужных дозировках и кратности может вылечить, а неумелое - навредить.
Есть много лекарств против эпизодической головной боли – нестероидные противоспалительные препараты (НПВС), комбинированные обезболивающие, но начинать надо всегда с простых анальгетиков (с одной молекулой). Каждому помогают разные лекарства, но, еще раз повторю, надо идти от простого к сложному, а не начинать лечение сразу с многокомпонентных средств – это грубейшая ошибка.
Если же вы замечаете, что частота и интенсивность головной боли растет, к тому же она сопровождается какими другими симптомами - нарушением зрения, речи, онемением рук или ног, потерей сознания, головокружением, то, конечно, вместо приема таблеток надо cрочно идти к неврологу или даже вызывать скорую помощь. Эти признаки могут говорить о том, что головная боль - серьезный симптом другого заболевания.
Источник: «Доктор Питер».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.