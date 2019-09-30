Как правильно разговаривать с детьми и понимать, о чем они действительно думают — объясняет психолог

На какие фразы стоит обращать особое внимание? Что делать, если вам скучно в очередной раз обсуждать тот же мультфильм? Как составить мысленную карту ребенка? На эти и другие вопросы отвечает специалист по детской и подростковой психологии с 20-летним стажем, отец двоих детей Найджел Латта. В издательском доме «Питер» вышла его книга для родителей «Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума».

Если не хотите получить язву или гипертонию, а также умереть раньше времени, научитесь разговаривать со своими детьми. Конечно, все родители перекидываются парой фраз с детьми, но я имею в виду другое. Обычно мы просто время от времени говорим что-то детям (в плохом настроении иногда даже кричим), но разговор с детьми — это ключ к более долгой, здоровой и менее безумной жизни для всех вас. По многим причинам детям очень нужны любящие и отзывчивые родители, которые способны полноценно общаться. О некоторых из этих причин мы говорили в предыдущей главе. Структура мозга детей формируется в зависимости от того, с чем они сталкиваются в окружающем мире. Я думаю, это вам уже понятно, но я еще не сказал, чем это хорошо для вас.

В основе всех семейных конфликтов и проблем лежит недостаток общения.

Очень часто ко мне в кабинет приходили люди, которые часами кричали друг на друга. Но при этом никто из них даже не пытался услышать что-то, кроме собственного голоса. Если вы не готовы общаться с детьми, вы обрекаете себя на многолетний конфликт. А если вы думаете, что ваши маленькие дети ведут себя очень плохо, дождитесь их переходного возраста. Если фундамент, на котором построена семья, трескался много лет, то вас ждут тяжелые времена. Я видел много таких семей и врагу не пожелал бы оказаться на их месте. Пубертатный период и без того довольно тяжелый из-за физиологии, не стоит осложнять его еще и неполноценным общением. Один из важнейших навыков, которым нужно овладеть детям, — умение справляться со своими мыслями и чувствами. У детей в избытке и того и другого, и, если они не научатся их контролировать, их ждут неприятности. Причем тяжело будет и вам, и самим детям. Поэтому я прошу вас прислушаться к тому, о чем я говорю. Это добытая потом и кровью мудрость: если хотите сохранить рассудок, вам нужно наладить полноценное общение со своими детьми. В противном случае будьте готовы к долгим годам стресса, споров, нервов и чувства вины. Закон джунглей гласит: «Съешь, или съедят тебя», а закон семьи таков: «Общайся или жди беды».

Иногда с ними скучно Наверное, вы чувствуете себя плохим родителем, когда вам скучно с вашим ребенком. Но, поверьте мне, вы не одиноки. Я до безумия люблю двух своих парнишек, но бывает, что они говорят о таких откровенно скучных вещах, что мне хочется ударить себя по лицу. Дело в том, что мир детей намного меньше нашего. Они не так много сделали и не так уж много видели, поэтому иногда они зацикливаются на вещах, которые кажутся… м-м-м, как бы сказать помягче…тривиальными до тупости. Приведу пример. В какой-то момент нам с женой пришлось запретить говорить о Губке Бобе* просто потому, что нас буквально тошнило от историй о нем и мы не могли больше их слушать. Не поймите меня неправильно, мне нравится этот квадратный желтый парень, но совсем не смешно, когда шестилетний ребенок косноязычно пересказывает содержание одной и той же серии в 227-й раз. Такая же ситуация была с серией «Лего Бионикл». Это очень крутые игрушки, но они стали настоящим проклятием для нас. Мой младший сын рассказывал о «Бионикл» так много и подробно, что они вытеснили из моей головы слова, необходимые в моей повседневной профессиональной деятельности. Когда я говорил с адвокатом по телефону, я не мог вспомнить слово «завершить». Я просто забыл его. Но зато я мог бы рассказать этому адвокату историю конфликта между племенами Биониклов — глаторианами и скроллами, а также перечислить названия множества других племен… но вот слово «завершить» я вспомнить не мог. Сейчас разговоры о Биониклах под запретом, потому что до жути боюсь, что из-за них в моей голове просто не останется полезных слов.

Если время от времени вам скучно с детьми, в этом нет ничего плохого, это нормально. Когда вам скучно, лучше всего устроить себе перерыв и отправить детей играть самостоятельно.

«Но, папочка, — запротестовал мой младший, когда я попытался сделать себе перерыв после нескольких минут рассказа о Биониклах, — разве ты не рад, что я так много знаю о Биониклах?» «Конечно, рад, — ответил я. — Но мне достаточно того, что ты знаешь о них. Я не должен знать то же, что знаешь ты, уверенность в том, что понимаешь это, — все, что мне нужно, чтобы быть счастливым. Любое знание, выходящее за рамки этого начального знания, выходит за рамки того, что мне нужно знать. Ты знаешь?» Он нахмурился: «Что?» «Иди поиграй, моя обезьянка». К счастью для нас обоих, именно это он и сделал.

