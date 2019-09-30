Как правильно разговаривать с детьми и понимать, о чем они действительно думают — объясняет психолог
На какие фразы стоит обращать особое внимание? Что делать, если вам скучно в очередной раз обсуждать тот же мультфильм? Как составить мысленную карту ребенка? На эти и другие вопросы отвечает специалист по детской и подростковой психологии с 20-летним стажем, отец двоих детей Найджел Латта. В издательском доме «Питер» вышла его книга для родителей «Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума».
Если не хотите получить язву или гипертонию, а также умереть раньше времени, научитесь разговаривать со своими детьми. Конечно, все родители перекидываются парой фраз с детьми, но я имею в виду другое. Обычно мы просто время от времени говорим что-то детям (в плохом настроении иногда даже кричим), но разговор с детьми — это ключ к более долгой, здоровой и менее безумной жизни для всех вас.
По многим причинам детям очень нужны любящие и отзывчивые родители, которые способны полноценно общаться. О некоторых из этих причин мы говорили в предыдущей главе. Структура мозга детей формируется в зависимости от того, с чем они сталкиваются в окружающем мире. Я думаю, это вам уже понятно, но я еще не сказал, чем это хорошо для вас.
Очень часто ко мне в кабинет приходили люди, которые часами кричали друг на друга. Но при этом никто из них даже не пытался услышать что-то, кроме собственного голоса. Если вы не готовы общаться с детьми, вы обрекаете себя на многолетний конфликт. А если вы думаете, что ваши маленькие дети ведут себя очень плохо, дождитесь их переходного возраста. Если фундамент, на котором построена семья, трескался много лет, то вас ждут тяжелые времена. Я видел много таких семей и врагу не пожелал бы оказаться на их месте. Пубертатный период и без того довольно тяжелый из-за физиологии, не стоит осложнять его еще и неполноценным общением.
Один из важнейших навыков, которым нужно овладеть детям, — умение справляться со своими мыслями и чувствами. У детей в избытке и того и другого, и, если они не научатся их контролировать, их ждут неприятности. Причем тяжело будет и вам, и самим детям. Поэтому я прошу вас прислушаться к тому, о чем я говорю. Это добытая потом и кровью мудрость: если хотите сохранить рассудок, вам нужно наладить полноценное общение со своими детьми. В противном случае будьте готовы к долгим годам стресса, споров, нервов и чувства вины. Закон джунглей гласит: «Съешь, или съедят тебя», а закон семьи таков: «Общайся или жди беды».
Иногда с ними скучно
Наверное, вы чувствуете себя плохим родителем, когда вам скучно с вашим ребенком. Но, поверьте мне, вы не одиноки. Я до безумия люблю двух своих парнишек, но бывает, что они говорят о таких откровенно скучных вещах, что мне хочется ударить себя по лицу. Дело в том, что мир детей намного меньше нашего. Они не так много сделали и не так уж много видели, поэтому иногда они зацикливаются на вещах, которые кажутся… м-м-м, как бы сказать помягче…тривиальными до тупости.
Приведу пример. В какой-то момент нам с женой пришлось запретить говорить о Губке Бобе* просто потому, что нас буквально тошнило от историй о нем и мы не могли больше их слушать. Не поймите меня неправильно, мне нравится этот квадратный желтый парень, но совсем не смешно, когда шестилетний ребенок косноязычно пересказывает содержание одной и той же серии в 227-й раз. Такая же ситуация была с серией «Лего Бионикл». Это очень крутые игрушки, но они стали настоящим проклятием для нас. Мой младший сын рассказывал о «Бионикл» так много и подробно, что они вытеснили из моей головы слова, необходимые в моей повседневной профессиональной деятельности. Когда я говорил с адвокатом по телефону, я не мог вспомнить слово «завершить». Я просто забыл его. Но зато я мог бы рассказать этому адвокату историю конфликта между племенами Биониклов — глаторианами и скроллами, а также перечислить названия множества других племен… но вот слово «завершить» я вспомнить не мог. Сейчас разговоры о Биониклах под запретом, потому что до жути боюсь, что из-за них в моей голове просто не останется полезных слов.
«Но, папочка, — запротестовал мой младший, когда я попытался сделать себе перерыв после нескольких минут рассказа о Биониклах, — разве ты не рад, что я так много знаю о Биониклах?»
«Конечно, рад, — ответил я. — Но мне достаточно того, что ты знаешь о них. Я не должен знать то же, что знаешь ты, уверенность в том, что понимаешь это, — все, что мне нужно, чтобы быть счастливым. Любое знание, выходящее за рамки этого начального знания, выходит за рамки того, что мне нужно знать. Ты знаешь?»
Он нахмурился: «Что?»
«Иди поиграй, моя обезьянка».
К счастью для нас обоих, именно это он и сделал.
