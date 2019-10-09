Вопрос выживания: почему 42% вашего времени должно уходить на отдых

Сколько же отдыха положено для адекватного функционирования? Наука говорит: 42%.

Это время, которое требуют для восстановления ваши тело и мозг. Примерно десять часов в сутки. Не обязательно каждый день — можно в среднем за неделю или месяц. Смиритесь с этим.

— Что за чушь! У меня нет столько времени! — скажете вы. А мы предупреждали, что в конце главы вас ждет нечто возмутительное.

Мы не говорим, что вы должны тратить 42% времени на отдых.

Мы предупреждаем: если вы не потратите их, эти сорок два процента придут за вами, и вы не обрадуетесь. Они возьмут вас за шкирку, швырнут на землю и встанут на вас сверху. И вы будете лежать распластавшись, побежденная.

У вас случались ужасные простуды после завершения трудного проекта? Бывало такое, что первые три дня отпуска вы спите по 12–14 часов? Может, вы даже попадали в больницу, как Амелия, после долгого периода экстремальной нервотрепки? Мы уже показали, что стресс — физиологическая реакция, затрагивающая каждую систему и функцию организма, включая иммунитет, пищеварение и гормональный фон. Чтобы все эти системы эффективно работали, наша биология требует 42% времени отводить на поддержание физического существования.

Ваши 42% могут выглядеть примерно так: