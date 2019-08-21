Уже в сентябре на Моховой улице, 17 в Петербурге откроется «Музей здоровья» — интерактивное пространство, наглядно пропагандирующее здоровый образ жизни. С помощью игры и обучения посетителям расскажут о принципах правильного питания, вреде алкогольных и табачных изделий, предложат примерить костюм «лишнего веса» и даже «пьяные очки» — для того, чтобы почувствовать, «насколько неадекватно оценивает окружающую реальность человек в состоянии алкогольного опьянения».

За появление новой ЗОЖ-локации отвечают члены Российского Кардиологического общества — общероссийской общественной организации, объединяющей специалистов здравоохранения и инноваторов в сферах кардиологии. Еще в 2011 году они создали мобильную площадку с передвижной экспозиции, в рамках которой доступно рассказывали о сердечно-сосудистой системе — теперь для этих целей появится отдельное пространство.

Главное направление «Музея здоровья» — работа со школьниками. «Мы не просто рассказываем, как образуется лишний вес в организме, а предлагаем примерить костюм «лишнего веса». Можно долго и безрезультатно говорить о том, что курить и пить алкоголь вредно. На нашем занятии школьники примеряют «пьяные очки» для того, чтобы почувствовать, насколько неадекватно оценивает окружающую реальность человек в состоянии алкогольного опьянения. Мы надеемся, что после этого эксперимента никто из наших посетителей в будущем никогда не сядет в пьяном виде за руль!» — говорят создатели музея.

Музея активно сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским Центром имени Алмазова — в ближайшее время планируется запуск совместных проектов по повышению квалификации врачей и обучению учителей школ, создание площадки по обмену опытом и и участие в образовательных курсах. Автором идеи музея выступил президент Российского Кардиологического общества, директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто, который собрал звездную команду (!), благодаря которой проект отличается интерактивностью и смелостью визуальной составляющей — в лице Анастасии Таничевой, Марка Калинина, Михаила Листопадова, Елены Растягаевой и Ольги Набоковой.