Осенний мастхэв у косметолога — это курс пилингов для лица. Вместе с врачами-косметологами составили справочник: какие новинки и проверенные временем процедуры заслуживают особого внимания?

Обновляемся с помощью фруктовых кислот, алмазной крошки и даже лазерного луча

Окси-пилинг Глубина воздействия: * Вдохнуть жизнь в уставшую кожу можно с помощью окси-пилинга (его еще называют кислородным или газожидкостным) на системе Jet Peel. Ороговевшие, мертвые клетки кожи сбиваются (в прямом смысле этого слова!) реактивной струей медицинского кислорода.Она, подобно двигателю самолета, набирает скорость до 200–300 м/сек, при этом очищает поры с особой нежностью. Такой вид механического пилинга не имеет реабилитации, поэтому процедура может быть проведена буквально за пару часов до похода на Международную театральную олимпиаду или Fashion’s Night Out. Насыщенная кислородом кожа избавляется от оттенков серого и становится бархатистой.

Алмазный пилинг Глубина воздействия: * По ощущениям процедура напоминает вакуумный массаж: по лицу тщательно проходятся специальной насадкой с алмазным напылением. Частицы минерала дают эффект эксфолиации (то есть отшелушивания): кожу будто обрабатывают мягкой наждачной бумагой. Это один из самых атравматичных видов пилинга — никаких болезненных ощущений и повреждений нет. А убедиться в его эффективности можно при одном взгляде на войлочный фильтр из насадки аппарата — к окончанию процедуры на нем собирается приличный слой мертвых клеток кожи.

Инна Макарова косметолог-дерматолог, специалист по prevent age – медицине инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort». Серая, тусклая кожа, видимые шелушения, расширенные поры и темные точки — явные показания для проведения пилинга. Право на выбор методики рекомендую оставлять за косметологом: он подберет подходящую процедуру, проанализировав состояние кожи. По моему врачебному опыту, беспроигрышным вариантом зачастую становится сочетание механических пилингов (алмазного или Jet Peel) с химическими, например PRX-T33. Такая комбинация с интервалом в пару недель между процедурами заменит множество косметологических манипуляций, даже инъекционных.

Миндальный пилинг Глубина воздействия: ** Обновить эпидермис можно с помощью фруктовых кислот. В числе фаворитов — миндальная, она появилась в арсенале косметологов благодаря нагреванию масла миндаля с соляной кислотой. Миндальный пилинг считается одним из самых мягких химических пилингов, поэтому подходит даже людям с чувствительной кожей и обладателям легкой степени акне. Процедура очищает и сужает поры, предотвращая появление воспалений. А еще дает эффект лифтинга и «лаковой» кожи — после процедуры лицо приобретает здоровый (а не жирный!) блеск.

Альтернатива: если вы обладатель сухой кожи и хотите максимального увлажнения, замените миндальный пилинг на молочный.

Юлия Кириллова врач-косметолог, основатель клиники косметологии «Sorry For My Beauty» Я прохожу курс пилингов дважды в год — начиная от поверхностных, заканчивая срединными (они проникают в более глубокий слой кожи). В числе фаворитов миндальный Enerpeel, а также пилинг-стимулятор Biorepeel-Cl3. Для максимального эффекта рекомендую сочетать их с биорепарацией или плазмотерапией. И забудьте про красное лицо — современные процедуры обновляют кожу без образования корочек. Наоборот, кожа во время прохождения курса сияет: я всегда получаю комплименты по этому поводу.

Кислотный пилинг пригодится не только вашему лицу — в бережном, но интенсивном очищении нуждаются кисти рук, зона декольте и даже плечи

PRX-T33 Глубина воздействия: *** Если вы хотите получить интенсивный эффект срединного пилинга, при этом не согласны на постэффекты, стоит задуматься о PRX-T33. Бьюти-революционер появился в арсенале косметологов всего пару лет назад, с тех пор врачи единогласно признаются ему в любви. Предшественником PRX-T33 можно считать пилинг на основе трихлоруксусной кислоты (ТСА) — тот самый, который глубоко обновлял кожу, но вынуждал вас недельку отсидеться дома. Итальянские ученые соединили ТСА с перекисью водорода и койевой кислотой. Получился внесезонный пилинг, который не вызывает повреждений. Молекулы препарата проникают на глубину дермы, способствуя выработке фибробластов, коллагена и гиалуроновой кислоты — благодаря этому лицо наполняется новой жизнью.

Альтернатива: для жирной кожи подойдет внесезонный пилинг BioRePeelCl3 с салициловой кислотой в составе.

Елена Бирюлина косметолог-дерматолог, главный врач клиники эстетической медицины «МЕДИ на Захарова» Этот пилинг помогает сразу решить ряд проблем: избавиться от слоя ороговевших клеток, выровнять рельеф лица, сделать кожу более подтянутой и менее пористой. Хочу напомнить всем, что пилинг — это строго врачебная процедура. Будь то PRX-T33 или состав на основе миндальной кислоты — использовать его может только врач, а не хорошо обученная медицинская сестра и ни в коем случае не сам пациент. Нужно четко понимать физиологию, «читать» кожу. В случае, если мы не осознаем глубину проникновения кислоты, даже поверхностный химический пилинг может навредить.

Лазерный пилинг Глубина воздействия: **** Иногда химические растворы для пилинга заменяет лазер — он также справляется с задачей обновления кожи. С помощью лазерного луча можно провести своеобразную полировку, убрав лишние ороговевшие клетки, и реабилитация после процедуры будет минимальной. Можно воздействовать на кожу глубже, добавив фракционное «выкусывание» ее отдельных участков. Так, шлифовку можно отнести к антиэйдж-процедурам — она помогает разгладить морщины, выровнять рельеф кожи и повысить ее тонус, а также избавиться от пигментации и рубцов постакне.

Дарья Лукина косметолог клиники высшей категории «ГрандМед» Лазер в руках врача-косметолога превращается в кисть художника — мы можем работать на разных уровнях глубины множеством способов. Например, сначала заполировать лицо, а затем в более активном режиме пройтись по проблемным местам — в том числе Т-зоне или рубцам постакне. Лазер отлично справляется с растяжками. Раньше мы пытались корректировать их пилингами на основе трихлоруксусной кислоты, но лазер показывает большую эффективность и меньший срок реабилитации.

5 вопросов о пилинге Кому не нужны пилинги? Поверхностный пилинг у косметолога — золотой стандарт ухода за кожей. Домашними средствами глубокого очищения и отшелушивания не добиться. Конечно же, у процедуры существуют свои противопоказания — например, хронические заболевания кожи в стадии обострения. Сколько процедур требуется? Все зависит от вида пилинга, а длительность курса определяет косметолог. В случае с миндальным пилингом для максимального эффекта можно пройти 5-7 процедур с интервалом в 1-2 недели. Курс PRX-T33 будет короче — 3-5 процедур. Когда лучше всего начинать? Несмотря на появление внесезонных пилингов, лучше приступать к процедурам осенью, когда солнце теряет свою активность. Кстати, если вы заработали в отпуске пигментацию, избавиться от нее можно также с помощью пилинга — и чем свежее пигмент, тем выше шансы. Во время пилинга больно? А после? Нет, процедура комфортна по ощущениям и проходит без анестезии. А еще современные способы пилинга не требуют реабилитации. Например, после PRX-T33 дома скрываться не придется: небольшое шелушение начинается на 3-5 день, но проходит безболезненно и незаметно. Как ухаживать за кожей после пилинга? В период шелушения важно хорошо питать кожу. Некоторые клиники предлагают приобрести специальную косметику, однако подойдут и привычные средства. Главное — наносить крем более активно, чем обычно. Например, несколько раз в течение дня или более жирным слоем на ночь.