Дар слушания Ладно, скажу честно: нет никакого дара слушания. Я придумал это, чтобы вы точно прочитали этот раздел. Если бы я написал просто «умение слушать», вы бы подумали: да я и так умею слушать. Но стоит придумать название поинтереснее, вроде «Дар слушания», как люди сразу же начинают интересоваться любой темой. Никто не ждет, что вы станете слушать абсолютно всё, о чем болтают ваши дети. Это невозможно хотя бы потому, что они говорят слишком много. В основном это что-то ужасно неинтересное или вовсе непонятное. Конечно, сами-то дети думают, что говорят они о чем-то очень важном и интересном, но взрослым их болтовня порой кажется чепухой. Как бы вы ни старались слушать внимательно, рано или поздно заметите, что киваете на каждую их фразу, автоматически повторяя что-то вроде: «Хмм... да-да... конечно... хорошо... правильно».

Если кто-то утверждает, что слушает всё, что говорят дети, он либо большой врун, либо безумец, либо, что еще хуже, безумный врун.

Но все же старайтесь не терять бдительность. Когда дети становятся постарше, они могут спросить у вас разрешения на то, что в здравом уме вы никогда бы не одобрили. — Джимми, где твоя младшая сестренка? — Я отдал ее Мэтью в обмен на скейтборд. — Что? Ради всего святого, зачем ты сделал это? Разве так можно? — Ты же сама разрешила. — Нет, не разрешала. — Разрешала. Я спросил тебя: «Можно обменять?» — а ты ответила «Хмм... да-да... конечно». Ты что забыла? Слушать детей — не значит просто молчать, пока они говорят. Даже самый маленький ребенок видит, когда человек слушает, а когда он просто молчит. Важно слушать детей не только для того, чтобы знать об их мыслях и желаниях. Когда мы внимательно слушаем детей, они понимают, что взрослым интересно и важно то, о чем дети говорят. Слушая детей, вы поощряете их развивать навыки общения. Есть несколько секретов, которые помогут вам слушать своих детей.

Уделите им все свое внимание. Смотрите им в глаза и сосредоточьтесь на том, что они говорят. Показывайте свою заинтересованность с помощью интонации Ваша интонация очень важна, она должна соответствовать тому, что вы говорите. Если сказать: «Вот это да! Как интересно!» скучающим голосом, вы никого не обманете.

Смотрите им в глаза и сосредоточьтесь на том, что они говорят. Показывайте свою заинтересованность с помощью интонации Ваша интонация очень важна, она должна соответствовать тому, что вы говорите. Если сказать: «Вот это да! Как интересно!» скучающим голосом, вы никого не обманете. Используйте жесты и мимику. Выразительно жестикулируйте и не стесняйтесь выражать эмоции. Так дети увидят, что вам правда интересно и приятно общаться с ними. Дети любят, когда вы размахиваете руками и корчите рожи, — попробуйте сделать это, и вы увидите, как загорятся их глаза.

Выразительно жестикулируйте и не стесняйтесь выражать эмоции. Так дети увидят, что вам правда интересно и приятно общаться с ними. Дети любят, когда вы размахиваете руками и корчите рожи, — попробуйте сделать это, и вы увидите, как загорятся их глаза. Задавайте вопросы. Вопросы покажут вашу заинтересованность и увлеченность разговором. Обычно дети любят, когда им задают вопросы. Лучше всего придумывать вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Например, лучше спросить «Что ты делал сегодня в школе?», а не «Сегодня в школе все было хорошо?»

Вопросы покажут вашу заинтересованность и увлеченность разговором. Обычно дети любят, когда им задают вопросы. Лучше всего придумывать вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Например, лучше спросить «Что ты делал сегодня в школе?», а не «Сегодня в школе все было хорошо?» Повторяйте то, что говорят дети. Важно не просто повторять за детьми их слова, но и копировать чувства, с которыми они их произнести. Вам нужно стать зеркалом для своих детей, чтобы они могли взглянуть на себя вашими глазами.

Важно не просто повторять за детьми их слова, но и копировать чувства, с которыми они их произнести. Вам нужно стать зеркалом для своих детей, чтобы они могли взглянуть на себя вашими глазами. Хвалите детей за то, как они объясняют разные вещи. Очень важно показать детям, что вам нравится, как они говорят и объясняют ту или иную ситуацию словами. Так они почувствуют уверенность в своих навыках общения и в дальнейшем будут лучше выражать словами свои чувства и мысли. Ясно, что вы не сможете делать все это постоянно. Возможно, этого и не нужно, иначе вам пришлось бы либо умереть от истощения, либо сойти с ума, либо сделать и то и другое. Вы не должны слушать всё время, но в течение какого-то времени нужно послушать. Хорошо, что те банальные вещи, которыми они грузят нас, — похождения Губки Боба, генеалогия Биониклов, перипетии в сериале «Высшая музыкальная школа» — это подготовка к гораздо более серьезным проблемам, которые ждут нас в будущем. По моему опыту, лучше практиковаться, когда ставки невелики, а затем, когда речь пойдет о более важных вещах, вы уже научитесь слушать своих детей.

