Биохакинг по-петербургски: как подготовить свой организм к испытанию холодом и темнотой

Меланоцитстимулирующий гормон

Этот гормон вырабатывается в ответ на попадание солнечного света на кожу. В проводимых исследованиях у людей улучшалась сексуальная функция, ментальное здоровье, понижалась тревожность, депрессивность, росла мотивация. Соответственно, при его недостатке мы можем иметь дело с обратными ситуациями.

Говоря о воздействии солнца, можно обратиться к эффекту гормезиса. Когда организму наносится какой-то небольшой стресс, он регулярно повторяется, и мы от него отдыхаем, то наш организм начинает адаптироваться к данному стрессу. Если бомбардировать себя солнцем, краткосрочной сауной интервальным спортом и давать организму полноценно восстанавливаться, за счет этого мы начинаем укрепляться. Этот концепт очень хорошо описан в книге Нассима Николаса Талеба «Антихрупкость».

Важно понимать, что нахождение на солнце снижает все виды рака, кроме меланомы, однако избегание солнца даже с этим диагнозом только ухудшает течение заболевания. Мелонома возникает в результате того, что кожа доводится до сильного фотостарения, ожогов. Возникают повреждения и мутация части ДНК, происходят цепочные разрывы, если это происходит на каком-то критическом участке, то может запуститься онкологическое перерождение.