График вакцинации уже неактуален: вот какие прививки действительно нужны вашему ребенку

Если вы не антипрививочник (надеемся!) и ответственно соблюдаете классический график вакцинации, этого все равно недостаточно для защиты ребенка. Многие актуальные прививки по-прежнему в него не входят. Врач-педиатр, автор популярного telegram-канала «Записки детского врача» Сергей Бутрий дает полезную инструкцию в своей новой книге «Современные родители. Все, что должны знать папа и мама о здоровье ребенка от рождения до 10 лет».

На неделе, предшествовавшей написанию этой главы, соцсети всколыхнула очередная волна паники по поводу нового случая гибели ребенка от менингококковой инфекции. Родители массово бросились вакцинировать детей «Менактрой», ко мне приводили даже детей с совершенно пустым сертификатом прививок для вакцинации «Менактрой». На предложение прививать и от других инфекций, ввести сегодня с «Менактрой» хотя бы «Инфанрикс Гекса» вторым уколом — отказ; «Менактра» важнее, остальное потом. Но почему важнее? Производят впечатление только детские смерти? Простите, но это не поведение взрослых здравомыслящих людей — это инфантилизм в чистом виде. Вы разве не знали до прошлой недели, что инфекционные заболевания калечат и убивают детей? Что именно поэтому против них, болезней, и разрабатывают вакцины? Что грамотные педиатры вам постоянно предлагают прививаться именно для того, чтобы ваши дети не стали следующими? Безусловно, шокирующие трагедии очень мотивируют, но настраивайтесь сразу на полноценную защиту, иначе что это за «ямочный ремонт» такой: у соседки выпал ребенок из окна — установлю дома замки на окна, у коллеги искалечился в ДТП из-за отсутствия автокресла — куплю своему автокресло... С таким подходом рано или поздно этими несчастными соседями и горькими примерами станете вы. Прошел Всемирный день борьбы с менингитом — это ли был не повод привить ребенка «Менактрой»? Не цепляет? Нужны именно детские смерти? Ну так пожалуйста, откройте мой блог, я только за последний год писал в нем о: смерти ребенка от эпиглоттита;

смерти от пневмококкового менингита;

смерти от кори;

смерти от коклюша;

смерти от столбняка (столбняка! Двадцать первый век на дворе!). И так далее, думаю, для одной главы чернухи достаточно, этого хватит, чтобы проиллюстрировать мою мысль. Все эти смерти можно было предотвратить своевременной и полноценной вакцинацией. Я уже писал год назад пост о том, как привить ребенка полностью, а не только «лишь бы в садик взяли», но ситуация немного изменилась, потребовались правки графика. Кроме того, он не содержал торговых названий вакцин и поэтому был не совсем удобен. Пора его освежить, пока очередная смерть ребенка не забылась и вы снова не раздумали вакцинировать своих детей.

