Реально ли находить баланс между карьерой и личной жизнью в том случае, если оба партнера (или супруга) много работают? Нашли ответ в книге «HBR Guide. Стресс на работе» — это сборник лучших статей журнала Harvard Business Review, который опубликовало на русском языке издательство МИФ.

Все чаще встречаются семьи, где работают оба супруга. Они составляют более половины общего числа домохозяйств в США, более 70% в Канаде и около двух третей в Великобритании. Все они сталкиваются с проблемой сохранения баланса между профессиональной и частной жизнью. Наша семья также входит в это число, и нам пришлось немало дискутировать о том, как развивать наши взаимоотношения и наши карьеры. В прошлом Джеки работала консультантом по семейным отношениям и неоднократно сталкивалась с подобными проблемами других семей: кто должен отложить все дела в сторону ради того, чтобы забрать заболевшего ребенка из школы, как разделить домашние обязанности, как организовать переезд на новое место по причинам, связанным с работой одного из супругов, и т. п. Мы сталкивались не только с этими проблемами, но и со многими другими — от необходимости жить в разных городах до попыток согласовать сумасшедшие графики командировок. Поскольку у каждого из нас свои специфические потребности и собственные идеи относительно того, что мы хотим получить от работы и от семейной жизни, вполне естественно, что наши дискуссии на эту тему очень быстро становятся весьма напряженными. Тем не менее компромисса в этих вопросах вполне возможно достичь. Надеемся, что изложенные далее соображения помогут вам справиться со стрессами, если в вашей семье работают оба супруга.

1. Активно управляйте ожиданиями друг друга В семейных отношениях невысказанные ожидания зачастую приводят к разочарованию и раздражению. Если подробно обсудить их заранее, можно получить ответы на ключевые вопросы до того, как возникнет раздражение. Например, как часто мы должны обедать (ужинать) вместе и кто в этом случае готовит (покупает) еду? Кто и какие счета должен оплачивать? Надо ли вам некоторое время побыть вечером в тишине, чтобы прийти в себя после напряженного дня, или вы предпочитаете сразу же поговорить друг с другом? Хотите ли вы постоянно находиться на связи в течение дня (СМС, звонки, мгновенные сообщения и т. п.) или предпочитаете долгие и обстоятельные беседы после окончания рабочего дня? Как вы поделите обязанности по присмотру за ребенком (доставка в школу и из школы домой, уход в случае болезни, организация школьных каникул)? Очень важно честно и открыто обсудить такие вопросы, однако это не всегда легко сделать. Никто из нас не может рассчитывать, что все будет по его желанию. Если вы хотите одного, а ваш супруг — другого, придется определить, в каких вопросах вы можете отступить от своих требований и проявить гибкость. Если разговор заходит в тупик, постарайтесь внимательно прислушаться к партнеру, вместо того чтобы концентрироваться исключительно на своих нуждах. Очень важен ваш подход к обсуждению ожиданий и конфликтных ситуаций. Ведущий специалист по брачно-семейным отношениям Джон Готтман утверждает, что может с девяностопроцентной точностью предсказать, разведутся супруги или нет, только по тому, как они общаются друг с другом в первые пять минут, проведенных в его кабинете. При этом он опирается на данные, собранные более чем за 35 лет практики. Готтман считает, что показателем вероятности развода является не сама по себе частота споров между супругами, а оскорбительная и излишне критичная модель общения друг с другом. Управление ожиданиями в процессе осмысленного обсуждения поможет выстроить конструктивные отношения.

2. Заранее планируйте, как проведете совместное время В среднем человек проводит на работе 8,8 часа в сутки, а многие и в два раза больше. Чтобы удостовериться, что все необходимые дела сделаны, мы живем по жесткому графику. Планируем совещания, собеседования, время на выполнение отдельных задач, походы в фитнес-клуб, время на волонтерскую деятельность и завтраки в компании друзей. Большинство из нас не планируют встречи с самыми близкими людьми, поскольку считают их само собой разумеющимися. Однако исследования Кингстона и Нока показывают, что для поддержания отношений нет ничего более важного, чем планирование совместно проводимого времени с не меньшей тщательностью, нежели рабочего графика. Мы понимаем, что теоретически наши профессиональные обязательства могут поглотить все наше время, и тем не менее предпринимаем вполне осознанные усилия для того, чтобы запланировать некоторое время для общения друг с другом. Даже если у нас маленький ребенок, стараемся проводить вместе хотя бы один вечер в неделю, обычно в пятницу. Мы регулярно посылаем друг другу через Google-календарь приглашения на те мероприятия, где нам надо присутствовать вместе, или сообщаем о времени, которое могли бы провести наедине друг с другом. Раньше мы часто забывали о таких вещах, а в результате кто-то из нас испытывал разочарование и раздражение. Регулярное планирование времени, проводимого вместе, заставляет нас чувствовать свою значимость для партнера и позволяет заглянуть вперед. В результате мы чувствуем себя счастливее дома и спокойнее на работе.

