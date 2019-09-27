«ВКонтакте» начала предупреждать о недостоверной информации в группах антипрививочников

Социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о потенциально недостоверной информации, которая публикуется в группах активистов, выступающих против прививок. Всплывающее окно будет ссылаться на статью о вакцинации, которую социальная сеть подготовила совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

На сегодняшний день всплывающие окна появляются не во всех «антипрививочных» группах — «ВКонтакте» начала оповещать со стартового списка сообществ, который в дальнейшем будет пополняться. Пользователи также смогут самостоятельно сообщить о подобных группах в службу поддержки соцсети.

«Согласно ВОЗ, прививки безопасны — любая лицензированная вакцина проходит несколько этапов тщательного тестирования. Ученые постоянно следят за возможными побочными реакциями на прививки. Чаще всего они незначительны и быстро проходят. Это может быть, например, боль в руке или слегка повышенная температура. Более серьезные побочные эффекты чрезвычайно редки и незамедлительно исследуются», — говорится в тесте статьи.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. Социальная сеть также выпустила набор благотворительных стикеров в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями, благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения, а еще стикеры ко Дню знаний — собранные средства будут направлены на помощь в получении образования детям-сиротам.