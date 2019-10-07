Пластические хирурги — о том, какие операции логичнее проводить осенью и зимой

Липосакция и липоскульптура

Когда оценивать результат: через 3 месяца

Если вы хотите избавиться от всего лишнего с помощью липосакции, добавить ягодицам объемов Карди Би в ходе липофилинга или сделать подтяжку живота после родов, сезон осень-зима — самое подходящее время. Ведь после любой из этих операций вы проведете как минимум 1,5 месяца в компрессионном белье. Гулять в трико из синтетики по летнему Крестовскому острову не очень комфортно, а вот с наступлением холодов оно заменит термобелье. У компрессионной одежды важная задача: она фиксирует ткани в нужном положении, ускоряет обменные процессы, снижает болевые ощущения. Чтобы восстановление прошло гладко, не экономьте на реабилитационных процедурах. Например, курс LPG-массажа поможет быстрее избавиться от отеков и привести ткани в тонус.