Гормональные пластыри, нано-презервативы, мобильные приложения: как выбрать подходящее средство контрацепции?

Какие методы признает самыми эффективными Всемирная организация здравоохранения? Где (и зачем) искать женские презервативы? Стоит ли доверять гормональному пластырю? Наносят ли экстренные контрацептивы серьезный вред здоровью? Отвечаем на эти и другие вопросы в ликбезе по самым популярным средствам защиты от нежелательной беременности.

Прерывание секса По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за год 27 женщин (!) из 100 могут столкнуться с незапланированной беременностью, если в качестве метода защиты партнеры практикуют прерванный половой акт. В некоторых случаях мужчины переоценивают свою возможность определять ту самую точку невозврата. Но даже если секс прерывается вовремя, риск наступления беременности все равно существует. Не вся сперма выходит наружу именно в момент эякуляции, часть может выделяться раньше. Некоторые специалисты отмечают, что предэякулят, выполняющий роль смазки, может содержать в себе достаточное количество спермы, оставшейся в уретральном канале от предыдущей эякуляции. Высокие риски не останавливают поклонников естественного метода контрацепции — по данным ВЦИОМ, 45% россиян используют прерванный половой акт в качестве основного способа предохранения. Эффективность*: беременность у 27 женщин из 100 при типичном использовании, у 4 женщин при абсолютно правильном использовании. *здесь и далее доля женщин, у которых наступила незапланированная беременность в течение первого года использования метода контрацепции.

Календарный метод Некоторые женщины прибегают к календарному методу и отказываются от незащищенного секса в период фертильности — наиболее благоприятными для зачатия считаются день овуляции и пятидневный период до нее. Существует три сигнала фертильности, которые нужно отслеживать — это длина менструального цикла, ежедневные показания температуры тела и изменения в шейном секрете (цервикальная слизь). Эти показатели нужно отмечать ежедневно, а для изучения всей картины требуется от 3 до 6 менструальных циклов. При нарушениях менструального цикла и повышенной тревожности практиковать календарный метод достаточно опасно. Особенно, если учесть факт, что приблизительно 24 из 100 женщин в течение года сталкиваются с незапланированной беременностью, прибегая к такому самоанализу. При этом календарный метод лег в основу приложения Natural Cycles., которое FDA (американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами) в прошлом году признало полноценным контрацептивом. Алгоритм приложения рассчитывает, когда заниматься сексом безопасно, а когда нет. От пользователя требуется каждое утро измерять температуру с помощью базального термометра и вводить эти данные в смартфон. Результаты клинических исследований с участием 15 тысяч женщин показали, что при использовании приложения в качестве контрацептива с незначительными погрешностями в течение года, в среднем забеременеет 6,5% женщин. При идеальном использовании без погрешностей— 1,8% женщин. Разработчики отмечают: если беременность связана с серьёзными рисками для здоровья женщины, стоит задуматься о другом способе предохранения. И, конечно же, приложение не защитит вас от инфекций, передающихся половым путём. Эффективность: Календарный метод — беременность у 25 женщин из 100 при типичном использовании, у 2-9 женщин при абсолютно правильном использовании.

Мобильное приложение — беременность у 7 женщин из 100 при типичном использовании, у 2 женщин при абсолютно правильном использовании.

Презервативы — женские и мужские Единственный способ контрацепции, который поможет защититься и от нежелательной беременности, и от заболеваний, передающихся половым путем. Ведь даже присутствие постоянного партнера не является гарантией того, что вы застрахованы от инфекций — как рассказывают врачи Городского центра СПИД, петербурженки заражаются ВИЧ от своих мужей даже во время беременности. Опросы и исследования показывают, что на возбуждение и оргазм презервативы на самом деле негативно не влияют. В том случае, если подобраны правильно по размеру. Если даже ультратонкие образцы из масс-маркета кажутся лишними во время секса, можно поискать альтернативы — например, невесомые контрацептивы японского производство толщиной 0,02 см. Они производятся не из латекса, а из полиуретана. Если вы предпочитаете классические модели из латекса и не хотите иметь последствия в виде порванных презервативов, отложите подальше смазочные материалы на масляной основе. Также врачи рекомендуют покупать презервативы в аптеках, а не супермаркетах — чтобы точно быть уверенным в условиях их хранения. Помимо мужских презервативов существуют и женские. Они также являются барьерным методом контрацепции, то есть механически препятствуют проникновению сперматозоидов к яйцеклетке. Женских презервативов не найти в ближайшей аптеке, но можно заказать на Amazon. Правда, они дают меньший уровень защиты, чем классические мужские. Эффективность: Мужские презервативы — беременность у 15 женщин из 100 при типичном использовании, у 2 женщин при абсолютно правильном использовании.

Женские презервативы — беременность у 21 женщины из 100 при типичном использовании, у 5 женщин при абсолютно правильном использовании.