Расширенный график вакцинации Зачем нужен расширенный график вакцинации, если есть российский национальный календарь прививок; почему бы просто не выполнить нацкалендарь? Дело в том, что российский нацкалендарь вовсе не оптимален, он недотягивает даже до уровня «базовая защита». В нынешнем виде он напоминает финансовый прожиточный минимум, который тоже определен государством, но все знают, что в реальности на него не прожить. Чтобы довести календарь прививок до уровня «базовая защита», я бы добавил в него всем детям вакцины против гемофильной палочки типа b и вакцины против менингококка групп A, C, Y, W-135. А чтобы поднять до уровня «адекватная нынешней эпидемиологической ситуации защита», я бы добавил еще прививки против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, гепатита А, папилломавирусной инфекции, в эндемичных регионах — против клещевого энцефалита, против менингококка группы В, но сейчас ее даже не планируется регистрировать в РФ, так что пока это возможно только через вакцинный туризм. Итак, чтобы оптимально защитить малыша от управляемых инфекций в нынешних российских условиях, я бы рекомендовал такую схему: Не менее чем за три месяца до первой (или той, на которой спохватились) беременности женщине ввести вакцины против кори и краснухи (М-М-Р II, «Приорикс» или др.). Беременной вакцинироваться против гриппа («Инфлювак» или «Ваксигрип») и коклюша («Адасель»), однократно. В роддоме ввести ребенку первую дозу против гепатита В и туберкулеза (БЦЖм). В первый месяц ввести вторую дозу (V2) против гепатита В. Во второй месяц ввести V1 «Превенар 13» (против пневмококковой инфекции) + V1 «РотаТек» (против ротавирусной инфекции). В три месяца ввести V1 «Пентаксим» (АаКДС + ИПВ + ХИБ) + V2 «РотаТек». В 4,5 месяца ввести V2 «Пентаксим» (АаКДС +ИПВ + ХИБ) + V3 «РотаТек» + V2 «Превенар 13». В шесть месяцев ввести V3 «Инфанрикс Гекса» (АаКДС + ИПВ + ВГВ + ХИБ) + V3 «Превенар 13» (по российскому календарю, третья вакцинирующая доза от пневмококка не нужна, но это только из экономии; в развитых странах вводится трехкратно). В девять месяцев ввести V1 «Менактра». В двенадцать месяцев провести пробу Манту, через три дня оценить ее и ввести V2 «Менактра» + V «Приорикс Тетра» (ну или по отдельности, вакцины против кори, краснухи и паротита, например М-М-Р II + вакцина против ветряной оспы «Варилрикс»). В год и три месяца ввести R «Превенар 13» + V2 «Варилрикс» + V1 против гепатита А («Аваксим 80» или «Хаврикс 720»). В год и шесть месяцев ввести R «Пентаксим» (АаКДС + ИПВ + ХИБ). В год и девять месяцев ввести R2 «БиВак Полио» (живая полиовакцина) + V2 «Аваксим 80» или «Хаврикс 720». Все. До шести лет только ежегодные пробы Манту и прививки против гриппа осенью (оптимально в сентябре — октябре с шести месяцев жизни; в первую осень двукратно, затем каждый год однократно). Дополнительно подумать о вакцинации против клещевого энцефалита: «Клещ-Э-Вак» или ФСМЕ «Иммун Джуниор»; вводится две дозы с минимальным интервалом в месяц перед первым сезоном, одна перед вторым сезоном и далее раз в три года по одной. В шесть лет ввести ревакцинацию против кори, краснухи и паротита (ММР II). В 6,5 года ввести R2 «Адасель» (коклюш во взрослой дозе, дифтерия и столбняк) или R2 АДС-м (только против дифтерии и столбняка) + R1 «Менактра». В девять лет — вакцина против папилломавирусной инфекции V1 «Гардасил» или «Церварикс» (девочкам особенно важно, но и мальчикам тоже стоит). В девять лет и шесть месяцев — V2 «Гардасил» или «Церварикс». В 14 лет R3 АДС-м + R3 «БиВак Полио» + R2 «Менактра». До 18 лет не забываем про ежегодные пробы Манту (или диаскинтесты) и прививки против гриппа каждую осень. Вероятность того, что вам удастся строго следовать этому графику, довольно невелика. И потому, что в России сейчас перебои с поставками не только импортных, но даже и российских/нацкалендарных вакцин, и из-за того, что ребенок может болеть, и на время болезни прививки придется откладывать, и вследствие того, что непредвиденные бытовые препятствия тоже никто не отменял. Но стремиться к этому графику нужно.

При желании (при недостатке денег или отсутствии возможности прививаться в частных центрах) львиную долю этих вакцин можно получить и в поликлинике. Например, «Превенар 13» там точно такой же, как и в частном центре. Но импортных вакцин там, скорее всего, нет, и, скажем, чтобы ввести замену вакцине «Инфанрикс Гекса», педиатр должен будет уколоть ребенку три вакцины: «Бубо-кок» (АКДС + ВГВ), «Полимилекс» (ИПВ) + вакцина против гемофильной инфекции типа В (например, «Хиберикс»). Прибавьте к этому постоянные перебои с вакцинами в поликлиниках, бесконечные необоснованные медотводы, а также панический страх многих педиатров вводить более двух вакцин за один визит, и вы поймете, как труден квест «привей ребенка от всего, что нужно, в поликлинике вовремя». Также нужно помнить, что в поликлинике обычно вводят цельноклеточную АКДС, а в частных центрах — бесклеточную. Тем не менее российские вакцины вовсе не исчадие ада, они менее удобны, чем импортные, посложнее переносятся, не от всех болезней имеются, но прививаться российскими — это гораздо лучше, чем не прививаться ничем. Ну и, разумеется, в поликлинике (по крайней мере, за МКАДом) вы почти наверняка не сможете получить вакцины сверх нацкалендаря (против ротавируса, гемофильной инфекции типа b, менингококка, гепатита А, клещевого энцефалита, папилломавирусной инфекции, ветряной оспы и др.), ведь это место, где выдают тот самый прожиточный минимум, и если хочется большего, без иммунизационного центра не обойтись.

Многие родители, которым я озвучиваю этот список вакцин, опасаются: «Не слишком ли их много»? Нет, мои хорошие, это болезней слишком много, а не прививок против них.