3. Обсуждайте свою работу Несмотря на самое тщательное планирование, работа иногда может сорвать все ваши личные планы. Сколько раз внеплановое совещание в офисе нарушало ваши планы на вечер в кругу семьи? Как часто вам требовалось «всего несколько часов» по вечерам и в выходные, чтобы разобраться с электронной почтой или не законченными на работе делами? Мы часто «обманываем» собственную семью, отрывая от семейного досуга несколько часов для решения рабочих проблем, но и на работе наверняка складывается похожая ситуация. Попытайтесь время от времени встречаться на работе за завтраком или пожертвуйте необязательным рабочим мероприятием ради вечера вдвоем. Планирование помогает гарантировать регулярный совместный досуг, но и спонтанное общение имеет большое значение и способно придать таким встречам особое очарование. Мы работаем в разных районах города, но если Джеки случается ехать на деловую встречу в тот район, где находится офис Джона, она обязательно звонит, чтобы узнать, можно ли ненадолго заскочить к нему на работу. Такие маленькие знаки внимания помогают партнерам чувствовать свою значимость друг для друга. Незапланированные отвлечения от работы ради семьи порой только повышают производительность труда. Ученые говорят, что сила воли, как и мускулы, может иногда уставать, и в этом случае небольшой перерыв в работе только повышает самоконтроль и производительность труда. Возвращаясь к работе, вы лучше концентрируетесь на ней и устраняете стрессы, связанные с работой, и одновременно освежаете отношения со своей второй половиной.

4. Интегрируйте работу и частную жизнь Семейные отношения при двух работающих супругах осложняются, если работа и частная жизнь никак не пересекаются друг с другом. Если вы не знаете коллег своего мужа, то почувствуете отчужденность и даже враждебность к его работе. Вы ощутите себя отстраненным от повседневных забот своего супруга (супруги), и вдруг окажется, что вы не понимаете шуток, популярных в его компании. Иногда складывается еще более тяжелая ситуация: по данным неформального обследования сайта Vault.com, 32% респондентов сообщали об «офисной супруге», то есть коллеге, с которой сложились особенно доверительные (без интима) отношения. Иногда эта доверительность заходит слишком далеко. На основе своей более чем двадцатилетней практики психотерапевт в области семейно-брачных отношений Ширрли Гласс сделала вывод: 46% неверных жен и 62% неверных мужей имеют близкие отношения с кем-нибудь из своих коллег. Даже если речь не идет об измене, вашей второй половине вряд ли понравятся долгие вечера, проводимые вами в офисе, служебные командировки и теплые отношения с незнакомыми ему (ей) коллегами. Чтобы избежать этого, найдите способ представить своих коллег супруге (супругу) или всей своей семье. Время от времени предлагайте пообедать после работы вместе с вашими коллегами, причем им также посоветуйте пригласить своих жен или мужей. Рассказывайте супруге (супругу) о происшествиях и забавных случаях на работе. Посещайте корпоративные мероприятия вместе. Мы перечислили всего лишь некоторые способы восстановить доверие в семье и одновременно углубить и «очеловечить» свои профессиональные контакты.

5. Стремитесь к компромиссу Умение достигать компромисса крайне важно для создания здоровой обстановки в семье, где работают оба супруга, но иногда он достигается по большей части за счет одной стороны. Например, когда появляются дети, то чаще всего один из партнеров (обычно женщина) откладывает свои карьерные амбиции до лучших времен, а второй начинает пропадать на работе. Если одному партнеру постоянно приходится жертвовать ради семьи бо'льшим (или ему так кажется), то он чувствует раздражение и отчуждение. Здесь не может быть одного решения на все случаи жизни, но откровенный разговор о том, какую нагрузку несет каждый из супругов, помогает предотвратить ситуацию, когда все уступки вынужден делать кто-то один. Масштабные вопросы, которые стоит обсудить: из- за чьей работы семья вынуждена переезжать? Какова модель семьи в вашем случае? Несет ли один из партнеров ответственность за финансовое обеспечение семьи, в то время как второй имеет возможность заниматься тем, чем хочет, независимо от финансовых результатов? На кого ложится основная нагрузка по воспитанию детей? Если вы проводите ревизию принятых по этим вопросам решений и оказывается, что один из партнеров постоянно вынужден приносить в жертву свои интересы, то, возможно, наступило время поговорить о том, этого ли вы хотели как семья. Или, возможно, кого-то из супругов постоянно недооценивают? Большое значение имеют даже маленькие компромиссы: чьих родителей вы собираетесь навестить в те или иные праздники? Как распределяются семейные обязанности между супругами? Периодически контролируйте ответы на эти вопросы в течение недели-двух или просто поговорите о них, чтобы удостовериться, что ваша семья — это действительно партнерство, в котором решения и компромиссы справедливы.

6. Переоценивайте ситуацию На работе ежегодно проводится аттестация сотрудников, но и в семье следует регулярно выделять время на анализ и оценку ваших взаимоотношений и приоритетов, каждого по отдельности и семьи в целом. Постоянно поддерживайте контакт и по мере необходимости корректируйте разработанные планы. Как идут наши дела? Должны ли вы или ваш супруг (супруга) что-то изменить и что именно? Чувствуете ли вы связь друг с другом? Что работает хорошо, а что нет? Каково общее самочувствие вашего партнера? Если вы ставите эти и подобные вопросы, то партнер понимает, что ваши отношения являются приоритетом. И это поможет понизить уровень стресса в семье, где оба супруга работают и при этом контролируют ситуацию как на работе, так и дома.