Оральные контрацептивы Первая противозачаточная таблетка была выпущена почти 60 лет назад, с тех пор появились десятки препаратов, но все они работают по единому принципу: предотвращают овуляцию, что и позволяет избежать беременности. Как правило, в состав комбинированных оральных контрацептивов (КОК) входят синтетические аналоги женских половых гормонов — эстроген и прогестерон. Их соотношение может быть разным в зависимости от возраста женщины и индивидуальных особенностей ее организма. КОК широко применяется не только для защиты от беременности, но и для восстановления нарушений менструального цикла, их использование уменьшает кровотечение и боли во время месячных, снижает овуляторный синдром и риск воспаления женских половых органов. В некоторых случаях гормональные контрацептивы могут создать дополнительные риски для здоровья. Доказано, что эстрогенный компонент комбинированных оральных контрацептивов активирует свертывающую систему крови. Из-за этого повышается вероятность тромбозов, прежде всего коронарных и церебральных, а также тромбоэмболии. Поэтому КОК ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно — врач-гинеколог должен тщательно проверить состояние вашего организма и только после этого подобрать подходящий контрацептив. Обследование в идеале включает в себя общий осмотр, обследование молочных желёз, измерение артериального давления, забор мазка и сдачу крови на свёртываемость. Технологии не стоят на месте — в процессе разработки находятся и мужские гормональные контрацептивы. В медицинском журнале «Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism» опубликовали результаты исследования нового гормонального противозачаточного средства для мужчин, в ходе которого лишь 4 женщины из 270 забеременели. У потенциального контрацептива в составе синтетический аналог тестостерона и прогестерона — именно эти два гормона снижают выработку сперматозоидов. Производство подобных препаратов по-прежнему не запущено, но это остаётся вопросом времени. Эффективность: у 8 женщин из 100 при типичном использовании, у 1 женщины из 300 при абсолютно правильном использовании.

Вагинальные кольца и гормональные пластыри Вы получаете же эффект, как и в случае с КОК — отсутствие овуляции — но избегаете необходимости ежедневного приема таблеток в строго указанное время. Вагинальное кольцо сделано из мягкой пластмассы, обновлять его нужно каждый месяц (делается это самостоятельно, в домашних условиях). Кольцо непрерывно выпускает ежедневную дозу гормонального эстрогена и прогестогена в кровоток, предотвращая нежелательную беременность. Пластырь-контрацептив крепится на кожу, он трансдермальный — необходимые гормоны надежно поступают в организм через дерму. Менять его нужно чаще, чем вагинальное кольцо — на один менструальный цикл вам понадобится три пластыря. Эффективность: Вагинальные кольца — беременность у 6 женщин из 100 при типичном использовании, у 1 женщины из 300 при абсолютно правильном использовании.

Гормональные пластыри — беременность у 8 женщин из 100 при типичном использовании, у 1 женщины из 300 при абсолютно правильном использовании.

Внутриматочная спираль Спираль устанавливают сразу на несколько лет, и все это время шансы забеременеть сведены к практически к нулю (если быть точнее, к 1%). Чаще всего этот способ защиты рекомендуется девушкам 25-35 лет, которым противопоказана гормональная контрацепция. В таком случае используется медьсодержащая спираль, которая не нарушает естественное созревание яйцеклетки и не влияет на гормональный фон. Но также существуют и спирали с гормональным лекарственным компонентом Несмотря на то, что этот способ контрацепции считается эффективным, свои минусы все же есть. Вы не защищены от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). В случае заражения ИПП и при развитии воспалительного процесса внутриматочная спираль может повысить риски осложнений. Эффективность: Медьсодержащая спираль — беременность у 0,8 из 100 при типичном использовании, у 0,6 из 100 при абсолютно правильном использовании.

Левоноргестрелсодержащая (лекарственная) спираль — беременность у 0,1 из 100 при типичном использовании, у 0,1 из 100 при абсолютно правильном использовании.

Стерилизация и вазэктомия В России воспользоваться методом стерилизации (его часто называют «перевязыванием труб») могут только женщины старше 35 лет или те, кто уже имеет не менее двух детей. Качественно проведенная операция никак не отражается на здоровье и гормональном фоне, не нарушает менструальный цикл и не влияет на сексуальное влечение, возможно даже, наоборот, увеличивает его. Метод обладает максимальными гарантиями защиты от беременности, но имеет серьёзный недостаток – процесс необратим. Мужская стерилизация называется вазэктомией. И это не кастрация. Во время операции у мужчины перевязывается или удаляется часть семявыносящих протоков, из-за чего сперматозоиды впоследствии не попадают в сперму. После операции врачи рекомендуют несколько месяцев продолжать предохраняться (в семенных протоках могут оставаться сперматозоиды), чтобы избежать нежелательных последствий. В клиниках Петербурга процедура стоит в районе 20 тысяч рублей и с хирургической точки зрения не представляет большой сложности. Как и в случае с женской стерилизацией, операция строго ограничена по показаниям — возраст старше 35 лет и/или наличие двух детей. Эффективность: Женская стерилизация — беременность у 0,5 из 100.

Вазэктомия — беременность у 0,15 из 100.