Дар слушания
Ладно, скажу честно: нет никакого дара слушания. Я придумал это, чтобы вы точно прочитали этот раздел. Если бы я написал просто «умение слушать», вы бы подумали: да я и так умею слушать. Но стоит придумать название поинтереснее, вроде «Дар слушания», как люди сразу же начинают интересоваться любой темой. Никто не ждет, что вы станете слушать абсолютно всё, о чем болтают ваши дети. Это невозможно хотя бы потому, что они говорят слишком много. В основном это что-то ужасно неинтересное или вовсе непонятное. Конечно, сами-то дети думают, что говорят они о чем-то очень важном и интересном, но взрослым их болтовня порой кажется чепухой. Как бы вы ни старались слушать внимательно, рано или поздно заметите, что киваете на каждую их фразу, автоматически повторяя что-то вроде: «Хмм... да-да... конечно... хорошо... правильно».
Но все же старайтесь не терять бдительность. Когда дети становятся постарше, они могут спросить у вас разрешения на то, что в здравом уме вы никогда бы не одобрили.
— Джимми, где твоя младшая сестренка?
— Я отдал ее Мэтью в обмен на скейтборд.
— Что? Ради всего святого, зачем ты сделал это? Разве так можно?
— Ты же сама разрешила.
— Нет, не разрешала.
— Разрешала. Я спросил тебя: «Можно обменять?» — а ты ответила «Хмм... да-да... конечно». Ты что забыла?
Слушать детей — не значит просто молчать, пока они говорят. Даже самый маленький ребенок видит, когда человек слушает, а когда он просто молчит. Важно слушать детей не только для того, чтобы знать об их мыслях и желаниях. Когда мы внимательно слушаем детей, они понимают, что взрослым интересно и важно то, о чем дети говорят. Слушая детей, вы поощряете их развивать навыки общения. Есть несколько секретов, которые помогут вам слушать своих детей.
- Уделите им все свое внимание. Смотрите им в глаза и сосредоточьтесь на том, что они говорят. Показывайте свою заинтересованность с помощью интонации Ваша интонация очень важна, она должна соответствовать тому, что вы говорите. Если сказать: «Вот это да! Как интересно!» скучающим голосом, вы никого не обманете.
- Используйте жесты и мимику. Выразительно жестикулируйте и не стесняйтесь выражать эмоции. Так дети увидят, что вам правда интересно и приятно общаться с ними. Дети любят, когда вы размахиваете руками и корчите рожи, — попробуйте сделать это, и вы увидите, как загорятся их глаза.
- Задавайте вопросы. Вопросы покажут вашу заинтересованность и увлеченность разговором. Обычно дети любят, когда им задают вопросы. Лучше всего придумывать вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Например, лучше спросить «Что ты делал сегодня в школе?», а не «Сегодня в школе все было хорошо?»
- Повторяйте то, что говорят дети. Важно не просто повторять за детьми их слова, но и копировать чувства, с которыми они их произнести. Вам нужно стать зеркалом для своих детей, чтобы они могли взглянуть на себя вашими глазами.
- Хвалите детей за то, как они объясняют разные вещи. Очень важно показать детям, что вам нравится, как они говорят и объясняют ту или иную ситуацию словами. Так они почувствуют уверенность в своих навыках общения и в дальнейшем будут лучше выражать словами свои чувства и мысли.
Ясно, что вы не сможете делать все это постоянно. Возможно, этого и не нужно, иначе вам пришлось бы либо умереть от истощения, либо сойти с ума, либо сделать и то и другое. Вы не должны слушать всё время, но в течение какого-то времени нужно послушать. Хорошо, что те банальные вещи, которыми они грузят нас, — похождения Губки Боба, генеалогия Биониклов, перипетии в сериале «Высшая музыкальная школа» — это подготовка к гораздо более серьезным проблемам, которые ждут нас в будущем. По моему опыту, лучше практиковаться, когда ставки невелики, а затем, когда речь пойдет о более важных вещах, вы уже научитесь слушать своих детей.
Узнайте их взгляд на мир
Все мы по-своему воспринимаем мир и по-разному общаемся с окружающими. Вокруг постоянно что-то происходит, и невозможно в каждую секунду осознавать происходящее, поэтому наш мозг воспринимает всю информацию в соответствии с некими шаблонами. Это что-то вроде мысленной карты окружающего мира, которая помогает нам выбрать, как поступить в той или иной ситуации. Мы сверяемся с этой картой, чтобы проложить путь через бесчисленные события, которые требуют от нас каких-то действий. Мысленная карта дает иллюзию предсказуемости, тогда как все вокруг является непредсказуемым. Однако важно осознавать, что мысленная карта — это субъективное восприятие мира, а не реальный окружающий мир. Мысленная карта — это картина мира, созданная на основе нашего жизненного опыта. Если с детства вы привыкли, что никто не обращает на вас внимания, когда вам грустно и плохо, то в будущем это скажется на ваших отношениях с окружающими. Как мы узнали из предыдущей главы, картина мира у детей начинает складываться чуть ли не с момента зачатия, и затем это продолжается всю жизнь.
