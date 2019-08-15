Вместе со стоматологами Петербурга проводим ликбез: какие манипуляции облегчат чистку зубов, в каком возрасте стоит устанавливать брекеты, нужен ли детской эмали фтор и чем может быть опасна соска-пустышка?

1. Как заставить ребенка чистить зубы? По наблюдениям стоматологов, лишь к 12 годам дети начинают относиться к чистке зубов более осознанно. А до этого возраста ответственность за гигиену целиком лежит на родителях. Если ребенок не справляется, лучше не ругать его, указывая на ошибки, а попытаться замотивировать. Преодолеть трехминутное испытание в ванной комнате помогают мобильные приложения — ребенку куда легче чистить зубы вместе с «мимизавром» на экране планшета. С 5 лет можно протестировать умную электрическую щетку, которая синхронизируется с мобильным телефоном по Bluetooth и превращает утомительный для малыша процесс в игру.

2. Нужна ли детям профессиональная гигиена у стоматолога? Чистка зубов дважды в день не избавляет от необходимости прохождения профессиональной гигиены. На нее врачи рекомендуют приводить ребенка раз в три месяца — полгода. Детская процедура отличается от процедуры для взрослых: стоматологи используют щадящую чистку, профпасты с невысокой абразивностью (они не истончают эмаль), в некоторых случаях подключают ультразвук. А гигиена с техникой AirFlow, во время которой зубы очищают смесью воздуха, воды и стоматологического порошка, применяется строго по показаниям и, как правило, у детей постарше. Чтобы объяснить родителям и детям важность профессиональной чистки зубов, врачи применяют эффектный метод: ребенок разжевывает специальную таблетку-индикатор, которая окрашивает налет в фиолетовый цвет. Процедура повторяется после проведенной чистки — налета как не бывало.

3. Фтор действительно полезен для зубов? Иван Мельничук детский врач-стоматолог Американской Медицинской Клиники Я уверен, что кроме ксилита, входящего в состав зубных паст, для защиты от кариеса необходим фтор. Фторирование — завершающий этап профессиональной чистки. Мы наносим на зубы ребенка специальный гель, который образует невидимую пленку, защищая эмаль и разрушая процессы жизнедеятельности микроорганизмов. На руки средства с фтором я, конечно же, не выдаю и прошу родителей самостоятельно не экспериментировать с фторсодержащими препаратами. Стоит следить лишь за тем, чтобы этот минерал присутствовал в составе детской зубной пасты. Чаще всего я назначаю «Элмекс» — Kids или Junior — с органическим соединением фтора, дольше задерживающимся на поверхности зубов. В более высоком ценовом сегменте можно обратить внимание на Apadent Kids. Рекомендую всем родителям обратиться к стоматологу для подбора индивидуального средства гигиены, ведь пасты могут иметь противопоказания к применению.

4. Какие продукты портят здоровье детских зубов больше всего? Единым фронтом стоматологи выступают против сосательных конфет — они нарушают кислотно-щелочной баланс во рту ребенка, создавая идеальную среду для распространения микробов. Лучше купить в аптеке леденцы и чупа-чупсы с ксилитом — сахарозаменителем, который помогает остановить размножение микроорганизмов во рту. Финны получили это вещество из березовой древесины в прошлом веке, а теперь его активно используют при производстве сладостей во всех европейских странах. Если от конфет никак не отказаться, то заведите правило: после каждой съеденной сладости ребенок должен выпивать стакан воды. Кислотно-щелочной баланс будет восстановлен, и «лапки» микробов не увязнут в липкой слюне. А вот соками и компотами лучше не злоупотреблять — они агрессивно влияют на детскую эмаль. Привычка заливать в бутылку ребенка сладкий напиток — худшее, что можно сделать для здоровья его зубов.

5. В чем опасность ­соски-пустышки? Врачи-ортодонты предупреждают: длительное использование соски-пустышки может испортить прикус. А отказаться от нее желательно к тому моменту, как ребенку исполнится год. В случае трудного отвыкания детям могут назначить специальные вестибулярные пластинки и трейнеры, которые заменяют соску по ощущениям, создавая эффект присутствия во рту, и при этом помогают не допустить неправильного развития верхней и нижней челюсти.

