Врач-гастроэнтеролог — о стрессе, глютене, пробиотиках и самых частых болезнях петербуржцев

Как кишечник стал слабым местом петербуржца

Чем болеют петербуржцы — дети и взрослые?

Почти у каждого пятого ребенка в Петербурге уже есть хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. То есть, мы говорим не о какой-нибудь кишечной инфекции, а хронической патологии. Если называть точные цифры — это 172-175 случаев на 1 тысячу детей. Структура меняется: гастрит, язвенная болезнь встречаются в 3 раза реже, чем еще 10 лет назад, благодаря лечению Helicobacter pylori, о которой я расскажу чуть позже. При этом в геометрической прогрессии растут случаи воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) — болезни Крона, язвенного колита. Становится больше аллергических, иммунопатологических болезней.

У взрослых похожие тенденции: к счастью, реже стала встречаться язвенная болезнь и рак желудка, но и взрослые гастроэнтерологи тоже все чаще выявляют болезнь Крона. Отмечается также некоторый рост целиакии, жировой болезни печени, желчнокаменной болезни.

Правда, что жизнь в мегаполисе повышает риски на развитие воспалительных заболеваний кишечника?

Да, это действительно один из факторов риска. Среди городских жителей ВЗК встречается гораздо чаще, чем среди сельских. Тут вклад питания, экологической обстановки. Но, скорее, питание на первом месте. В рационе типичного сельского жителя больше натуральных продуктов, горожане в основном питаются продуктами, которые прошли технологическую обработку.

Микробиом кишечника современного человека серьезно обеднел, а именно с ним связано регулирующее влияние на иммунную систему. Меньше разнообразия в микробиоме — ниже уровень защиты. Почему мы столкнулись с такой ситуацией? Выделяют несколько факторов. Во-первых, в рационе стало меньше пищевых волокон. Их источники — это грубо обработанное зерно, овощи и фрукты. Во-вторых, мы стали получать больше Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот с растительными маслами и меньше Омега-3 с рыбой. В таком дисбалансе нет ничего хорошего, так как Омега-6 обладает провоспалительным действием, а Омега-3 противовоспалительным.

Получается, стоит бояться избытка растительных масел и Омега-6 в рационе?

Я бы сказала, стоит контролировать соотношение Омега-3 и Омега-6. Именно оно имеет значение. Но в целом избыток жиров, даже таких, казалось бы, полезных как лецитин и карнитин (некоторые даже заказывают специальные добавки с их содержанием — прим. Ред.) негативно отражаются на формировании микробиоты. Дело в том, что в ответ на избыток жиров в кишечнике происходит больший выброс желчи, а в ней —желчных кислот. Они не успевают метаболизироваться нужным образом, вызывают рост сульфатредуцирующих бактерий, которые также способствуют воспалению кишечника.