Она должна быть как можно более полезной для взаимодействия с окружающим миром. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш ребенок почти всегда поступает именно так и почти никогда не поступает иначе? Скорее всего, такое поведение обусловлено его мысленной картой мира. Кто-то из детей почти всегда ищет обходной путь, другие идут напролом. Одни хотят все изучать самостоятельно, другие ни на шаг не отходят от родителей. Все они руководствуются составленной в их головах картой мира.
Узнать о карте мира ребенка можно, во-первых, прислушиваясь к тому, что они говорят о происходящем вокруг, а во-вторых, присматриваясь к тому, как они себя ведут. Когда дети говорят, они всегда показывают свой взгляд на мир. Если вы прислушаетесь, то услышите примерно следующее:
- Почему я боюсь идти первым?
- Почему ты всегда такая злая?
- Никто не играет со мной.
- Мне нравится делиться с другими.
- У меня веселые друзья.
- Я хорошо читаю.
- Я терпеть не могу читать.
- Учительница злая.
- Учительница добрая, ведь она помогает мне.
- Это несправедливо.
- Я не могу, сначала мне нужно сделать уроки.
- Это плохо.
Все эти фразы многое сообщают о мироощущении говорящего. Все они что-то дадут вам для понимания мира, в котором живет ребенок: что-то обрадует вас, что-то нет. Когда вы слушаете детей, обращайте особое внимание на то, что звучит как правило, например на фразы, в которых есть или предполагаются слова «всегда» и «никогда». Еще акцентируйте внимание на описаниях других людей, на таких фразах, как: «Учительница хорошая, потому что она мне помогает». Из этого высказывания мы можем сделать вывод, что для ребенка помогать другим — это хорошо. А теперь проанализируйте другую фразу о той же учительнице: «Ненавижу учительницу, потому что она все время говорит, что я ошибаюсь». Она означает, что для ребенка помогать другим — плохо. В общем, прислушивайтесь к тому, что звучит как твердое убеждение или правило, которое помогает принять верное решение.
Еще можно узнать о мысленной карте детей, если просто наблюдать за ними. Когда моему старшему сыну было восемь месяцев, я заметил, что он пытается вскарабкаться вверх по лестнице с таким упорством, какому позавидует любой альпинист. Ему не нужна была помощь — он явно хотел преодолеть это препятствие самостоятельно. Именно тогда я подумал, что этот лопочущий малыш станет очень целеустремленным. Я не ошибся, он до сих пор действует так же, как тот упертый малыш. В его случае такое упорство — и благословение, и проклятие. Благодаря целеустремленности он многого добивается, но дается ему это непросто. Моя задача — помочь ему немного подправить карту мира так, чтобы он находил наиболее удобный маршрут.
Если вы присмотритесь к своим детям, то увидите, что они руководствуются какими-то правилами, когда:
- играют с игрушками;
- рисуют;
- играют с друзьями;
- пытаются решить какую-то проблему;
- выполняют задания;
- сталкиваются с чем-то новым;
- у них что-то получается или не получается.
Поведение детей в эти моменты расскажет вам, как они воспринимают мир и чем они руководствуются, когда принимают то или иное решение. Например, если всякий раз, когда ребенок сталкивается с чем-то непривычным, он замирает и ничего не делает, это говорит о его неуверенности в себе. Значит, он решает ничего не делать, потому что боится ошибиться. А если ребенок сильно расстраивается и безутешно плачет из-за ошибок, это говорит о том, что он будет тяжело переживать любое поражение.
Все установки, которые кажутся вам неподходящими («Меня никто не любит» или «Не буду рисковать, чтобы не ошибиться»), можно стереть и помочь ребенку нарисовать новую карту.
Вы не можете помочь детям стать счастливыми и успешными (что бы вы под этим ни подразумевали), если не знаете, каким они видят этот мир. Все по-разному смотрят на мир, и никто не любит, когда им кто-то навязывает свое мировоззрение. Это не нравится ни взрослым, ни детям. Если вы плохо себя чувствуете, а кто-то говорит: «Что за глупость, а ну-ка приободрись, почувствуй себя лучше», то это вряд ли сработает. Скорее всего, вы почувствуете лишь раздражение. То же самое происходит и с детьми. Но если вы будете понимать, как дети смотрят на мир, то можно будет хотя бы попытаться помочь им пережить какие-то трудности. Но сначала нужно понять их картину мира, а потом уже действовать, отталкиваясь от этого.
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