Узнайте их взгляд на мир Все мы по-своему воспринимаем мир и по-разному общаемся с окружающими. Вокруг постоянно что-то происходит, и невозможно в каждую секунду осознавать происходящее, поэтому наш мозг воспринимает всю информацию в соответствии с некими шаблонами. Это что-то вроде мысленной карты окружающего мира, которая помогает нам выбрать, как поступить в той или иной ситуации. Мы сверяемся с этой картой, чтобы проложить путь через бесчисленные события, которые требуют от нас каких-то действий. Мысленная карта дает иллюзию предсказуемости, тогда как все вокруг является непредсказуемым. Однако важно осознавать, что мысленная карта — это субъективное восприятие мира, а не реальный окружающий мир. Мысленная карта — это картина мира, созданная на основе нашего жизненного опыта. Если с детства вы привыкли, что никто не обращает на вас внимания, когда вам грустно и плохо, то в будущем это скажется на ваших отношениях с окружающими. Как мы узнали из предыдущей главы, картина мира у детей начинает складываться чуть ли не с момента зачатия, и затем это продолжается всю жизнь.

Основная задача родителей — проследить за тем, как дети составляют свою мысленную карту мира.

Она должна быть как можно более полезной для взаимодействия с окружающим миром. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш ребенок почти всегда поступает именно так и почти никогда не поступает иначе? Скорее всего, такое поведение обусловлено его мысленной картой мира. Кто-то из детей почти всегда ищет обходной путь, другие идут напролом. Одни хотят все изучать самостоятельно, другие ни на шаг не отходят от родителей. Все они руководствуются составленной в их головах картой мира. Узнать о карте мира ребенка можно, во-первых, прислушиваясь к тому, что они говорят о происходящем вокруг, а во-вторых, присматриваясь к тому, как они себя ведут. Когда дети говорят, они всегда показывают свой взгляд на мир. Если вы прислушаетесь, то услышите примерно следующее: Почему я боюсь идти первым?

Почему ты всегда такая злая?

Никто не играет со мной.

Мне нравится делиться с другими.

У меня веселые друзья.

Я хорошо читаю.

Я терпеть не могу читать.

Учительница злая.

Учительница добрая, ведь она помогает мне.

Это несправедливо.

Я не могу, сначала мне нужно сделать уроки.

Это плохо. Все эти фразы многое сообщают о мироощущении говорящего. Все они что-то дадут вам для понимания мира, в котором живет ребенок: что-то обрадует вас, что-то нет. Когда вы слушаете детей, обращайте особое внимание на то, что звучит как правило, например на фразы, в которых есть или предполагаются слова «всегда» и «никогда». Еще акцентируйте внимание на описаниях других людей, на таких фразах, как: «Учительница хорошая, потому что она мне помогает». Из этого высказывания мы можем сделать вывод, что для ребенка помогать другим — это хорошо. А теперь проанализируйте другую фразу о той же учительнице: «Ненавижу учительницу, потому что она все время говорит, что я ошибаюсь». Она означает, что для ребенка помогать другим — плохо. В общем, прислушивайтесь к тому, что звучит как твердое убеждение или правило, которое помогает принять верное решение.

Фраза « Никто не хочет играть со мной» сообщает об одиночестве ребенка. В будущем он может еще больше замкнуться в себе и отдалиться от окружающих.

Еще можно узнать о мысленной карте детей, если просто наблюдать за ними. Когда моему старшему сыну было восемь месяцев, я заметил, что он пытается вскарабкаться вверх по лестнице с таким упорством, какому позавидует любой альпинист. Ему не нужна была помощь — он явно хотел преодолеть это препятствие самостоятельно. Именно тогда я подумал, что этот лопочущий малыш станет очень целеустремленным. Я не ошибся, он до сих пор действует так же, как тот упертый малыш. В его случае такое упорство — и благословение, и проклятие. Благодаря целеустремленности он многого добивается, но дается ему это непросто. Моя задача — помочь ему немного подправить карту мира так, чтобы он находил наиболее удобный маршрут. Если вы присмотритесь к своим детям, то увидите, что они руководствуются какими-то правилами, когда: играют с игрушками;

рисуют;

играют с друзьями;

пытаются решить какую-то проблему;

выполняют задания;

сталкиваются с чем-то новым;

у них что-то получается или не получается. Поведение детей в эти моменты расскажет вам, как они воспринимают мир и чем они руководствуются, когда принимают то или иное решение. Например, если всякий раз, когда ребенок сталкивается с чем-то непривычным, он замирает и ничего не делает, это говорит о его неуверенности в себе. Значит, он решает ничего не делать, потому что боится ошибиться. А если ребенок сильно расстраивается и безутешно плачет из-за ошибок, это говорит о том, что он будет тяжело переживать любое поражение.

К счастью, мысленные карты в детстве исправляются легче, чем во взрослом возрасте. Они нарисованы простым карандашом, а не чернилами.