6. Сколько раз нужно появляться у стоматолога для осмотра? Кариес у детей развивается стремительно — буквально за три месяца маленькая дырочка может превратиться во внушительный пульпит. Поэтому наведываться к стоматологу стоит три-четыре раза в год. Для тщательной диагностики кариеса делают снимки зубов в прикус — они позволяют исследовать скрытые полости зубов в труднодоступных поверхностях. Кроме того, врачи призывают родителей призывают не бояться компьютерной томографии — это безопасная процедура, которая помогает не пропустить ни одного контактного кариеса и как можно раньше выявить скрытые патологические процессы.

7. Как заподозрить проблемы с прикусом самостоятельно? Игорь Мартынов стоматолог-ортодонт Бостонского Института Эстетической Медицины Я всегда рекомендую родителям обращать внимание на то, как ребенок спит. Есть три момента, при наличии которых имеет смысл обратиться к ортодонту. Первый — скрип зубами, указывающий на гипертонус жевательных мышц. Второй — короткие остановки дыхания во сне. Из-за них ребенок может много спать, но при этом хронически не высыпаться, страдать от дефицита внимания и испытывать проблемы с поведением. Мы боремся с проявлениями ночного апноэ с помощью специальных внутриротовых аппаратов. И третий момент — привычное дыхание ртом, а не носом. Эта проблема грозит тем, что ребенок растет в дефиците оксида азота, вырабатываемого в эпителии гайморовых пазух, а также указывает на то, что вся зубочелюстная система функционирует неправильно. Дыхание, положение языка, состояние аденоидов, осанка — все это взаимосвязано. Задача ортодонта — выяснить причину дисгармонии и устранить ее. Для этого мы часто собираем врачебный консилиум, приглашаем к работе остеопатов и отоларингологов.

8. В каком возрасте стоит задуматься о брекетах? Исправлять прикус у ребенка можно уже в 6–8 лет — в этом возрасте часть молочных зубов сменяется на постоянные. Придать ровное положение верхним и нижним резцам помогают брекет-системы и эластичные трейнеры, незаметные легкие проволоки ALF расширяют зубной ряд и освобождают место для постоянных зубов. А вот элайнеры лучше применять с 16 лет, рассказывает стоматолог-ортодонт Игорь Мартынов. Дело в том, что детский организм активно растет, и это затрудняет прогноз коррекции. А еще для исправления прикуса с помощью прозрачных кап нужна самодисциплина: если ребенок не соблюдает правила их ношения и снимает чаще, чем положено, это грозит рецидивами в лечении. Врач-стоматолог Ирина Алешина отмечает, что нынешние подростки не стесняются носить брекет-системы — тут скажем спасибо влиянию Instagram и YouTube, где дети-блогеры радостно делятся результатами ортодонтического лечения.

9. Коронки у детей — это нормально? Ирина Алешина старший врач детской стоматологии сети к линик ­«Вероника» Зубопротезирование — это раздел не только из взрослой стоматологии. Часто на разрушенные молочные зубы мы надеваем «доспехи» в виде коронок, чтобы сохранить здоровье во рту до смены зубов на постоянные, остановить развитие кариеса, помочь ребенку сформировать правильный прикус и без проблем грызть яблоки. На передние резцы обычно ставятся эстетические коронки, а жевательные зубы мы закрываем функциональными, сделанными из качественной хирургической стали. Если зуб прилично разрушен, я рекомендую подумать не о бесконечном накладывании пломб, а о протезировании — коронка дает стопроцентную герметичность, не позволяет микробам проникнуть в скрытые полости зубов и десен и готовит место для постоянного зуба. Сложное лечение при наличии показаний мы можем провести под медикаментозным сном — у ребенка не останется никаких болезненных воспоминаний о походе к стоматологу.

10. Что делать, если ребенок боится зубного врача? Как помочь ребенку провести час в кресле врача в полном спокойствии? Во-первых, современный кабинет детского стоматолога — это уютное место с игрушками, мультфильмами и возможностью для родителей присутствовать во время лечения. Во-вторых, врачи активно изучают психологию детей и умеют убедить их в безопасности лечения. Но, если ребенку все равно страшно, есть более действенные методы. Например, кислородно-азотная седация — пациент вдыхает с помощью специальной маски закись азота с кислородом (можно выбрать аромат шоколада, клубники и даже попкорна!) и с первых секунд погружается в расслабленное состояние. В клиниках США и Европы практически всех дошкольников лечат под седацией, чтобы не нанести ребенку психологическую травму.