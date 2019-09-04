Продолжительность жизни в России увеличилась до 78 лет для женщин и 68 — для мужчин

Продолжительность жизнь в России увеличилась для женщин до 78,5 лет, для мужчин — до 68,5. Таким образом показатели по стране превышают мировые.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала увеличение продолжительности жизни «существенным» и напомнила, что для того, чтобы долго оставаться здоровым, важно не забывать о профилактике заболеваний. Ранее она отметила, что порядка 70% смертей среди мужчин трудоспособного возраста в России вызваны употреблением алкоголя, а проблемы со здоровьем в основном возникают после 45-50 лет.

1 сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что продолжительность жизни россиян к 2030 году должна достичь 80 лет — такая же цифра фигурировала в майском приказе президента России Владимира Путина. По мнению Скворцовой, способствовать росту до таких показателей может, в частности, популяризация здорового образа жизни.

Напомним, ранее Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила изменить «идеологию медицинской помощи» для того, чтобы продолжительность жизни в стране увеличилась. По ее подсчетам, с помощью преобразований уже через 12 лет средняя продолжительность жизни россиян достигнет 80 лет. ««Перед нами стоит комплексная задача — равномерно увеличить продолжительность каждого из периодов жизни: и детства, и юности, и активной зрелости, и, соответственно, уже старших возрастных категорий», — добавила она.