Выяснили у пластических хирургов, с какими сложностями пациенты сталкиваются, восстанавливаясь после операции, и как на это влияет время года. Спойлер: с наступлением холодов вам будет комфортнее в компрессионном белье, чем летом, а вот после «зимней» ринопластики нужно особенно беречься от заражения гриппом или ОРВИ.
Пластические хирурги — о том, какие операции логичнее проводить осенью и зимой
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Липосакция и липоскульптура
Когда оценивать результат: через 3 месяца
Если вы хотите избавиться от всего лишнего с помощью липосакции, добавить ягодицам объемов Карди Би в ходе липофилинга или сделать подтяжку живота после родов, сезон осень-зима — самое подходящее время. Ведь после любой из этих операций вы проведете как минимум 1,5 месяца в компрессионном белье. Гулять в трико из синтетики по летнему Крестовскому острову не очень комфортно, а вот с наступлением холодов оно заменит термобелье. У компрессионной одежды важная задача: она фиксирует ткани в нужном положении, ускоряет обменные процессы, снижает болевые ощущения. Чтобы восстановление прошло гладко, не экономьте на реабилитационных процедурах. Например, курс LPG-массажа поможет быстрее избавиться от отеков и привести ткани в тонус.
Леонид Украинский
пластический хирург клиники «КОМПОЗИТ»
На самом деле строгих сезонных ограничений для операций быть не может: в Лос-Анджелесе вечное лето, при этом город является одной из столиц пластической хирургии. Но если задумываться о собственном комфорте, то операции на теле действительно логичнее проводить с наступлением осени. Планируя отпуск, учитывайте сроки восстановления: нельзя сделать липосакцию, а через две или даже четыре недели оказаться на пляже. Чтобы добиться финального результата, порой требуется до трех месяцев. Никакой спешки в этом вопросе быть не должно.
Пластика груди
Когда оценивать результат: через 2 месяца
Вернуться к привычному образу жизни вы сможете уже через 7–10 дней после операции. Например, заглянуть на субботнюю вечеринку в Kuznya House (главное — не совершать резких движений руками!). Врачи просят практиковать бережное отношение к себе на этапе восстановления и носить компрессионное белье. Строжайший полугодовой запрет вводится на жим лежа и любые другие манипуляции с грудными мышцами в тренажерном зале. А вот бояться авиаперелетов не стоит — они новой груди не угрожают. Если только вы не пытаетесь самостоятельно закинуть 10-килограммовый чемодан на багажную полку.
Александр Шумило
пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед»
В компрессионном бюстгальтере после операции вам нужно будет проходить 1,5–2 месяца. Но это не трико, в нем будет комфортно и летом. Конечно, многие пациентки задумываются об операции с наступлением холодов, чтобы летом надевать не бадлоны, а открытые блузы. А если вы планируете уехать в жаркую страну на новогодние каникулы, то самое подходящее время для похода к хирургу — октябрь и ноябрь. Правила поведения в послеоперационный период отработаны десятилетиями, и при их четком соблюдении нежелательные реакции сведены к минимуму.
Подтяжка лица
Когда оценивать результат: через 3 месяца
Сезон осень-зима благоприятен для обширных операций на лице и шее: эндоскопических, классических и комбинированных подтяжек. Во-первых, вам будет легче использовать возможности маскировки: например, косынка Gucci, как из клипа ASAP Rocky, скроет синяки и отеки, которые остаются после операции. Во-вторых, часто операцию сочетают с омолаживающей обработкой кожи лазером. А после нее прямого контакта с солнечными лучами нужно избегать. Основные ошибки, которые можно допустить во время восстановления, — это поход в солярий, сауну, на массаж или на занятия по фейсбилдингу.
Павел Куприн
главный врач Клиники доктора Куприна
Вернуться на работу после подтяжки лица вы сможете через три недели. По истечении этого срока могут остаться синяки и отеки, однако макияж в силах замаскировать небольшие дефекты. Чтобы ускорить восстановление, рекомендую обратить внимание на возможности физиотерапии: микротоки, лазеромагнитотерапия и лимфодренажный массаж помогают улучшить кровообращение, снять отечность и сократить срок реабилитации.
Операции на носу
Когда оценивать результат: через 6 месяцев
Пластика носа не имеет сезонности: на третью по популярности пластическую операцию решаются и зимой, и летом. В случае с «зимним» носом важно понимать: низкие температуры создают дополнительный стресс как для слизистой оболочки, так и для организма в целом. Восстанавливаясь после риносептопластики, постарайтесь не стать участником ежегодной эпидемии гриппа и ОРВИ в Петербурге. Делая «летний» нос, отложите подальше солнцезащитные очки на срок от одного до трех месяцев: ношение авиаторов может вызвать усиленный рост костной ткани или контурный дефект. По этой же причине обладателям плохого зрения стоит заранее подобрать линзы.
Сергей Брагилев
пластический хирург клиники «КОМПОЗИТ»
Когда бы вы ни проводили операцию, главное — это психоэмоциональное состояние, в котором находитесь. По моему опыту, настрой пациента играет ключевую роль в период реабилитации. Если человек заранее приготовился к тому, что будет больно и страшно, это может сказаться на самочувствии после операции. Когда пациент нацелен на победу, на результат, когда есть доверие между ним и хирургом — все проходит в разы легче.
Алексей Гаврильченко
пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA
Главная заповедь пациентам — тщательно беречь свой нос, особенно в первый месяц после операции. Случайных травм быть не должно, поэтому не утыкайтесь в «Инстаграм», идя по улице, держитесь подальше от детей, животных и друзей с цепкими руками. Обо всем остальном позаботятся врачи. Мы поддерживаем связь с пациентами в общей сложности год, так как нос «созревает» довольно долго и важно следить за процессом.
коллажи: Алексей Дмитриев
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