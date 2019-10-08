Что нужно знать о ВПЧ и как защититься от инфекции, которая не лечится и приводит к раку

Вирус папилломы человека — что это такое?

ВПЧ — это большая группа вирусов, которые поражают кожные покровы. На них впоследствии развиваются генитальные бородавки. В целом, это не опасно: несмотря на то, что большинство людей на протяжении жизни заражаются этим возбудителем, чаще всего инфицирование заканчивается самопроизвольным выздоровлением (то есть вирус просто уничтожается нашим иммунитетом). Однако есть типы ВПЧ, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний – и вот их бояться уже стоит.

На данный момент описано более 190 типов ВПЧ, из которых выделяют вирусы низкого и высокого онкогенного риска — в зависимости от их возможности вызвать рак. На долю двух высокоонкогенных типов ВПЧ (16 и 18) приходится до 70% случаев рака шейки матки, а также 80% рака вульвы и влагалища, 92% анального рака, 95% рака ротовой полости, 89% рака ротоглотки, 63% рака полового члена. Неонкогенные типа ВПЧ (6 и 11) рак не вызывают, но являются причиной практически всех видов генитальных бородавок.